Cuando se habla de cambios en las escuelas, especialmente en temas sensibles como la inclusión, es fácil que muchas familias, docentes y estudiantes —sobre todo en comunidades latinas de lugares como Los Ángeles, el Valle Central o el Área de la Bahía— se sientan abrumados por leyes, fechas, términos legales en inglés y discusiones políticas que a veces no conectan con la realidad del día a día en el campus. En medio de trabajos, tráfico, turnos dobles y la rutina de dejar y recoger a los hijos en la escuela, detenerse a leer una ley puede parecer algo lejano, pero en este caso se trata de una norma que afectará directamente los espacios que usan los estudiantes, específicamente los baños que visitan varias veces durante la jornada. Por eso vale la pena ir paso a paso y entender qué está pasando en California, por qué se tomó esta decisión, cómo puede impactar a estudiantes que vienen de hogares hispanos o mixtos y, sobre todo, desde cuándo las escuelas deben cumplirla, para que madres, padres y cuidadores puedan anticiparse y conversar el tema en casa con calma.

En los últimos años, el debate sobre los baños de género neutral ha pasado de ser una discusión social a convertirse en una obligación legal clara para el sistema educativo de California, un estado donde muchos estudiantes latinos comparten pasillos, actividades y equipos deportivos en escuelas públicas desde San Diego hasta Sacramento. Lo que antes aparecía solo en noticias o redes sociales ahora se traduce en reglas concretas para cada distrito escolar, desde los más grandes, como Los Ángeles Unified, hasta distritos más pequeños en ciudades con alta presencia hispana en el Inland Empire o el Valle Central. No se trata de una recomendación ni de una política voluntaria, sino de una ley estatal con fecha de entrada en vigor definida y que impactará a miles de escuelas públicas y “chárter” en todo el estado, incluidas aquellas donde hay presencia mexicana, salvadoreña, guatemalteca o de otras comunidades hispanas.

Los menores de edad en California deben ir acostumbrándose a una nueva normalidad relacionada con la inclusión de género dentro de los centros educativos (Foto referencial: Freepik)

LA FECHA CLAVE QUE DEBEN TENER EN CUENTA LAS ESCUELAS

A partir del 1 de julio de 2026, las escuelas públicas de California estarán obligadas a contar con al menos un baño de género neutral disponible para los estudiantes. Esta exigencia fue establecida por la ley SB 760, aprobada en 2023 por el poder legislativo estatal y firmada por el gobernador Gavin Newsom.

En términos prácticos, esto significa que para el año escolar 2026–2027 todos los centros educativos alcanzados por la norma deben haber cumplido con esta adecuación. No es una fecha simbólica: es el límite legal para que distritos escolares y autoridades educativas se ajusten a la ley y aseguren al menos un baño all-gender que esté claramente identificado, operativo y accesible.

¿A QUÉ ESCUELAS SE APLICA LA SB 760?

La ley es bastante clara respecto a su alcance. No se limita solo a las escuelas tradicionales, sino que cubre a todo el sistema público de educación básica en California.

Están obligadas a cumplir con la SB 760:

Distritos escolares públicos

Oficinas de educación de los condados

Escuelas “chárter”

Instituciones que impartan educación de 1.º a 12.º grado

Todas ellas, sin excepción, deben ofrecer al menos un baño de uso para todos los géneros dentro de sus instalaciones.

¿QUÉ EXIGE EXACTAMENTE LA LEY SB 760?

Para entender el impacto real de esta medida, conviene ir más allá del titular y revisar qué pide concretamente la normativa. La ley no solo habla de “tener” un baño, sino de cómo debe funcionar.

Requisitos básicos del baño de género neutral:

Debe estar señalizado claramente como abierto a todos los géneros

Tiene que ser accesible y permanecer desbloqueado

Debe estar disponible durante el horario escolar

También debe poder usarse durante actividades escolares cuando haya estudiantes presentes

No se trata, por tanto, de un espacio simbólico o de acceso limitado, sino de un baño plenamente integrado en la dinámica cotidiana de la escuela.

UN ANTECEDENTE QUE YA ESTABA VIGENTE EN CALIFORNIA

Este cambio no surge de la nada. California lleva varios años avanzando en este tipo de políticas de inclusión en espacios públicos.

Desde el 1 de marzo de 2017, todos los baños de un solo usuario en edificios públicos del estado ya debían estar identificados como “all-gender”. La SB 760 amplía ese criterio y lo convierte en una obligación explícita dentro del entorno escolar, incluso cuando no se trate de baños individuales.

FECHAS Y PUNTOS CLAVE DE LA NORMATIVA

Para visualizar mejor el alcance de la ley, vale la pena resumir los hitos principales en un cuadro informativo:

Aspecto clave Detalle Ley SB 760 Año de aprobación 2023 Entrada en vigor 1 de julio de 2026 Año escolar afectado 2026–2027 Escuelas obligadas Públicas y charter (1.º a 12.º grado) Mínimo exigido Al menos un baño de género neutral

¿POR QUÉ ESTA LEY ES RELEVANTE A NIVEL NACIONAL?

Aunque la SB 760 es una ley estatal, su impacto va más allá de California. El estado suele marcar tendencia en políticas educativas y de derechos civiles dentro de Estados Unidos, por lo que otros sistemas escolares siguen de cerca este tipo de medidas.

Además, el tema de los baños de género neutral toca aspectos clave como la seguridad estudiantil, la inclusión y el bienestar emocional, asuntos que hoy están en el centro del debate educativo a nivel nacional.

Todos los que forman parte del sistema educativo en California deberán amoldarse a esta nueva exigencia estatal (Foto referencial: AFP) / CHRIS DELMAS

