El estado de California acaba de confirmar una serie de cambios importantes en las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por el California Department of Motor Vehicles (DMV). La medida, impulsada por el gobernador Gavin Newsom, busca reforzar la seguridad de los documentos oficiales y reducir los casos de fraude y robo de identidad que vienen aumentando en todo Estados Unidos. Para millones de residentes —desde familias latinas en barrios como East LA y Boyle Heights, comunidades en el Valle Central y el Inland Empire, hasta trabajadores de servicios y construcción en el área de la Bahía— estas modificaciones pueden implicar trámites adicionales al renovar o reemplazar su licencia, pero también una capa extra de protección frente a la suplantación de identidad, un problema que ha afectado con fuerza a inmigrantes y comunidades hispanas.

TE EXPLICO PASO A PASO CUÁLES SON LOS CAMBIOS EN LOS TRÁMITES PARA OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCIR EN CALIFORNIA

En ciudades como Los Ángeles, San Diego, Sacramento o San José, muchos conductores se preguntan si deberán ir al DMV de inmediato, si podrán hacer el trámite en línea, cuánto les costará y qué pasará con su REAL ID cuando viajen en avión dentro de Estados Unidos; en esta guía te explico, paso a paso, qué cambia exactamente, quiénes sí deben solicitar una nueva licencia y cómo aprovechar las nuevas herramientas digitales del DMV sin perder un día entero en la fila.

Aunque la noticia generó dudas entre miles de conductores, especialmente sobre si será obligatorio reemplazar la licencia actual, las autoridades dejaron claro que no todos deberán tramitar un nuevo documento de inmediato. Al mismo tiempo, el DMV también anunció mejoras en la atención presencial para agilizar los tiempos de espera en sus oficinas, incluyendo sistemas de registro con código QR que ya se están implementando en distintas sedes del estado.

Gavin Newsom, el pasado 14 de abril de 2026, confirmó la noticia y dio los detalles de estos ajustes a la licencia de conducir (Foto: AFP)

La principal novedad es que las nuevas licencias y tarjetas de identificación incluirán una firma digital integrada dentro del código de barras del documento. Esta tecnología permitirá verificar rápidamente si la licencia fue emitida realmente por el DMV o si fue alterada.

De acuerdo con el DMV, el nuevo sistema incorpora un “Verifiable Credential Barcode”, una herramienta diseñada para combatir el fraude y validar la autenticidad de la información almacenada en la tarjeta.

Estas son las principales funciones de la nueva tecnología:

Nueva función Qué permite Firma digital Verificar que la licencia es auténtica Código de barras avanzado Detectar alteraciones o manipulaciones Validación en tiempo real Confirmar si el documento sigue vigente Compatibilidad abierta Facilitar verificaciones por empresas y organismos

El secretario de Transporte de California, Toks Omishakin, aseguró que esta actualización coloca al estado como referente nacional en servicios públicos digitales y protección de identidad.

¿QUIÉNES DEBEN SOLICITAR UNA NUEVA LICENCIA?

Este es uno de los puntos más importantes y que más preguntas está generando entre los conductores, especialmente en comunidades inmigrantes y barrios hispanos donde la licencia estatal se usa también como identificación principal en el día a día.

El DMV aclaró que las licencias actuales seguirán siendo válidas hasta su fecha de vencimiento, incluso si no cuentan con la nueva firma digital. En otras palabras, no existe una obligación inmediata para cambiar el documento.

Sí deberán solicitar una nueva licencia quienes:

Tramiten su licencia por primera vez.

Renueven una licencia vencida.

Soliciten un reemplazo por pérdida o robo.

Cambien información personal del documento (nombre, dirección, etc.).

Quieran obtener voluntariamente la nueva versión con firma digital.

El propio DMV explicó que los conductores que deseen actualizar su licencia antes del vencimiento podrán hacerlo en línea, aunque deberán pagar la tarifa correspondiente por reemplazo. Para muchas personas que trabajan largas jornadas —por ejemplo, en construcción, servicios de limpieza o restaurantes— puede ser más conveniente esperar al vencimiento para evitar costos adicionales, salvo que hayan sufrido robo o sospechen de uso indebido de su identidad.

¿CÓMO FUNCIONA LA NUEVA VERIFICACIÓN DIGITAL?

La tecnología puede utilizarse desde un teléfono inteligente o dispositivo con cámara. El usuario solo necesita escanear el código de barras ubicado en la parte posterior de la licencia mediante el sistema de verificación oficial del DMV.

Cuando el sistema valida correctamente el documento, aparece el mensaje “Credential Verified”, indicando que la licencia es auténtica y que los datos no fueron modificados.

Según explicó el director del DMV, Steve Gordon, esta medida llega en un momento clave debido al aumento del robo de identidad en el país, que afecta tanto a ciudadanos como a residentes permanentes y a muchas personas de origen latino que utilizan su licencia como identificación principal en bancos, alquileres o contratación de servicios.

