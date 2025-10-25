Todos sabemos el uso de armas en Estados Unidos es algo que genera bastante polémica en la sociedad. Y justamente hay algo que ha traído el tema nuevamente sobre la palestra: Gavin Newsom, gobernador de California, ha aprobado una nueva normativa al respecto, pero la confusión es más evidente que nunca. Si bien la idea de restringir ciertos modelos de pistolas puede tener sentido dependiendo del enfoque de seguridad pública, el modo en el que se ha aprobado esta ley —y lo que realmente permite o prohíbe— deja muchas preguntas en el aire.

Hace poco se firmó el proyecto de ley conocido como Assembly Bill 1127 (AB 1127), que prohíbe la venta de ciertas pistolas tipo Glock o con plataforma similar en California, pero no su uso o posesión de forma inmediata. Esa es parte de la confusión: se restringe la compra, pero no todos los otros aspectos, o al menos no de la forma que uno esperaría.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE LA AB 1127?

La ley AB 1127 fue firmada por Newsom tras su aprobación en el Legislativo californiano, donde se aprobó por una amplia mayoría demócrata. Según sus disposiciones, la norma prohíbe que los concesionarios autorizados (dealers) vendan, ofrezcan en venta, intercambien, entreguen o transfieran pistolas semiautomáticas que tengan ciertas características de diseño que permiten convertirlas fácilmente en armas automáticas.

Uno de los aspectos importantes: la prohibición de venta entra en efecto el 1 de julio de 2026. Y otra: la ley no señala explícitamente la marca Glock, pero define un “cruciform trigger bar” (barra de gatillo cruciforme) como uno de los criterios, lo que de facto afecta a muchos modelos de esa marca y similares.

Con esta ley, muchos comercios legales podrían verse perjudicados (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ GENERA TANTA CONFUSIÓN?

Hay múltiples razones:

Venta vs. posesión : Aunque la ley prohíbe la venta de nuevos modelos bajo esos criterios, los que ya posean esas pistolas o modelos pre-exentos pueden conservarlas. Entonces te quedas con la pregunta: ¿puedo usarla? ¿puedo venderla entre particulares? Esa línea no queda completamente nítida para muchos propietarios.

: Aunque la ley prohíbe la venta de nuevos modelos bajo esos criterios, los que ya posean esas pistolas o modelos pre-exentos pueden conservarlas. Entonces te quedas con la pregunta: ¿puedo usarla? ¿puedo venderla entre particulares? Esa línea no queda completamente nítida para muchos propietarios. Qué modelos quedan afectados : La ley habla de pistolas “convertibles” por el mecanismo de barra de gatillo cruciforme, pero no menciona “Glock” por nombre. Eso deja margen de interpretación para otros fabricantes, y para la gente que no está al tanto de los detalles técnicos.

: La ley habla de pistolas “convertibles” por el mecanismo de barra de gatillo cruciforme, pero no menciona “Glock” por nombre. Eso deja margen de interpretación para otros fabricantes, y para la gente que no está al tanto de los detalles técnicos. El factor temporal y de exención : La entrada en vigencia está en 2026, lo cual le da cierto margen al mercado y a los usuarios. Pero también deja incertidumbre: ¿qué pasa con lo que se compra antes de esa fecha? ¿Y con el mercado secundario? Por ejemplo, en algunos análisis se señala que la transferencia privada entre particulares podría seguir incluso después de la prohibición para nuevas ventas.

: La entrada en vigencia está en 2026, lo cual le da cierto margen al mercado y a los usuarios. Pero también deja incertidumbre: ¿qué pasa con lo que se compra antes de esa fecha? ¿Y con el mercado secundario? Por ejemplo, en algunos análisis se señala que la transferencia privada entre particulares podría seguir incluso después de la prohibición para nuevas ventas. Uso real del mecanismo que motiva la ley: La motivación de la norma es que existen pequeñas piezas (como los conocidos “Glock switches”) que permiten convertir legalmente semiautomáticas en automáticas, lo cual ya era ilegal, pero se considera que ocurre mediante diseño vulnerable. Sin embargo, algunos críticos apuntan a que la ley castiga modelos válidos para la mayoría de los usuarios legales en lugar de centrarse solo en los que cometen delitos.

