A partir de este 15 de agosto, cientos de familias en Sacramento, California, comenzarán a recibir un apoyo económico mensual de $725 como parte del programa piloto Family First Economic Support Pilot (FFESP). Este beneficio está diseñado para brindar estabilidad financiera a hogares con niños pequeños y bajos ingresos, ofreciendo un respiro en gastos cotidianos y esenciales.

¿Qué es el FFESP?

El FFESP es un programa de ingresos garantizados que entrega $725 al mes a familias seleccionadas en ciertos códigos postales de Sacramento. A diferencia de los estímulos federales que se entregan de forma puntual, este plan ofrece un beneficio recurrente durante un año, pensado para cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte, servicios públicos y cuidado infantil.

El beneficio está dirigido a hogares con niños menores de cinco años y bajos ingresos. | Crédito: Freepik

Requisitos para recibir el apoyo

No todas las familias califican automáticamente. Para ser elegibles, los hogares deben cumplir con los siguientes criterios:

Vivir en uno de estos códigos postales : 95815, 95821, 95823, 95825, 95828 o 95838.

: 95815, 95821, 95823, 95825, 95828 o 95838. Tener al menos un niño menor de 5 años que resida con el solicitante al menos el 50 % del tiempo.

que resida con el solicitante al menos el 50 % del tiempo. Contar con ingresos familiares por debajo del 200% del nivel federal de pobreza (aproximadamente $62,400 anuales para una familia de cuatro).

(aproximadamente $62,400 anuales para una familia de cuatro). No recibir ingresos garantizados de programas similares al mismo tiempo.

al mismo tiempo. En algunos casos, se ha priorizado a familias afroamericanas, indígenas o nativas de Alaska, como parte del enfoque de equidad del programa.

El proceso de selección es aleatorio, y solo se eligieron 200 familias para participar en esta primera fase.

Calendario de pagos

Notificaciones enviadas entre abril y mayo de 2025.

Primer pago realizado el 15 de junio de 2025.

Segundo pago entregado hoy, 15 de agosto de 2025.

Los pagos continuarán cada mes durante 12 meses, hasta mediados de 2026.

Los pagos se entregarán mensualmente durante un año, mediante depósito, tarjeta o cheque. | Crédito: Freepik

Cómo recibir el dinero

El pago se puede recibir mediante depósito directo, tarjeta de débito o cheque, dependiendo de la información registrada por cada familia seleccionada.

Con este programa, California busca dar un apoyo sostenido a las familias que más lo necesitan, ofreciendo un alivio financiero que permita planificar y cubrir gastos esenciales con mayor tranquilidad.

