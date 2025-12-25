El estado de California está enfrentando una situación crítica tras el paso de tormentas que ocasionaron inundaciones y deslizamientos en diversas regiones. Por esta razón, las autoridades correspondientes han decidido mantener activas las alertas en la población. A continuación, te revelaré qué pronóstico climático espera esta región el próximo 26 de diciembre.

Una de las zonas más afectadas por el paso del río atmosférico en esta región es Los Ángeles, la cual registró fuertes lluvias en Nochebuena. Esta condición climática ocasionó que una parte de sus residentes sean evacuados.

La región sur también experimentó este sistema de tormentas, ya que en la mañana de hoy registró lluvias y fuertes vientos. La Oficina de Servicios de Emergencia de California precisó que las velocidades de estas ráfagas “desencadenarían una serie de acontecimientos que podrían provocar desastres”.

Ante el inminente peligro, el gobernador de California, Gavin Newson, declaró un estado de emergencia en Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta.

Las fuertes lluvias han afectado considerablemente a las personas que residen en esta área. (Crédito: Apu GOMES / AFP) / APU GOMES

Cuál es el pronóstico climático para California este viernes 26 de diciembre

Según lo señalado por el Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las intensas lluvias que se están registrando en el sur de California seguirán vigentes hasta el viernes 26 de diciembre, lo que incrementa el riesgo de inundaciones en áreas urbanas.

Si bien estas precipitaciones pueden debilitarse conforme pasen las horas de hoy, eso no cambia el panorama de que sigan las inundaciones residuales durante la noche. Además, existe la amenaza de desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra.

Según el NWS, las lluvias seguirán vigentes para el viernes 26 de diciembre. (Imagen referencial: Freepik)

El NWS también detalló que es altamente probable la aparición de nevadas en zonas del noreste durante este jueves 25 de diciembre, específicamente en Nueva Inglaterra. Esta condición climática se podría extender hasta la mañana del sábado 27.

“Una mezcla invernal de lluvia helada y aguanieve provocará condiciones de viaje peligrosas desde Michigan hacia el Este, a través de gran parte de Pennsylvania y hasta la costa Atlántica”, precisó la agencia meteorológica.

