El estado de California podría enfrentarse a un invierno excepcionalmente lluvioso debido a un fenómeno de El Niño que los expertos anticipan como uno de los más intensos registrados en décadas. El climatólogo Daniel Swain advirtió que las condiciones podrían provocar precipitaciones muy superiores al promedio en el estado entre diciembre y febrero, con posibles consecuencias como inundaciones.

Swain, científico climático del California Institute for Water Resources, compartió en redes sociales una actualización basada en los pronósticos del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF).

El organismo prevé un episodio de El Niño que podría ser “genuinamente extraordinario a extremo” y tener efectos sobre California durante varios meses.

De acuerdo con el análisis presentado por Swain, existe entre un 70% y un 100% de probabilidad de que California registre precipitaciones superiores al promedio durante el próximo invierno.

Además, las posibilidades de que el periodo entre diciembre y febrero se encuentre dentro del 20% de los inviernos más lluviosos de toda la historia registrada del estado también se sitúan entre el 70% y el 100%.

La posibilidad de un El Niño no resulta inesperada para los habitantes de California, pero el escenario genera preocupación especialmente en las comunidades costeras del sur del estado. Allí, las recientes mareas conocidas como ‘King Tides’ ya provocaron oleaje peligroso y daños en algunas de las estructuras utilizadas para proteger las zonas habitadas.

El climatólogo Daniel Swain señala que existe entre un 70% y un 100% de probabilidad de que las precipitaciones estén por encima del promedio. (Foto: APU GOMES / AFP)

Las mareas ya generan preocupación en la costa

Robert Merrell, residente de Long Beach, considera que la llegada de un El Niño intenso podría agravar la situación. “Me preocuparía por eso, porque si eso es lo que está sucediendo ahora, El Niño obviamente tiene un mayor efecto climático”, dijo a CBS News.

Merrell también explicó que, según lo que ha observado junto con sus vecinos, las mareas altas se han presentado con mayor frecuencia durante el último año.

La última semana, estas condiciones provocaron fuertes oleajes a lo largo de buena parte de la costa y afectaron algunas de las medidas de protección instaladas por las ciudades.

“Este año, hemos visto más veces que han tenido que levantar los diques de arena; el agua llega por los callejones y entra en las casas aquí”, señaló Merrell.

En el sur de California, algunos residentes temen que las lluvias se sumen a los problemas provocados por las recientes mareas altas. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Cómo impactará el fenómeno de El Niño en el clima y qué pronostica la NOAA

Según Associated Press, el Niño es un fenómeno natural caracterizado por un calentamiento temporal de las aguas del océano Pacífico. Este cambio puede elevar la temperatura media global y alterar los patrones meteorológicos en distintas partes del mundo.

En Estados Unidos, sus efectos no son iguales en todas las regiones. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el sur del país suele experimentar condiciones más lluviosas y tormentosas, mientras que el centro puede recibir menos precipitaciones y el norte tiende a registrar temperaturas superiores a lo normal durante el invierno.

Después de un verano particularmente caluroso, los meteorólogos esperan que el próximo invierno sea más cálido y lluvioso en California. La combinación de mayores precipitaciones y otros factores ambientales podría incrementar el riesgo de inundaciones en algunas zonas.

La NOAA considera que el próximo episodio podría ser tan intenso que llegaría a “figurar entre los eventos de El Niño más grandes del registro histórico que se remonta a 1950”.

Aunque todavía falta tiempo para conocer con precisión cómo evolucionará el fenómeno, las proyecciones ya mantienen bajo vigilancia el comportamiento del clima durante los próximos meses.