A raíz del elevado costo de la gasolina en Estados Unidos, legisladores de California impulsaron un proyecto de ley para que los conductores accedan a combustibles alternativos más económicos. La iniciativa surge en un contexto en el que muchas familias destinan una parte cada vez mayor de su presupuesto al transporte, lo que afecta especialmente a quienes dependen del auto para trabajar o recorrer largas distancias a diario. El objetivo es ofrecer más opciones en el surtidor y aliviar la presión que sienten los hogares ante los continuos aumentos del precio del combustible tradicional. En este contexto, te comentamos qué es el combustible E85 y qué plantea exactamente la Assembly Bill 2046, presentada por la asambleísta demócrata Rhodesia Ransom y conocida como ‘Access to Affordable Gas Act’.

Cabe precisar que el proyecto AB 2046 ya superó varias etapas legislativas este 2026: el 14 de mayo fue aprobado en comité y una semana después obtuvo su aprobación por la Asamblea estatal. Ese mismo 21 pasó al Senado estatal; si es aprobada, solamente faltaría que el gobernador Gavin Newsom la firme para convertirla en ley.

Un ciudadano de California llenando el tanque se su auto (Foto: AFP)

¿QUÉ ES EL COMBUSTIBLE E85?

El combustible E85 es una gasolina mezclada con hasta un 85% de etanol y alrededor de un 15% de gasolina tradicional, aunque el porcentaje del primero suele oscilar entre el 55% y el 85%, lo que la hace más barata y menos contaminante que la gasolina regular, aunque el auto consume más litros para recorrer la misma distancia.

El etanol se obtiene de materias primas renovables como maíz, caña de azúcar o biomasa, por lo que reduce la dependencia del petróleo y puede emitir menos gases de efecto invernadero que la gasolina pura. Suele ser más barato por galón que la gasolina regular, pero tiene menos energía por litro, de modo que el consumo del vehículo puede aumentar entre 20% y 30%; solo compensa económicamente cuando el E85 es al menos un 20%–30% más barato que la gasolina, precisa el sitio web Autopista.

La propuesta apunta a simplificar la instalación de kits de conversión certificados a nivel federal (Foto referencial: Freepik)

¿QUÉ PROPONE LA ASSEMBLY BILL 2046 EN CALIFORNIA?

La AB 2046 busca abaratar el costo de manejar permitiendo que más conductores usen ese combustible más económico mediante kits de conversión E85 aprobados a nivel federal.

Actualmente, para instalar kits que convierten un auto a gasolina en un vehículo capaz de usar E85, se exige una aprobación especial de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB), además de la certificación federal de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), publica Cal Matters.

Por lo tanto, el proyecto eliminaría esa aprobación estatal adicional y dejaría como requisito principal la certificación de la EPA, facilitando que se vendan e instalen estos kits de conversión E85.

Los kits, que cuestan alrededor de US$800 a US$1,250, permiten que un vehículo pueda usar tanto gasolina regular como E85, dando al conductor la posibilidad de elegir el combustible más barato en cada momento. Es importante mencionar que una vez instalado el sistema, el automóvil puede operar con ambos tipos de combustible.

En pocas palabras, el objetivo de la AB 2046 es ofrecer una alternativa más económica en el surtidor, ampliando el número de autos que pueden cargar E85, que puede costar hasta más de 2 dólares menos por galón que la gasolina convencional.

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