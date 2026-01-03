California ha implementado actualizaciones significativas en el proceso de renovación de la licencia de conducir para los adultos mayores, generando ciertas dudas si realmente estos cambios serán favorables o perjudicarán a las personas de avanzada edad que residen en el estado. Para conocer cuáles han sido las modificaciones de esta normativa, te invito a leer los siguientes párrafos para que tengas un mayor conocimiento sobre esta iniciativa.

Sorpresivamente, este estado presenta una gran población de conductores de la tercera edad. En la actualidad, más de 3.3 millones de personas que toman el volante en California tienen 70 años o más. Esto demuestra su larga experiencia al momento de conducir; sin embargo, también están expuestos a sufrir accidentes de tránsito.

Lo último mencionado incentivó al Departamento de Vehículos Motorizados de California (California DMV, por sus siglas en inglés) en citar a los conductores californianos que han superado los 70 años hacia las oficinas oficiales para actualizar su licencia de conducir.

Lo habitual es que el conductor que circula por las carreteras de esta área pueda renovar su licencia cada 5 años; sin embargo, aquellos que superan las sietes décadas de edad están sujetos a pruebas adicionales.

Durante este proceso, la persona de avanzada de edad tendrá que pasar por un examen de vista que será totalmente gratuito. En caso de aprobarlo, se le otorgará la renovación de su licencia; caso contrario, la solicitud estará en espera hasta que un oftalmólogo revise la visión del conductor.

Respecto al examen escrito de conocimientos, las personas situadas en el rango de edad mencionado anteriormente no lo realizarán, ya que el DMV eliminó este requisito el 1 de octubre del 2024.

Cómo renovar mi licencia de conducir en California si tengo más de 70 años

De contar con esta edad y pretendes renovar tu licencia de conducir, te brindo una guía para que te sea más sencillo este proceso. Presta atención:

Inicia la solicitud de renovación en línea y cancela la tarifa correspondiente con una tarjeta de crédito o débito.

y cancela la tarifa correspondiente con una tarjeta de crédito o débito. Agenda una cita para visitar una oficina del DMV cerca a tu domicilio.

Asiste a tu cita programada.

Regístrate y verifica si tu solicitud, identidad y otro documento estén rellenados con la información correcta.

Realízate la prueba de vista.

Acepta cualquier prueba adicional.

Tómate una nueva fotografía para tu licencia.

Recibirás tu licencia de conducir temporal, en caso hayas pasado satisfactoriamente el proceso.

