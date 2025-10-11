El gobernador de California, Gavin Newson, viene aprobando varias leyes en beneficio de los ciudadanos de su estado. Desde la prohibición de máscaras policiales hasta facilitar refrigeradores a los inquilinos, te damos a conocer las normas que dio luz verde en octubre de este 2025. Vale precisar que estas iniciativas fueron aprobadas previamente en la Asamblea y el Senado californiano.

El gobernador de California, Gavin Newsom, buscar dar protección y bienestar a sus ciudadanos con estas leyes (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

LAS LEYES APROBADAS POR NEWSON EN OCTUBRE DE 2025

A continuación, cada una de las nuevas leyes que entra en vigor en el estado de California:

PROHIBIR LAS MASCARILLAS POLICIALES

Aunque no se aprobó en octubre, sino el 20 de septiembre de 2025, es importante hacer mención a la ley que prohíbe a los agentes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) usar mascarillas durante las operaciones oficiales que ejecuten en el estado. Esto con el propósito de frenar la agresiva represión migratoria.

Se trata del Proyecto de Ley SB 627, aprobado por el gobernador el 20 de septiembre de 2025, el cual prohíbe ocultar el rostro con mascarillas a los agentes, toda vez que dificulta la identificación facial durante el desempeño de sus funciones, salvo algunas excepciones.

Asimismo, impide a los agentes de inmigración ingresar a las escuelas y hospitales sin una orden judicial. De haber ingresado, las instituciones educativas deben alertar a la comunidad.

Fotografía cedida por la oficina de Denver del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) donde aparece un agente durante una redada en Denver, Colorado (EE.UU.). Foto: EFE/ICE

FERIADO ESTATAL POR DIWALI

El festival de luces Diwali, que se celebra en el hinduismo y otras religiones, se convierte en feriado estatal oficial en California desde 2026. Por tanto, las escuelas públicas y los colegios comunitarios no tendrán clases y las instituciones dejarán de atender al público.

LOS MEJORES GRADUADOS DE ESCUELA SECUNDARIA INGRESARÁN DIRECTAMENTE AL CSU

Luego de que la SB 640 se convirtió en ley, los graduados de la escuela secundaria calificados podrán ser admitidos automáticamente en la Universidad Estatal de California el año escolar 2026-27 sin la necesidad de presentar una solicitud.

PROHIBICIÓN DE ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS

Con la ley AB 1264, se prohíbe los alimentos ultraprocesados ​​ en los almuerzos escolares para 2035.

PREVENCIÓN DEL ANTISEMITISMO

Con el propósito de controlar el antisemitismo en las escuelas, se aprobó la AB 715 que establece una nueva Oficina de Derechos Civiles y un Coordinador de Prevención del Antisemitismo a nivel estatal, cuya función será rastrear casos de odio, así como capacitar y asesorar a instituciones educativas locales.

Manifestantes en apoyo de Israel se reúnen para denunciar el antisemitismo y pedir la liberación de los rehenes israelíes en el National Mall de Washington, DC, el 14 de noviembre de 2023. (Foto de Stefani Reynolds / AFP) / STEFANI REYNOLDS

OPCIONES PARA COMER AL AIRE LIBRE

Gracias a la AB 592, los restaurantes de cocina abierta podrán aprovechar el clima y abrir ventanas, puertas plegables o escaparates no fijos para dar atención al aire libre.

ELECTRODOMÉSTICOS BÁSICOS

Para brindar mayor bienestar a los inquilinos, la AB 628 exige que los apartamentos tengan refrigerador y estufa, así como electrodomésticos básicos, toda vez que son considerados necesarios. Esta ley se aplica a todos los contratos de arrendamiento firmados, modificados o renovados a partir del 1 de enero de 2026.

DEVOLUCIÓN DE COCHES PARA OBTENER UN REEMBOLSO

Si una persona adquiere o alquila un vehículo nuevo o usado en un concesionario de California, podrá devolver el automóvil dentro de los tres días posteriores a la compra para obtener un reembolso y una mejor transparencia en los precios, tal como indica la SB 766.

PROTECCIÓN A LOS INQUILINOS

Con la AB 1327, los propietarios pueden cancelar un contrato de mejoras y solicitudes de vivienda por correo electrónico o teléfono.

Con la AB 414, los arrendadores devolverán los depósitos de seguridad electrónicamente cuando los inquilinos opten por esa opción.

Con la AB 246, los inquilinos estarán protegidos de desalojo si las demoras o reducciones en las prestaciones del Seguro Social afectan sus pagos de alquiler.

PROTECCIÓN A CONSUMIDORES

Con la AB 1299, se autorizará a la agencia emisora a reducir o condonar la multa de estacionamiento si se presentan pruebas satisfactorias de incapacidad de pago.

