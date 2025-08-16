A partir de este 15 de agosto, cientos de familias en Sacramento, California, comenzarán a recibir un apoyo económico mensual de $725 como parte del programa piloto Family First Economic Support Pilot (FFESP). Este beneficio está diseñado para brindar estabilidad financiera a hogares con niños pequeños y bajos ingresos, ofreciendo un respiro en gastos cotidianos y esenciales.
¿Qué es el FFESP?
El FFESP es un programa de ingresos garantizados que entrega $725 al mes a familias seleccionadas en ciertos códigos postales de Sacramento. A diferencia de los estímulos federales que se entregan de forma puntual, este plan ofrece un beneficio recurrente durante un año, pensado para cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte, servicios públicos y cuidado infantil.
Requisitos para recibir el apoyo
No todas las familias califican automáticamente. Para ser elegibles, los hogares deben cumplir con los siguientes criterios:
- Vivir en uno de estos códigos postales: 95815, 95821, 95823, 95825, 95828 o 95838.
- Tener al menos un niño menor de 5 años que resida con el solicitante al menos el 50 % del tiempo.
- Contar con ingresos familiares por debajo del 200% del nivel federal de pobreza (aproximadamente $62,400 anuales para una familia de cuatro).
- No recibir ingresos garantizados de programas similares al mismo tiempo.
- En algunos casos, se ha priorizado a familias afroamericanas, indígenas o nativas de Alaska, como parte del enfoque de equidad del programa.
El proceso de selección es aleatorio, y solo se eligieron 200 familias para participar en esta primera fase.
Calendario de pagos
- Notificaciones enviadas entre abril y mayo de 2025.
- Primer pago realizado el 15 de junio de 2025.
- Segundo pago entregado hoy, 15 de agosto de 2025.
- Los pagos continuarán cada mes durante 12 meses, hasta mediados de 2026.
Cómo recibir el dinero
El pago se puede recibir mediante depósito directo, tarjeta de débito o cheque, dependiendo de la información registrada por cada familia seleccionada.
Con este programa, California busca dar un apoyo sostenido a las familias que más lo necesitan, ofreciendo un alivio financiero que permita planificar y cubrir gastos esenciales con mayor tranquilidad.
