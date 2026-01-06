Tras varios días marcados por la lluvia que cerró 2025 y se extendió a los primeros días de 2026, California, y en especial el Área de la Bahía de San Francisco, comienza a dar señales de que el panorama empieza a cambiar. Este martes 6 de enero se presenta como una jornada bisagra, con un ambiente todavía inestable durante las primeras horas y cambios que se irán insinuando de a poco a lo largo del día. No será un giro brusco ni inmediato, pero sí el inicio de una transición que muchos ya esperaban tras una seguidilla de días grises y húmedos. Así empieza a cambiar el clima para la gran región metropolitana en el norte del Estado Dorado según los pronósticos del tiempo.

Según el meteorólogo Greg Porter, de San Francisco Chronicle, aunque la mañana del martes todavía arrastra algunas lluvias aisladas y cielos cargados, con el paso de las horas el panorama se vuelve más amable y el sol empieza a asomarse tímidamente. El sistema de tormentas que dejó las precipitaciones ya se alejó mar adentro y, poco a poco, aire más seco avanza desde el noroeste, anunciando una mejora que será gradual y no inmediata.

Tras varios días grises, California da señales de mejora en el Área de la Bahía de San Francisco. | Crédito: JOSH EDELSON / AFP

La salida de la tormenta no implica un despeje total de inmediato. En San Francisco y la Península, las nubes se resisten a desaparecer, especialmente en sectores del oeste de la ciudad, donde podrían mantenerse durante gran parte del día. Aun así, el resto de la región tiene mejores probabilidades de ver ratos de sol por la tarde. Las temperaturas, eso sí, se mantienen estables: mayormente en los 50 grados, con algunos puntos del South Bay alcanzando los bajos 60.

Aunque el patrón lluvioso tarda un poco en cerrarse por completo, solo queda un sistema débil que se desplazará por el norte de California en la madrugada del miércoles. Para el Área de la Bahía, su impacto será mínimo: algo más de nubosidad durante la mañana del miércoles, que rápidamente dará paso a cielos más despejados por la tarde.

Lo que se espera para el resto de la semana

Después de ese breve paréntesis, el clima entra en una etapa mucho más tranquila. Todo apunta a días más estables y a un fin de semana agradable, sin sobresaltos en el pronóstico.

San Francisco

El día se mantiene mayormente gris, con nubes bajas persistentes y una leve posibilidad de alguna lluvia residual durante el trayecto matinal. Hacia la tarde aparece algo de sol. Las máximas rondan los 50 altos, con una brisa ligera del noreste. La noche será más tranquila, con claros parciales antes de que regresen las nubes y mínimas cercanas a los 50.

El clima en California muestra cambios graduales que ya se sienten en el Área de la Bahía de San Francisco. | Crédito: Freepik

North Bay

La mañana arranca nublada y con algo de neblina en valles y colinas costeras. Existe una leve probabilidad de lluvias aisladas al amanecer, pero el ambiente se seca hacia el mediodía. Las nubes dominan la tarde y las temperaturas se quedan en los 50. Por la noche, vuelve la nubosidad con posibles bancos de niebla y mínimas entre los 40 medios y cerca de 50.

East Bay

Predominan las nubes al inicio del día, aunque se abren claros intermitentes desde media mañana, sobre todo lejos de la costa. Las máximas alcanzan los 50 altos. En la noche, el cielo pasa de parcialmente nublado a mayormente cubierto, con posible niebla después de la medianoche y mínimas entre los 40 medios y altos.

Costa del Pacífico y Península

La jornada comienza nublada, con algunas lluvias puntuales cerca de la costa. Con el correr de las horas, las nubes se adelgazan y aparece el sol de forma parcial. Las temperaturas se mueven entre los 50 altos y los 60 bajos. Por la noche, aumentan nuevamente las nubes y se desarrolla niebla en sectores puntuales.

South Bay

Es una de las zonas más favorecidas. Inicia el martes con intervalos nubosos y una mínima chance de lluvia temprana, pero rápidamente se impone el sol hacia el mediodía. Las máximas alcanzan los 60 bajos. Durante la noche, vuelven las nubes y puede formarse niebla, con mínimas en los 40 medios.

En conjunto, California comienza a despedirse del episodio lluvioso y el Área de la Bahía entra en una etapa de transición hacia días más secos y estables, con el sol ganando terreno poco a poco.