LAS RAZONES DETRÁS DEL CAMBIO

Las autoridades estatal y federal han advertido que el fraude relacionado con identidad personal se disparó en los últimos años. Diversos reportes de la Federal Trade Commission señalan pérdidas de miles de millones de dólares por fraudes en Estados Unidos en 2025, con un fuerte impacto en comunidades vulnerables y personas mayores.

Solo en California se reportaron cientos de miles de casos de fraude durante el último año, una cifra que encendió las alarmas del gobierno estatal y llevó a reforzar las medidas de verificación de identidad en documentos oficiales.

Por eso, la administración de Newsom decidió avanzar con nuevas herramientas tecnológicas enfocadas en:

Reducir falsificaciones de licencias.

Proteger información personal.

Evitar robos de identidad.

Modernizar servicios públicos.

Mejorar la atención en oficinas estatales.

EL DMV TAMBIÉN CAMBIA EL SISTEMA DE ATENCIÓN PRESENCIAL

Otro cambio importante afecta directamente a quienes realizan trámites en oficinas del DMV.

Ahora los usuarios podrán registrarse en la fila escaneando un código QR al llegar al edificio. Este sistema, denominado “Virtual Intake Process (VIP)”, permitirá reducir la congestión y acelerar la atención, algo especialmente relevante en zonas de alta demanda como el condado de Los Ángeles, el condado de Orange o el área de San Francisco, donde las filas del DMV son parte del día a día de muchos residentes.

Así funcionará el nuevo proceso:

El usuario llega a la oficina del DMV. Escanea un código QR desde su teléfono. Ingresa automáticamente a la fila virtual. Recibe una notificación cuando se acerque su turno y puede esperar en su auto o en los alrededores.

Las personas que no puedan utilizar el sistema digital seguirán teniendo asistencia presencial en los módulos de información, algo clave para adultos mayores o quienes no se sienten cómodos usando el teléfono para trámites.

¿QUÉ PASA CON LAS LICENCIAS REAL ID?

El DMV también confirmó que las licencias con certificación REAL ID continuarán vigentes y mantendrán sus funciones habituales para viajes nacionales y verificaciones federales.

La nueva firma digital no reemplaza el programa REAL ID, sino que funciona como una capa adicional de seguridad sobre el mismo documento. Es decir, si ya tienes tu REAL ID y está vigente, seguirá siendo válido para abordar vuelos domésticos y entrar a edificios federales, pero cuando toque renovar, tu nueva licencia incluirá también la firma digital en el código de barras.

Las licencias de conducir con Real ID son las que tienen una estrella en su esquina superior derecha (Foto: DMV)

LO QUE DEBEN TENER EN CUENTA LOS CONDUCTORES

Para evitar confusiones, estas son las claves principales anunciadas por el DMV en relación a si es necesario cambiar la licencia ahora mismo:

Situación ¿Debe cambiar la licencia ahora? Licencia vigente No Renovación próxima Sí, recibirá el nuevo formato Licencia perdida o robada Sí Primera licencia Sí Cambio voluntario Opcional

Por ahora, las autoridades insisten en que no hay necesidad de acudir masivamente a las oficinas del DMV. La transición será gradual y las nuevas licencias comenzarán a circular conforme los conductores realicen renovaciones o trámites habituales.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA HISPANOHABLANTES EN CALIFORNIA

Lleva tu teléfono con batería y datos si piensas usar el registro VIP al llegar al DMV; muchas personas que trabajan en turnos largos prefieren sacar cita temprano o usar la fila virtual para no perder un día completo.

Si necesitas traducción, el DMV ofrece materiales y asistencia en español en muchas oficinas; pregunta por los módulos bilingües o revisa la señalización en español al llegar.

Conserva comprobantes y reportes si te roban la licencia; presentar el reporte policial puede ayudar a justificar el reemplazo y prevenir que alguien más use tu identidad.

Para familias que viajan en avión dentro de Estados Unidos, recuerda que el REAL ID sigue siendo válido para vuelos nacionales; la nueva firma digital es un extra de seguridad, no un sustituto.

Si usas servicios como Uber, Lyft o rentas de autos, ten en cuenta que algunas empresas podrían utilizar el escaneo del código de barras para verificar tu licencia; guarda la tarjeta física y evita compartir fotos de tu documento por mensajes o redes sociales.

¿TIENES QUE HACER EL TRÁMITE YA?

No necesariamente. Si tu licencia está vigente, sigue siendo válida hasta la fecha de vencimiento, y puedes planear la renovación con calma para evitar filas y gastos extra. Lo más importante es estar atento a la fecha de expiración, usar solo los canales oficiales del DMV y desconfiar de personas que ofrezcan “ayuda” con la licencia a cambio de dinero en efectivo o por redes sociales, una práctica que ha sido aprovechada por estafadores en varias comunidades latinas.

Si lo deseas, puedo ahora adaptar un cierre con llamada a la acción específica para tu medio (por ejemplo, “Suscríbete para recibir más noticias sobre cambios en el DMV y licencias en California”) y ajustar el nivel de formalidad según el tono editorial del portal.

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