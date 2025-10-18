Hasta el próximo año fue suspendido el plazo para la elaboración de las normas sobre divulgación climática, así lo dio a conocer la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) en un comunicado el 14 de octubre de 2025, fecha en la que estaba prevista la publicación de las regulaciones finales. Debido al cambio en el calendario, te damos a conocer por qué se tomó tal decisión.

Vale precisar que la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) es una agencia estatal encargada de proteger la salud pública y el medio ambiente mediante la reducción de la contaminación del aire y la lucha contra el cambio climático.

La Junta de Recursos del Aire de California establece estándares para la calidad del aire, desarrolla programas y regulaciones (Foto: CARB)

EL MOTIVO POR EL QUE CALIFORNIA RETRASÓ EL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS SOBRE DIVULGACIÓN CLIMÁTICA

La CARB explicó que el retraso del plazo para la elaboración de normas sobre divulgación climática se debió al gran volumen de comentarios públicos que recibió su personal tras el taller de agosto, así como a las aportaciones continuas para identificar la gama de entidades cubiertas.

Al tomar conocimiento de la recepción de dicha cantidad de mensajes – algo que no tenían previsto, ya que en su taller público plantearon la publicación de las regulaciones finales como fecha máxima el 14 de octubre –, tomaron la decisión de postergarlo por unos meses más.

Hay una agencia estatal encargada de proteger la salud pública y el medio ambiente (Foto: CARB)

¿PARA CUÁNDO SE POSTERGÓ EL PLAZO?

De acuerdo con el aviso de la CARB, bajo el cronograma actualizado propuesto, la reglamentación se presentará el primer trimestre de 2026.

¿EN QUÉ CONSISTEN LAS NORMAS SOBRE DIVULGACIÓN CLIMÁTICA?

Las nuevas normas sobre divulgación climática están dirigidas para la mayoría de las grandes empresas en Estados Unidos. Un promedio de 4,000 compañías estaría obligado a cumplirlas. Pero ¿Qué cuáles son los que está retrasando? Se trata de los Proyectos de Ley del Senado 253 y 261, ambas aprobadas por el gobernador Newson en 2023 y promulgadas en octubre de 2024.

La SB 253. Las empresas con ingresos superiores a US$1 mil millones que operan en California deberán informar anualmente sus emisiones de gases de efecto invernadero.

La SB 261. Las empresas que operan en California con ingresos anuales superiores a US$500 millones deben presentar sus informes sobre riesgos financieros relacionado con el clima, así como las medidas para reducirlo y adaptarse a él.

En California se busca reducir la contaminación del aire y la lucha contra el cambio climático (Foto: CARB)

