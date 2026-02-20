California vuelve a encender las alertas meteorológicas este domingo ante la llegada de una nueva tormenta que podría descargar lluvias intensas en zonas bajas y fuertes nevadas en áreas montañosas, apenas días después de que otro potente sistema dejara acumulaciones históricas en la Sierra Nevada. Aunque el estado tendrá una breve pausa de condiciones relativamente secas entre viernes y parte del domingo, los meteorólogos advierten que el siguiente frente avanzará lentamente desde el Pacífico, con potencial de provocar más impactos en el norte del estado y reactivar los riesgos en carreteras, pasos de montaña y comunidades vulnerables.

Nevadas históricas recientes en la Sierra Nevada

Antes del inicio de la tormenta del jueves, las cifras ya eran impactantes. En un período de 72 horas, partes de la Sierra Nevada registraron desde poco más de un pie de nieve en sectores del sur hasta casi 8 pies en las zonas central y norte de la cordillera, según reportes de centros de esquí.

En los últimos siete días, el Central Sierra Snow Lab acumuló 92.5 pulgadas de nieve, un volumen que, si bien no es inédito en la región, sí resulta excesivo. Estas condiciones ya provocaron avalanchas mortales y múltiples cierres de carreteras, incluyendo tramos de la transitada Interstate 80 y el área de Donner Pass.

¿Cuándo comenzará la nueva tormenta?

El nuevo sistema está previsto para comenzar a organizarse y avanzar hacia la costa a partir del domingo, extendiendo sus efectos hasta el martes.

Inicialmente, la lluvia podría concentrarse el domingo y lunes en el extremo noroeste de California, mientras que los mayores acumulados afectarían zonas costeras de Oregón y Washington. Sin embargo, la extensión hacia el sur dependerá de la trayectoria exacta de la tormenta.

Dónde impactarán las lluvias y nevadas más intensas

Los pronósticos actuales indican que la mitad norte de California será la más afectada, especialmente:

Norte del estado

Región de los Siskiyous

Sierra Nevada norte

En estas áreas, la combinación de aire frío en altura y humedad proveniente del Pacífico podría traducirse en más nevadas significativas en montaña y lluvias persistentes en elevaciones bajas.

La intensidad del fenómeno dependerá del desarrollo de un largo corredor de humedad conocido como “río atmosférico”. Si esta franja de humedad se mantiene activa y avanza lentamente, podrían acumularse varios pies adicionales de nieve en sectores montañosos.

El período de mayor impacto para los Siskiyous y la Sierra Nevada norte sería entre la noche del lunes y la noche del martes. En contraste, el sur de California tendría poco o ningún impacto significativo durante este evento.

Entre viernes y parte del domingo, gran parte del estado —especialmente al sur de la Interstate 80— permanecerá mayormente seco, dando un respiro a equipos de limpieza y mantenimiento que trabajan para despejar nieve acumulada y reabrir carreteras cerradas.

El lado positivo: más agua para el estado

Aunque las tormentas han sido intensas, también están fortaleciendo el manto de nieve en la Sierra Nevada. Esta reserva natural de agua congelada se derretirá gradualmente en primavera y verano, alimentando ríos y embalses en todo el estado.

Actualmente, ninguna región de California se encuentra en sequía, gracias a las potentes tormentas del invierno pasado y a los sistemas intermitentes de esta temporada. Si bien la sequía del suelo podría reaparecer durante el calor del verano y el otoño de 2026, los expertos consideran que el suministro de agua debería ser suficiente al menos hasta 2026 y posiblemente más allá.

