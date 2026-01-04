California está presentando un panorama climático crítico en estos primeros días del 2026 . La llegada de tormentas combinadas con mareas altas han puesto en gran alerta a zonas situadas en parte de la costa de la región, ya que se están registrando inundaciones. La situación fue suficiente para que las autoridades desplieguen operativos de emergencia. A continuación, te mencionaré qué condados y ciudades de la zona norte del mencionado estado han resultado afectados.

De acuerdo a CBS News , partes del norte del mencionado estado resultaron inundadas a causa de mareas y una marejada ciclónica el pasado sábado 3 de enero; sin embargo la alerta aún se mantiene vigente en esta zona para el presente domingo.

Se prevé que estas condiciones provocarán inundaciones de hasta 75.6 centímetros en zonas bajas cerca de las costas y las vías fluviales de marea, según lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Esto ocasionaría que viviendas y negocios estén expuestos a sufrir daños.

La presencia de agua en aceras y carreteras son un peligro para personas y conductores. (Crédito: ninjason1 / Freepik)

Los condados que resultaron afectados por las inundaciones

El Área de la Bahía de San Francisco fue la parte que registró inundaciones este fin de semana. El sector del Embarcadero sufrió los mayores estragos, con carreteras y acercas cubiertas por el agua, una situación que dificultó el traslado de personas y conductores por la zona.

Además de dicha área, el condado de Sonoma también presentó el mismo problema. El medio citado precisó que los carriles de la autopista 37 tuvieron que ser cerradas debido a las inundaciones.

Ante el peligro inminente, las autoridades hicieron un llamada urgente a visitantes y transeúntes para evitar la zona costera, advirtiendo que las olas furtivas podrían alcanzar áreas mucho más alejadas de la orilla de lo que normalmente se espera.

El condado de Marin también resultó afectado por las mareas reales durante tres días consecutivos. Se reportaron inundaciones en las ciudades de Mill Valley, Corte Madera y Larkspur, perjudicando considerablemente a las diversas viviendas y negocios.

Los condados de Sonoma y Marin resultaron afectados por la inundaciones, perjudicando aceras y carreteras. (Crédito: Freepik)

Qué hacer si me ubico en una zona afectada por inundaciones

En caso te encuentras en una zona inundada, es necesario actuar con rapidez. Aquí te brindaré una serie de recomendaciones que podrían ayudarte en gran medida. Presta atención:

Dirígete a zonas elevadas; evita posicionarte en sótanos, garajes o niveles bajos.

Evita caminar y conducir por zonas anegadas, ya que podrías ser arrastrado.

Aléjate de los causes, zanjas y ríos crecidos, pues el flujo puede incrementarse repentinamente.

Evita tocar equipos eléctricos, enchufes o cables.

