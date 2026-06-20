Desde el 1 de julio de 2026, California endurecerá las reglas para los fabricantes de vehículos autónomos que operan sin conductor humano dentro del coche, gracias a la aprobación de la ley AB 1777, que establece nuevas obligaciones y mecanismos de control. Esta norma refuerza la responsabilidad directa de las empresas cuando sus robotaxis cometen infracciones o interfieren con emergencias, y crea canales formales para que la policía y los servicios de rescate puedan actuar y comunicarse con estos vehículos. A continuación, te contamos qué establece exactamente esta norma.

La suma de avisos e incidentes se considerará al revisar o renovar los permisos de despliegue de una empresa en el estado (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ DICE LA LEY AB 1777 DE CALIFORNIA?

La ley AB 1777 se aplica a los vehículos autónomos que circulan sin persona al volante; es decir, a los robotaxis totalmente sin conductor. A partir del 1 de julio de 2026, los fabricantes y operadores tendrán que cumplir requisitos específicos para conservar sus permisos y seguir usando estas unidades en las calles de California.

Con esta norma se busca cerrar un vacío legal, porque muchas reglas de tránsito estaban pensadas para un “conductor” humano y no quedaba claro a quién sancionar cuando el vehículo se movía solo.

Responsabilidad por infracciones de tránsito

La ley permite que las fuerzas de seguridad emitan un “aviso de incumplimiento de vehículo autónomo” dirigido a la empresa cuando un robotaxi viola el Código de Vehículos o una ordenanza local (saltarse un semáforo, no ceder el paso a peatones, bloquear carriles, etc.).

En el aviso deben constar, como mínimo, el tipo de infracción, fecha y hora, lugar y placa del vehículo para que el fabricante u operador, en un determinado plazo (por ejemplo, 72 horas), pueda para reportar al departamento de Vehículos Motorizados (DMV) la información correspondiente sobre el incidente, publica CalMatters.

Estos avisos se incorporan al expediente del fabricante ante el DMV y pueden derivar en medidas correctivas, restricciones operativas o, en casos graves o reiterados, suspensión o revocación de permisos.

Exigencias de comunicación y atención a emergencias

La AB 1777 incorpora varias obligaciones pensadas específicamente para bomberos, policía y otros servicios de emergencia:

Mantener una línea telefónica exclusiva para emergencias, disponible para autoridades cuando haya incidentes con vehículos autónomos.

Garantizar atención humana de un operador remoto en un tiempo muy corto (por ejemplo, menos de 30 segundos) cuando llamen los servicios de emergencia.

Equipar cada vehículo autónomo con un sistema de comunicación bidireccional (por voz) que permita a un agente o bombero, estando junto al vehículo, hablar con un operador humano remoto.

Permitir que las autoridades puedan inmovilizar o mover el vehículo en determinadas situaciones de emergencia, sin quedar “a merced” de un software que no responde.

Geovallas y gestión de zonas de emergencia

La ley autoriza a que se envíen “mensajes de geovalla de emergencia” a los fabricantes. Por tanto, cuando se emite uno de estos mensajes, la empresa debe ordenar a su flota que abandone o evite esa zona en un plazo muy corto (en torno a dos minutos).

Esto busca evitar escenas que ya se han visto en California, donde robotaxis bloqueaban accesos de bomberos o quedaban “atascados” en zonas con líneas caídas o calles cerradas.

Un vehículo autónomo Waymo permanece estacionado cerca al Aeropuerto Internacional Sky Harbor, en Phoenix, una de las ciudades donde opera la compañía (Foto: AP) / Matt York

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