Una decisión legal sin precedentes limitará el uso de tácticas engañosas por parte de agentes del ICE en el sur de California. A partir de este mes, se les prohíbe hacerse pasar por policías o utilizar excusas falsas para ingresar a propiedades privadas y realizar arrestos. La medida surge tras una demanda presentada en 2020 que puso en evidencia prácticas irregulares durante un operativo migratorio.

El caso que desencadenó esta normativa fue el arresto de Osni Soto Vázquez, un joven protegido por DACA, detenido luego de que agentes de inmigración mintieran para ingresar a su fraccionamiento. En un video, se comprobó que los oficiales fingieron ser detectives para evadir la necesidad de una orden judicial, lo que generó una fuerte reacción pública y legal.

La nueva normativa en California busca proteger la privacidad de los inmigrantes y frenar abusos durante operativos del ICE en viviendas privadas. (Foto: AFP)

¿Qué tácticas del ICE quedaron prohibidas?

La nueva orden prohíbe que los agentes del ICE entren a casas, apartamentos o centros de cuidado sin una orden legal. También queda vetado el uso de pretextos como buscar a otra persona o simular un problema mecánico para acercarse a potenciales detenidos.

Además, los oficiales deberán identificarse claramente como “Oficiales Federales de Inmigración”, sin usar disfraces ni ambigüedades. La medida tiene una vigencia de tres años y aplica en los condados de San Luis Obispo, Santa Bárbara, Ventura, Orange, San Bernardino y Riverside. El ICE tiene 30 días para implementar los nuevos protocolos.

¿Qué excepciones se mantienen?

La restricción no aplica para detenciones en la vía pública ni en vehículos, por lo que estas acciones seguirán siendo posibles bajo las normas vigentes. Aun así, organizaciones civiles destacan que esta medida es un paso clave para frenar los abusos y proteger a las comunidades migrantes.

Uno de los casos más recientes que reforzó esta decisión fue la denuncia de una familia acosada durante horas por agentes del ICE frente a su casa. El incidente reavivó los llamados a limitar los métodos invasivos utilizados por estas autoridades en zonas residenciales.

Con esta medida, California se posiciona nuevamente a la vanguardia en la protección de los derechos de los inmigrantes, fijando límites claros a las tácticas que podrán usar las autoridades migratorias en su territorio.