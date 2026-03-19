La ola de calor que está golpeando el sur de California no es “otro día caluroso” de verano como los que muchos ya sienten casi normales en Los Ángeles, el Valle de San Fernando, el Inland Empire o el condado de Orange. Lo que se viene registrando estos días tiene un nivel de intensidad poco habitual, con temperaturas que no solo incomodan, sino que representan un riesgo real para la salud, en especial para adultos mayores, niños pequeños, personas que trabajan al aire libre y familias que viven en apartamentos sin aire acondicionado, algo muy común en barrios latinos como Boyle Heights, Pacoima, Santa Ana o el este de L.A. Autoridades locales ya hablan de un episodio “potencialmente sin precedentes”, y eso se traduce en hospitales atentos, servicios de emergencia en alerta, escuelas revisando actividades al aire libre e incluso trabajadores de delivery, construcción y jardinería tratando de ajustar sus horarios para evitar las horas críticas.

En este contexto, algo clave que muchas ciudades del sur del estado están haciendo —y que conviene tener muy claro si tú, tu familia o tus papás viven en la zona— es habilitar centros de enfriamiento para que la gente tenga dónde refugiarse. No se trata solo de seguir recomendaciones básicas como “toma agua” o “no salgas al mediodía”; hay medidas concretas: apertura de espacios públicos con aire acondicionado, agua y zonas de descanso donde cualquier persona pueda resguardarse del calor extremo, sin importar si tiene o no seguro médico, papeles o recursos económicos.

Una cúpula de calor histórica eleva las temperaturas en California a niveles propios del verano y obliga a las autoridades a abrir centros de enfriamiento y emitir advertencias por riesgo a la salud (Foto: Freepik)

CENTROS DE ENFRIAMIENTO: ¿QUÉ SON Y POR QUÉ IMPORTAN?

Para hacer frente a esta situación, distintos condados del sur del estado —como el condado de Los Ángeles, condado de Orange, condado de Riverside, condado de San Bernardino y condado de Ventura— han habilitado lo que se conoce como cooling centers o centros de enfriamiento.

Son espacios públicos —bibliotecas, centros recreativos, centros para personas mayores y edificios municipales— que abren sus puertas para ofrecer servicios básicos pero cruciales durante una ola de calor:

Aire acondicionado

Agua potable

Zonas de descanso y sombra

En algunos casos, acceso para mascotas

Esto puede marcar una gran diferencia, especialmente para adultos mayores que viven solos, personas sin hogar, familias de bajos recursos, trabajadores que no cuentan con aire acondicionado en casa o residentes de zonas donde las casas móviles y edificios antiguos se calientan con facilidad.

LOS ÁNGELES REFUERZA SU RED DE ESPACIOS CLIMATIZADOS

En la ciudad de Los Ángeles, la respuesta ha sido amplia y se ha comunicado tanto en inglés como en español para llegar mejor a la comunidad hispana. La alcaldesa Karen Bass fue clara durante una conferencia reciente: el calor debe tomarse muy en serio, especialmente en vecindarios donde históricamente las olas de calor han golpeado con más fuerza.

Más de un centenar de instalaciones municipales están disponibles, incluyendo espacios gestionados por el sistema de parques de la ciudad (L.A. Parks) y por el sistema de bibliotecas públicas Los Angeles Public Library (LAPL). Muchas de estas instalaciones se ubican en zonas con alta población latina, donde la gente suele recurrir a la biblioteca para estudiar, usar internet o simplemente pasar unas horas en un lugar fresco.

Además, el jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Jaime Moore, insistió en una recomendación muy concreta para quienes no pueden evitar salir: si hay que hacerlo, que sea temprano por la mañana, evitar las horas de mayor radiación y estar atentos a síntomas como mareos, dolor de cabeza intenso, náuseas o confusión, que pueden ser señales de golpe de calor.

CENTROS CON HORARIO EXTENDIDO (9 A. M. – 10 P. M.)

Algunos puntos específicos en Los Ángeles están operando con horario ampliado, lo que puede ser especialmente útil si el calor se mantiene hasta la noche y tu casa o apartamento no se enfría con facilidad.

Lista de centros destacados:

Centro para personas mayores de Canoga Park Dirección: 7326 Jordan Ave.

Centro para personas mayores de North Hollywood Dirección: 5301 Tujunga Ave.

Centro recreativo Pecan (Downtown L.A.) Dirección: 145 S. Pecan St.

Centro recreativo Algin Sutton (sur de Los Ángeles) Dirección: 8880 S. Hoover St.

Estos espacios están habilitados también para personas con mascotas, algo que no siempre ocurre y que puede ser determinante para muchas familias latinas que no quieren dejar a su perro o gato solo en casa mientras la temperatura sigue subiendo.

¿CÓMO ENCONTRAR EL CENTRO MÁS CERCANO?

Si estás en el sur de California o tienes familiares allí —por ejemplo, papás o abuelos viviendo en Los Ángeles, Santa Ana, Riverside o Fontana— esto es lo más práctico que debes saber para ubicar el centro de enfriamiento más cercano:

Consultar el portal del sistema de parques de Los Ángeles: laparks.org.

Revisar las bibliotecas disponibles en lapl.org.

Llamar al número de atención ciudadana: 311 (desde la ciudad de Los Ángeles).

Verificar los listados específicos por condado en sus páginas oficiales, donde suelen publicar mapas interactivos y horarios actualizados.

En muchos casos, estos sitios ofrecen información también en español, algo importante para quienes se sienten más cómodos recibiendo detalles y recomendaciones en su idioma.

Para encontrar más centros de climatización, puedes acceder a los siguientes enlaces:

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA PROTEGERTE DEL CALOR

Más allá de los centros de enfriamiento, hay medidas simples que pueden evitar complicaciones serias de salud, sobre todo para quienes viven en zonas muy expuestas o trabajan al aire libre:

Mantenerse hidratado constantemente (no esperar a tener sed).

Evitar la exposición directa al sol en horas pico, especialmente entre las 11 a. m. y las 4 p. m.

Usar ropa ligera, de colores claros y gorra o sombrero.

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos, ni siquiera “por unos minutos”.

Buscar espacios con aire acondicionado ante cualquier síntoma como mareos, confusión, respiración acelerada o piel muy caliente y seca.

Revisar periódicamente a vecinos mayores o personas con problemas de salud que vivan solas.

UN RECORDATORIO DE LA NUEVA REALIDAD CLIMÁTICA

Lo que está ocurriendo en California es un recordatorio claro de cómo los eventos climáticos extremos están siendo cada vez más frecuentes e intensos en el oeste de Estados Unidos, algo que ya se siente temporada tras temporada en distintas comunidades latinas del estado. Para muchas familias, adaptarse a esta nueva realidad implica cambiar rutinas, ajustar horarios de trabajo, planificar mejor el uso del aire acondicionado y, sobre todo, saber qué recursos públicos existen cerca de casa.

En medio de esta situación, conocer dónde están los centros de enfriamiento, cómo acceder a ellos y qué hacer ante síntomas de golpe de calor puede marcar la diferencia entre simplemente “aguantar el calor” o enfrentarlo de forma segura, tanto para ti como para tus seres queridos.

El NWS advierte que ciertos condados del sur de California podrían registrar valores térmicos superiores a los 100 °F la próxima semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

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