Con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y la innovación en California, el gobernador Gavin Newsom anunció una inversión de US$48.5 millones para apoyar la creación de alrededor de 20,000 empleos directos e indirectos. A través de la Iniciativa Regional de Inversión California Jobs First –conocida en español como “Empleos Primero” –, su administración financiará 18 proyectos en ocho regiones económicas del estado. ¿Qué se sabe de esta iniciativa y quiénes podrían beneficiarse? A continuación, te lo explicamos.

Newsom destina millones a tecnología, manufactura y defensa (Foto: AFP)

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL PLAN DE CALIFORNIA JOBS FIRST?

La iniciativa forma parte de California Jobs First Regional Investment Initiative, un programa estatal que financia proyectos económicos locales para impulsar sectores estratégicos, la capacitación laboral y la innovación. El 26 de agosto de 2026, Newsom anunció US$48.5 millones en subvenciones para apoyar 18 proyectos en ocho regiones económicas y 33 condados. Según las previsiones del estado, la inversión respaldará la creación de unos 20,000 empleos directos e indirectos. Los proyectos se apoyan en más de cuatro años de planificación regional, desarrollo de propuestas e inversiones realizadas a través de la iniciativa.

“La economía de California sigue siendo una potencia mundial gracias a la fortaleza de sus diversas regiones, cada una con sus propios recursos locales, talento especializado y sectores industriales adaptados a sus necesidades, lo que permite a nuestro estado competir a nivel global. Las inversiones actuales impulsan el crecimiento de las industrias que definen la próxima generación de nuestra economía, creando empleos bien remunerados, fortaleciendo la innovación y asegurando que California continúe liderando el mundo en los sectores que dan forma al futuro”, dijo Newsom.

Cabe precisar que no es un programa único de contratación ni una convocatoria con 20,000 vacantes abiertas de inmediato. Es una ronda de subvenciones a proyectos, instituciones y alianzas regionales que deberán desarrollar infraestructura, innovación, cadenas de suministro y formación de trabajadores. Se trata de la última ronda de fondos de implementación de la iniciativa regional. El programa fue lanzado en 2021 –entonces llamado Community Economic Resilience Fund– para conectar el desarrollo económico con empleos accesibles y bien remunerados, identificando las fortalezas de cada región de California.

¿CUÁLES SERÁN LOS SECTORES BENEFICIADOS?

Los 18 proyectos se organizan en siete grupos de proyectos (“clusters”) enfocados en:

Sector aeroespacial y de defensa. Se otorgaron US$3,950,000 para establecer infraestructura de investigación e innovación, fortaleciendo el ecosistema de defensa y el desarrollo de la fuerza laboral de la región fronteriza del sur.

Se otorgaron US$3,950,000 para establecer infraestructura de investigación e innovación, fortaleciendo el ecosistema de defensa y el desarrollo de la fuerza laboral de la región fronteriza del sur. Manufactura avanzada. Se otorgaron US$17,750,000 a dos grupos de proyectos que trabajan para fortalecer la innovación en la fabricación avanzada y las cadenas de suministro en la región central de San Joaquín, y para apoyar la innovación en la biofabricación y el desarrollo de la fuerza laboral en la región de la capital.

Se otorgaron US$17,750,000 a dos grupos de proyectos que trabajan para fortalecer la innovación en la fabricación avanzada y las cadenas de suministro en la región central de San Joaquín, y para apoyar la innovación en la biofabricación y el desarrollo de la fuerza laboral en la región de la capital. Alta tecnología. Se otorgaron US$1,940,000 para expandir la infraestructura y la capacitación de la fuerza laboral, así como para establecer oportunidades de financiamiento empresarial que impulsen el sector en la región interior del sur de California

Se otorgaron US$1,940,000 para expandir la infraestructura y la capacitación de la fuerza laboral, así como para establecer oportunidades de financiamiento empresarial que impulsen el sector en la región interior del sur de California Construcción naval. Se otorgaron US$8,236,000 para fortalecer la innovación, ampliar el desarrollo de la fuerza laboral y los planes de estudio, y mejorar la coordinación en toda la red de construcción naval de la región de la Bahía de San Francisco.

Se otorgaron US$8,236,000 para fortalecer la innovación, ampliar el desarrollo de la fuerza laboral y los planes de estudio, y mejorar la coordinación en toda la red de construcción naval de la región de la Bahía de San Francisco. Espacio, defensa y satélites. Se otorgaron US$6,846,000 para apoyar los esfuerzos de atracción y expansión de empresas, así como para acelerar el ecosistema industrial general de la región en el condado de Kern.

Se otorgaron US$6,846,000 para apoyar los esfuerzos de atracción y expansión de empresas, así como para acelerar el ecosistema industrial general de la región en el condado de Kern. Quantum. Se otorgaron US$9,742,000 para fortalecer el desarrollo de la fuerza laboral y la coordinación regional entre las regiones de la Frontera Sur, los condados de Orange y Los Ángeles, impulsando así el futuro prometedor del sector en todo el sur de California.

Honored to be in Solano County to announce $48.5 million in funding through @CAJobsFirst to support:



- 20,000 new jobs

- 18 projects

- 7 economic regions

- 33 counties



California is prioritizing and supporting our key sectors shaping the future. pic.twitter.com/7KWhcxpPb0 — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) August 26, 2026

¿A QUIÉNES PODRÍA BENEFICIAR?

Los beneficiarios directos de los fondos son los proyectos y organizaciones seleccionadas, no trabajadores individuales que reciban un cheque del estado. Sin embargo, las oportunidades laborales y de formación podrían beneficiar a:

Personas que buscan empleo o una reconversión profesional en manufactura, tecnología, ingeniería, construcción naval, aeroespacial y sectores afines.

Estudiantes de colegios comunitarios, universidades y programas de educación técnica que se capaciten para ocupaciones demandadas.

Trabajadores que necesitan certificaciones, formación práctica o actualización de habilidades para empleos técnicos.

Pequeñas empresas, emprendimientos y proveedores que participen en las cadenas de suministro regionales.

Comunidades de los 33 condados alcanzados, donde los proyectos pueden estimular contratación, desarrollo empresarial e inversión local.

Para buscar oportunidades reales, conviene seguir los anuncios de las organizaciones regionales participantes, centros de empleo locales, colegios comunitarios, universidades y empleadores de los sectores seleccionados. El comunicado de California identifica la inversión como parte de una estrategia de desarrollo regional, no como una solicitud estatal centralizada para obtener empleo.