En California se han visto a robotaxis bloqueando accesos de bomberos al quedarse atascados, por lo que la ley busca evitar esto (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
En California se han visto a robotaxis bloqueando accesos de bomberos al quedarse atascados, por lo que la ley busca evitar esto (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Desde el 1 de julio de 2026, dentro del coche, gracias a la aprobación de la ley AB 1777, que establece nuevas obligaciones y mecanismos de control. Esta norma refuerza la responsabilidad directa de las empresas cuando sus robotaxis cometen infracciones o interfieren con emergencias, y crea canales formales para que la policía y los servicios de rescate puedan actuar y comunicarse con estos . A continuación, te contamos qué establece exactamente esta norma.

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La suma de avisos e incidentes se considerará al revisar o renovar los permisos de despliegue de una empresa en el estado (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
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¿QUÉ DICE LA LEY AB 1777 DE CALIFORNIA?

La ley AB 1777 se aplica a los vehículos autónomos que circulan sin persona al volante; es decir, a los robotaxis totalmente sin conductor. A partir del 1 de julio de 2026, los fabricantes y operadores tendrán que cumplir requisitos específicos para conservar sus permisos y seguir usando estas unidades en las calles de California.

Con esta norma se busca cerrar un vacío legal, porque muchas reglas de tránsito estaban pensadas para un “conductor” humano y no quedaba claro a quién sancionar cuando el vehículo se movía solo.

Responsabilidad por infracciones de tránsito

La ley permite que las fuerzas de seguridad emitan un “aviso de incumplimiento de vehículo autónomo” dirigido a la empresa cuando un robotaxi viola el Código de Vehículos o una ordenanza local (saltarse un semáforo, no ceder el paso a peatones, bloquear carriles, etc.).

En el aviso deben constar, como mínimo, el tipo de infracción, fecha y hora, lugar y placa del vehículo para que el fabricante u operador, en un determinado plazo (por ejemplo, 72 horas), pueda para reportar al departamento de Vehículos Motorizados (DMV) la información correspondiente sobre el incidente, publica .

Estos avisos se incorporan al expediente del fabricante ante el DMV y pueden derivar en medidas correctivas, restricciones operativas o, en casos graves o reiterados, suspensión o revocación de permisos.

Exigencias de comunicación y atención a emergencias

La AB 1777 incorpora varias obligaciones pensadas específicamente para bomberos, policía y otros servicios de emergencia:

  • Mantener una línea telefónica exclusiva para emergencias, disponible para autoridades cuando haya incidentes con vehículos autónomos.
  • Garantizar atención humana de un operador remoto en un tiempo muy corto (por ejemplo, menos de 30 segundos) cuando llamen los servicios de emergencia.
  • Equipar cada vehículo autónomo con un sistema de comunicación bidireccional (por voz) que permita a un agente o bombero, estando junto al vehículo, hablar con un operador humano remoto.
  • Permitir que las autoridades puedan inmovilizar o mover el vehículo en determinadas situaciones de emergencia, sin quedar “a merced” de un software que no responde.

Geovallas y gestión de zonas de emergencia

La ley autoriza a que se envíen “mensajes de geovalla de emergencia” a los fabricantes. Por tanto, cuando se emite uno de estos mensajes, la empresa debe ordenar a su flota que abandone o evite esa zona en un plazo muy corto (en torno a dos minutos).

Esto busca evitar escenas que ya se han visto en California, donde robotaxis bloqueaban accesos de bomberos o quedaban “atascados” en zonas con líneas caídas o calles cerradas.

Un vehículo autónomo Waymo permanece estacionado cerca al Aeropuerto Internacional Sky Harbor, en Phoenix, una de las ciudades donde opera la compañía (Foto: AP)
Un vehículo autónomo Waymo permanece estacionado cerca al Aeropuerto Internacional Sky Harbor, en Phoenix, una de las ciudades donde opera la compañía (Foto: AP)
/ Matt York

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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