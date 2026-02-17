El sur de California continúa en alerta luego del potente sistema que el lunes descargó intensas lluvias sobre áreas urbanas y dejó nevadas considerables en comunidades de montaña, provocando inundaciones, carreteras resbaladizas y complicaciones en los desplazamientos. Aunque la tormenta principal ya se movió hacia el este, el panorama sigue siendo incierto: la atmósfera permanece inestable y las condiciones no terminan de asentarse. Entre suelos saturados, cielos cambiantes y nuevos sistemas en camino, la preocupación crece en una región que apenas comienza a evaluar los daños mientras mira con cautela lo que podría desarrollarse en los próximos días.

El lunes fue especialmente complejo: acumulaciones importantes de lluvia en distintos sectores, reportes de anegamientos y nieve cubriendo zonas elevadas. Ahora, aunque el sol podría asomarse brevemente el martes por la mañana, no será señal de estabilidad duradera. Otro sistema ingresará entre la noche del martes y la mañana del miércoles, manteniendo activa la posibilidad de precipitaciones.

California enfrenta una semana marcada por lluvias intermitentes. | Crédito: Patrick T. Fallon / AFP

Un patrón que no da tregua

Tras el paso del segundo sistema, el miércoles podría mostrar condiciones más secas de manera temporal. Sin embargo, el alivio sería breve: un tercer frente está previsto para la mañana del jueves, trayendo lluvias ligeras y dispersas durante buena parte del día.

Recién el viernes se espera que las precipitaciones comiencen a disiparse, dando paso a una jornada parcialmente nublada y más templada. Hasta entonces, el sur del estado deberá mantenerse atento a los cambios.

Pronóstico detallado para el martes

Las condiciones variarán según la región:

Los Ángeles y el condado de Orange : menos de una pulgada de lluvia, con máxima cercana a 58°F y mínima de 48°F antes de la llegada del siguiente sistema. Las probabilidades de lluvia se extenderán hasta el jueves.

: menos de una pulgada de lluvia, con máxima cercana a 58°F y mínima de 48°F antes de la llegada del siguiente sistema. Las probabilidades de lluvia se extenderán hasta el jueves. Valles e Inland Empire : hasta una pulgada de lluvia, máxima de 58°F y mínima de 43°F. Dos rondas adicionales de chubascos cruzarán la zona.

: hasta una pulgada de lluvia, máxima de 58°F y mínima de 43°F. Dos rondas adicionales de chubascos cruzarán la zona. Playas : 60% de probabilidad de lluvia y vientos fuertes, con máxima de 59°F y mínima de 48°F.

: 60% de probabilidad de lluvia y vientos fuertes, con máxima de 59°F y mínima de 48°F. Zonas montañosas : combinación de lluvia y nieve, con máxima de 34°F y una fría mínima nocturna de 17°F.

: combinación de lluvia y nieve, con máxima de 34°F y una fría mínima nocturna de 17°F. Áreas desérticas: chubascos aislados, máxima de 51°F y mínima de 36°F. En Palm Springs se espera que el termómetro alcance los 67°F.

California mantiene la preocupación ante condiciones atmosféricas inestables. | Crédito: Patrick T. Fallon / AFP

¿Qué preocupa ahora?

Más que un evento aislado, lo que inquieta es la persistencia del patrón inestable. Con el terreno ya húmedo, cualquier precipitación adicional podría generar nuevos anegamientos en zonas vulnerables. Además, en áreas montañosas, la nieve acumulada podría seguir afectando la movilidad y provocar cierres intermitentes.

Si el pronóstico se mantiene, el viernes marcaría finalmente una pausa en esta racha activa. Hasta entonces, el sur de California seguirá atento a cada actualización meteorológica.

