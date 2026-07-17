En California hay más de US$15,000 millones en dinero y bienes que sus dueños nunca reclamaron, y el estado los mantiene bajo custodia a la espera de que alguien los recupere. Estos fondos pueden venir de cuentas bancarias olvidadas, cheques que nunca se cobraron, depósitos de alquiler, seguros de vida, salarios no pagados y otros pagos que, por distintas razones, jamás llegaron a la persona indicada. Como muchos ni siquiera saben que existen estos recursos, es posible que una parte le corresponda a familias de la comunidad sin que lo sepan, sobre todo si han cambiado de dirección, de trabajo o de banco. En esta nota te contamos, cómo saber si te corresponde parte de ese monto.

California mantiene bajo custodia miles de millones en dinero no reclamado: guía sencilla para saber si apareces en la lista (Foto: Freepik)

¿QUÉ ES DINERO “BAJO CUSTODIA”?

En el contexto de bienes no reclamados, “dinero bajo custodia” se refiere al dinero y propiedades que el estado guarda a nombre de sus verdaderos dueños hasta que alguien los reclame. En el caso de California, por ejemplo, son fondos que bancos, aseguradoras, empresas o agencias públicas entregan al gobierno cuando no logran contactar al titular durante un tiempo determinado (cuentas olvidadas, cheques no cobrados, depósitos, seguros, etc.).

Ese dinero no pasa a ser “del estado” de inmediato: queda registrado y protegido, bajo la responsabilidad de la oficina correspondiente –en este caso la Oficina del Contralor del Estado– esperando que el dueño lo identifique y haga el trámite para recuperarlo. California guarda miles de millones de dólares en dinero y bienes que bancos, aseguradoras, empresas y otras entidades entregan al estado cuando no logran contactar al dueño durante varios años.

¿CÓMO SABER SI TE TOCA PARTE DEL DINERO BAJO CUSTODIA EN CALIFORNIA?

Para saber si te corresponde parte del dinero que se encuentra bajo custodia en California, haz lo siguiente:

Ingresa al sitio web oficial de propiedad no reclamada del Contralor de California: claimit.ca.gov (también se accede desde la página de la Office of the Controller).

Una vez que estés dentro, puedes buscar usando tu nombre y apellido, o el número de identificación de propiedad si lo tienes.

El sistema te dirá si hay dinero o bienes registrados a tu nombre.

OJO: la consulta es gratuita y las autoridades recomiendan revisar por lo menos una vez al año.

Vale precisar que la Oficina del Contralor enviará cartas a aproximadamente 130,000 californianos que serían posibles propietarios de dinero no reclamado. Si recibes una notificación no tendrás que presentar la reclamación tradicional, pues la carta incluirá un código único para confirmar la información y hacer el trámite en línea. Sin embargo, se recomienda revisar cuidadosamente el documento para no caer en ninguna estafa.

Luego debes entrar a ClaimIt.ca.gov, colocar el código de reclamación que aparece en la notificación y seguir las instrucciones para validar tu identidad. Si toda la información coincide, tu cheque llegaría aproximadamente en dos semanas o dependiendo de la demanda en más tiempo.

Es importante que sepas que no todos recibirán una carta, por lo que es mejor consultar en línea.

Si encuentras dinero a tu nombre, deberás llenar un formulario, comprobar tu identidad y enviar documentos básicos, y tras aprobarse el reclamo el estado te enviará un cheque (Foto: Magnific)

¿QUÉ HACER SI ENCUENTRAS DINERO A TU NOMBRE?

Si ves propiedades o dinero a tu nombre, el mismo sitio te guía para iniciar el reclamo: llenas un formulario en línea y recibes un número de caso (Claim ID) para darle seguimiento. Recuerda que debes comprobar tu identidad.

Te pedirán documentos básicos: identificación con foto, número de Seguro Social o identificación de impuestos, comprobante de dirección (sobre todo si cambiaste de domicilio) y papeles relacionados con el tipo de propiedad (por ejemplo, estados de cuenta o cartas del banco).

Una vez aprobado el reclamo, el estado te devuelve el dinero con un cheque emitido por la contraloría.

¿EN CUÁNTO TIEMPO TE ENTREGAN EL DINERO QUE TE CORRESPONDE?

El dinero que te corresponda por bienes no reclamados puede tardar en llegar, aunque en promedio el proceso toma unos seis meses y los montos pueden variar de una persona a otra.

“Si hay menos personas en ese momento en línea esperando, pues es menos el tiempo. Hay gente que tiene ahí dinero de un divorcio, por ejemplo, o herencias. Tenemos gente que no sabía que tenía una herencia y, pues, esas cantidades pueden aumentar más”, dijo Mariana Carine, de la Oficina de la Contralora Estatal de California, a Telemundo 52 Los Angeles en febrero de 2026.

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