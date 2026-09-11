Si vives en California, es importante saber que una nueva norma prohibirá el riego con agua potable de ciertos jardines y áreas de césped decorativo. La medida podría implicar multas de hasta US$1,000 al día para quienes no cumplan. La ley, firmada por el gobernador Gavin Newsom en 2023, se aplicará por etapas a determinadas propiedades públicas, comercios y áreas comunes de asociaciones de propietarios (HOA), pero no prohíbe regar el césped de las viviendas ni los espacios destinados a la recreación. En esta nota te explicamos desde cuándo comienza la prohibición, cómo se implementará, qué tipo de césped estará sujeto a la restricción y todo lo que debes saber sobre esta regulación.

Regar con agua potable áreas de césped que solo son ornamentales podría generar sanciones de hasta US$1,000 diarios (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA PROHIBICIÓN DE REGAR CÉSPED CON AGUA POTABLE?

La AB 1572, que prohíbe regar césped no funcional con agua potable en California, comenzará el 1 de enero de 2027 y se aplicará por etapas hasta 2031, según el tipo de propiedad. No afecta los jardines de viviendas unifamiliares ni el césped que tenga un uso recreativo, comunitario o conmemorativo.

Bajo esta normativa, ¿qué se considera césped funcional y no funcional?

Césped funcional: es aquel que cumple un propósito activo de uso o recreación como: canchas y campos deportivos; campos de golf; parques y áreas verdes donde las personas caminan, juegan o se reúnen; áreas de juegos infantiles; zonas de picnic; áreas para ejercitar mascotas; campos escolares utilizados para deportes, recreación o reuniones; y espacios destinados a eventos cívicos, ceremoniales o comunitarios.

es aquel que cumple un propósito activo de uso o recreación como: canchas y campos deportivos; campos de golf; parques y áreas verdes donde las personas caminan, juegan o se reúnen; áreas de juegos infantiles; zonas de picnic; áreas para ejercitar mascotas; campos escolares utilizados para deportes, recreación o reuniones; y espacios destinados a eventos cívicos, ceremoniales o comunitarios. Césped no funcional: es aquel que tiene una función exclusivamente ornamental y no se utiliza para actividades recreativas, eventos cívicos, ceremoniales o comunitarios, ni reuniones sociales. Algunos ejemplos son césped en las medianas de las calles y en las franjas de derecho de paso; separadores de vías; césped en los estacionamientos; césped decorativo a lo largo de aceras, edificios o vallas; rotondas; césped inaccesible; zonas tras cercas que impiden el paso; entre otros.

¿CÓMO SE IMPLEMENTARÁ LA AB 1572?

A continuación, compartimos el calendario de implementación de la AB 1572, el que se realizará de forma gradual.

Fecha de inicio Propiedades alcanzadas 1 de enero de 2027 Propiedades de gobiernos locales, agencias públicas locales o regionales y sistemas públicos de agua; incluye, por ejemplo, ciudades, condados, distritos escolares, bibliotecas, estaciones de bomberos y tribunales. Las propiedades ubicadas en comunidades desfavorecidas tienen un plazo distinto. 1 de enero de 2028 Propiedades comerciales, industriales e institucionales, como parques de oficinas, supermercados, concesionarios de autos, centros comerciales, campus corporativos, universidades y otros inmuebles similares. 1 de enero de 2029 Áreas comunes de asociaciones de propietarios, desarrollos de interés común y organizaciones de servicios comunitarios. No incluye los espacios privados de las viviendas dentro de una HOA. 1 de enero de 2031 Propiedades públicas de gobiernos locales o sistemas públicos de agua situadas en comunidades desfavorecidas designadas por el estado. El plazo puede extenderse si la ayuda financiera estatal para reemplazar el césped no está disponible.

Además, las propiedades administradas por el Departamento de Servicios Generales de California deben cumplir desde el 1 de enero de 2027.

¿QUÉ CÉSPED NO PODRÁ REGARSE?

La AB 1572 prohíbe utilizar agua potable —la que normalmente sale del grifo y es apta para beber— para regar el llamado césped no funcional.

Como lo mencionamos líneas arriba, se trata de césped ornamental o decorativo que no cumple un propósito recreativo, comunitario o conmemorativo. Por ejemplo, puede abarcar franjas verdes junto a estacionamientos, zonas de entrada de edificios, camellones, jardines decorativos en oficinas o áreas similares que solo están allí por apariencia.

IMPORTANTE: la regla se aplica, aunque California no esté en sequía.

La AB 1572 comenzará a aplicarse en 2027 a propiedades públicas y se extenderá después a comercios, instituciones y áreas comunes de HOA (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿HAY ÁREAS EXCLUIDAS?

La prohibición no cubre todos los tipos de césped ni todas las propiedades. Según las Juntas de Agua de California, entre las principales excepciones están: jardines de viviendas unifamiliares; áreas privadas de residencias dentro de complejos multifamiliares o asociaciones de propietarios; parques, canchas y campos deportivos; campos de golf; zonas de juego infantil; áreas de ejercicio para mascotas; zonas de picnic o lugares utilizados regularmente para reuniones comunitarias; césped con fines conmemorativos; y cementerios.

La diferencia clave es el uso: si el césped sirve para jugar, reunirse, hacer deporte, conmemorar o realizar otra actividad comunitaria, suele considerarse funcional y queda fuera de esta restricción.

¿CUÁLES SON LAS MULTAS POR REGAR EL CÉSPED EN CALIFORNIA?

La norma prevé sanciones civiles que pueden alcanzar US$1,000 por día para infracciones persistentes, aunque la aplicación se realizará a través de las autoridades de agua correspondientes y puede incluir avisos o medidas previas, según el caso.

Vale aclarar que esto no significa que un residente de una casa recibirá automáticamente una multa por regar su jardín. La AB 1572 se enfoca principalmente en propietarios y administradores de espacios públicos, comerciales, institucionales, industriales y áreas comunes de HOA, de acuerdo con el calendario escalonado.

¿Qué hacer?

Si administras o eres parte de una propiedad alcanzada por la AB 1572:

Identifica las zonas de césped que son solo decorativas y no tienen un uso funcional.

Confirma qué fecha aplica a tu tipo de propiedad.

Consulta a tu proveedor local de agua sobre programas de reemplazo de césped, reembolsos o requisitos adicionales.

Considera sustituir el césped no funcional por plantas nativas, paisajismo de bajo consumo de agua o superficies permeables, cuando sea viable.

La página de conservación de agua de tu ciudad o distrito de agua puede tener reglas locales más estrictas o incentivos específicos, por lo que también conviene verificar la normativa de tu zona.

La restricción se enfoca en el césped no funcional (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)