Si crees que ganar seis cifras te convierte automáticamente en clase alta en California, quizá deberías pensarlo dos veces. Y es que la realidad del Estado Dorado es mucho más compleja y costosa de lo que muchos imaginan. Así, se podría decir que el camino hacia el éxito financiero en esta zona de Estados Unidos es el de una escalada muy empinada.

Además, hay un punto clave a tener en cuenta: la acumulación de riqueza—no solo el ingreso—es la verdadera medida del estatus de clase.

Pero, de manera teórica, ¿sabes cuál es el salario mínimo necesario para ser considerado de clase alta en California? Pues, descúbrelo en las siguientes líneas.

¿CUÁNTO NECESITAS GANAR PARA SER CLASE ALTA EN CALIFORNIA?

Según una investigación de GOBankingRates, la cual utilizó datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2023 del Censo de Estados Unidos, el ingreso promedio en los hogares en California es de US$96,334.

Asimismo, se reveló que el rango de clase media va desde los US$64,223 hasta los US$192,668. Por lo tanto, para ser considerado de clase alta en California, necesitas ganar al menos US$ 192,669 anuales .​

Esta cifra representa casi US$23,000 más que el umbral nacional, lo que ubica a California como uno de los estados con el requisito de ingreso más alto del país norteamericano .

¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL LLEGAR A SER CLASE ALTA EN CALIFORNIA?

La respuesta corta es el elevado costo de vida. Por ejemplo, el precio de una vivienda en San Francisco podría superar ampliamente el millón de dólares.

Por si fuera poco, el alquiler de un departamento de dos habitaciones en aquella ciudad podría costar más de US$4,000 al mes, lo que supera la situación en lugares como Stockton, Sacramento, Fresno o Bakersfield... elevando el costo de vida promedio de todo el estado.

¿SER CLASE ALTA ES SOLO CUESTIÓN DE SALARIO?

No necesariamente. Y es que, tal como señala GOBankingRates, ser de clase alta no solo implica tener un ingreso más alto.

En realidad, se refleja en la capacidad de las personas de construir y hacer crecer su riqueza rápidamente. Y tú, ¿ya sabías esto?

Vivir en California representa una carga económica importante para varias familias (Foto: AFP)

