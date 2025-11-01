A veces uno hace todo lo posible por mantenerse al día con los pagos, pero la vida tiene giros inesperados: un accidente, una cirugía, una factura médica que llega cuando menos se la espera. Y justo ahí es cuando el crédito se convierte en otro problema. Hace unos meses muchos californianos recibieron una buena noticia: el gobernador Gavin Newsom firmó una ley estatal para que las deudas médicas dejaran de aparecer en los informes crediticios. Pero lo que parecía un alivio podría complicarse debido a una norma federal.

La ley de California buscaba proteger a las personas que enfrentan gastos médicos altos, evitando que esos saldos pendientes afectaran su puntaje crediticio. Sin embargo, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) —la agencia federal encargada de supervisar a las entidades financieras en todo el país— dice que esa medida podría no ser válida bajo la legislación federal.

UNA LEY ESTATAL CON BUENAS INTENCIONES

Cuando el gobernador Newsom aprobó la norma a principios de año, lo hizo con una idea muy clara: las facturas médicas no deberían definir la estabilidad económica de nadie. En California, miles de familias deben enfrentar tratamientos costosos que no siempre están cubiertos por los seguros, y muchas veces eso se traduce en deudas difíciles de manejar.

El objetivo de la ley era justamente evitar que ese tipo de gastos arruinaran los informes crediticios, los mismos que determinan si una persona puede acceder a una hipoteca, un préstamo para un auto o incluso una tarjeta de crédito.

PERO LA LEY FEDERAL DICE OTRA COSA

El problema comenzó cuando, en julio, un juez federal bloqueó una norma que la misma CFPB había emitido a nivel nacional, y que también buscaba eliminar las deudas médicas de los informes crediticios. Luego, en octubre, la oficina aclaró que los estados —incluido California— no tienen autoridad para emitir leyes que modifiquen el modo en que se calculan los puntajes de crédito.

Esa aclaración generó confusión. ¿Cómo puede ser que una agencia que antes apoyaba la eliminación de esas deudas ahora diga que los estados no pueden hacerlo?

¿QUÉ PASA CON LOS INFORMES CREDITICIOS EN CALIFORNIA?

Por ahora, la ley estatal sigue en pie. Según especialistas del Centro Nacional de Derecho del Consumidor (NCLC), la aclaración de la CFPB no es jurídicamente vinculante, es decir, no tiene fuerza legal por sí sola. Esto significa que California puede seguir adelante con su decisión mientras ningún tribunal federal la invalide.

Sin embargo, nada garantiza que la ley no sea impugnada más adelante. Si eso llegara a pasar, las deudas médicas podrían volver a reflejarse en los informes crediticios de millones de personas en el estado.

¿POR QUÉ ESTO IMPORTA TANTO?

La puntuación crediticia es mucho más que un número. Es una especie de radiografía financiera que las instituciones usan para decidir si confían o no en ti. Un puntaje bajo puede cerrarte puertas: desde la compra de una casa hasta la posibilidad de alquilar un apartamento o conseguir una tasa razonable para un préstamo.

Por eso la decisión de excluir las deudas médicas del crédito tenía tanto sentido. No se trata de evadir responsabilidades, sino de reconocer que un problema de salud no refleja la capacidad real de alguien para manejar su dinero.

Si la ley estatal se mantiene, miles de residentes del Estado Dorado no verán afectado su crédito por facturas médicas pendientes. Pero si un tribunal federal la anula, muchos podrían volver a enfrentar las mismas dificultades de antes, especialmente quienes aún están pagando tratamientos costosos o enfrentan facturas hospitalarias elevadas.

Para muchas familias, la diferencia entre mantener un buen puntaje o no puede representar miles de dólares en intereses o, directamente, la posibilidad de acceder o no a un préstamo.

