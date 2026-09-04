California está a la espera de la decisión del gobernador Gavin Newsom sobre un proyecto de ley que busca prohibir el uso de guantes eléctricos por parte de las fuerzas del orden que operan en el estado, incluidos los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La propuesta, identificada como AB 2760, ya fue enviada al despacho del mandatario demócrata y ahora se encuentra a la espera de su aprobación o veto. De ser aprobada, la medida impondría nuevas restricciones al uso de estos dispositivos en el estado.

La legislación fue modificada por última vez el 31 de agosto de 2026 y plantea nuevas restricciones para las agencias de seguridad pública. Entre ellas, impedir que utilicen estos dispositivos y que destinen fondos estatales para adquirirlos.

Newsom tiene hasta el 30 de septiembre para decidir el futuro de la medida. Mientras tanto, el proyecto genera posiciones encontradas entre las autoridades y las agencias policiales que ya cuentan con este tipo de dispositivos.

¿Qué busca prohibir California con el proyecto AB 2760?

El proyecto de ley define como “dispositivo de descarga eléctrica portátil” a un arma diseñada para incapacitar temporalmente a una persona mediante una descarga eléctrica controlada y que está diseñada específicamente para utilizarse como guante.

Esto significa que la propuesta apunta a los dispositivos eléctricos que pueden incorporarse como una prenda o accesorio y no a todas las armas de descarga eléctrica.

De hecho, el texto establece que la definición no incluye los tasers, pistolas eléctricas paralizantes u otros dispositivos similares diseñados para incapacitar mediante una descarga y que se sostienen de una manera parecida a una pistola.

Gavin Newsom tiene en sus manos el futuro del uso de estos dispositivos por ICE en California. | Crédito: Compliant Technologies

¿Qué pasaría si Gavin Newsom aprueba la prohibición?

Si Newsom firma AB 2760, las agencias de seguridad pública estatales y locales no podrían utilizar estos guantes dentro de California. La restricción también contempla a agencias federales de aplicación de la ley que operen en el estado, como ICE.

Además, las agencias estatales y locales no podrían utilizar fondos estatales para comprar estos dispositivos.

La legislación también obligaría a las agencias a actualizar sus políticas sobre el uso de la fuerza para incluir una prohibición específica de los guantes eléctricos.

Aspecto Lo que establece AB 2760 Dispositivo Guantes diseñados para incapacitar mediante descargas eléctricas Prohibición Impediría su uso por las fuerzas del orden en California ICE La medida alcanzaría a agencias federales que operen dentro del estado Fondos estatales No podrían utilizarse para comprar estos dispositivos Políticas policiales Deberían actualizarse para prohibir específicamente su uso Estudio El Departamento de Justicia de California evaluaría sus efectos Informe Las conclusiones deberían entregarse a la Legislatura antes del 1 de enero de 2029 Vigencia La prohibición permanecería hasta el 1 de enero de 2030 Decisión de Newsom Tiene hasta el 30 de septiembre para aprobar o vetar la legislación

¿Por qué California quiere prohibir los guantes eléctricos?

Los impulsores de la medida sostienen que este tipo de tecnología debe demostrar que es segura y que puede utilizarse de manera responsable antes de ser incorporada a los operativos policiales.

Un legislador demócrata de San Diego argumentó que la tecnología utilizada para garantizar la seguridad pública debe ser segura y responsable antes de implementarse, y no después de que una persona resulte muerta o gravemente herida.

El proyecto también ha generado preocupación por su posible impacto en comunidades minoritarias.

Mark González, legislador demócrata de Los Ángeles, sostuvo que las comunidades inmigrantes y las personas negras y latinas podrían convertirse en sujetos de prueba si estos dispositivos son utilizados por las fuerzas del orden.

“Sabemos que nuestras comunidades inmigrantes, las personas negras o morenas, serán los sujetos de prueba para estos guantes de tormento”, afirmó González, según Politico.

¿Qué estudio contempla el proyecto sobre los guantes?

AB 2760 no solo plantea una prohibición temporal. También ordena realizar un estudio sobre la seguridad y los impactos comunitarios asociados con estos dispositivos.

La División de Aplicación de la Ley del Departamento de Justicia de California tendría que realizar el análisis en consulta con organizaciones de derechos de los inmigrantes y de justicia social, agencias policiales, expertos en tecnología y otras partes afectadas.

El estudio deberá evaluar los posibles efectos de los guantes eléctricos en las comunidades y formular recomendaciones sobre estándares y medidas de protección relacionadas con su utilización.

El Departamento de Justicia tendría que presentar sus conclusiones y recomendaciones ante la Legislatura a más tardar el 1 de enero de 2029.

La decisión de Gavin Newsom podría limitar el uso de guantes eléctricos durante operativos de ICE. | Crédito: AP Foto/Ryan Murphy / Ryan Murphy

¿Hasta cuándo estaría vigente la prohibición?

La prohibición propuesta por AB 2760 no sería permanente. El texto establece que la disposición permanecería vigente hasta el 1 de enero de 2030.

A partir de esa fecha, la sección correspondiente sería derogada, por lo que la medida tendría un carácter temporal mientras el estado analiza los riesgos y posibles efectos de esta tecnología.

¿Qué dicen las agencias policiales sobre la medida?

No todas las agencias de seguridad pública respaldan la propuesta. Algunas se oponen porque ya han adquirido guantes eléctricos y consideran que la nueva legislación podría afectar el uso de equipos que ya forman parte de sus recursos.

Por ahora, el futuro de la medida está en manos de Gavin Newsom. El gobernador deberá decidir antes del 30 de septiembre si convierte AB 2760 en ley o si opta por vetarla, una decisión que determinará si California se convierte en uno de los estados que restringen específicamente este tipo de tecnología utilizada por las fuerzas del orden.