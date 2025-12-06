Al revisar cómo avanza el costo de vida en Estados Unidos, es sencillo darse cuenta de que es muy complicado para muchas personas seguir el ritmo de los precios. Y si algo he aprendido con el tiempo es que un ajuste al salario mínimo puede marcar una gran diferencia, especialmente para quienes dependen de cada dólar para llegar tranquilos a fin de mes. Por eso, cada vez que se anuncian incrementos estatales, vale la pena detenernos un momento y revisar qué cambia y cómo impacta.

En este caso, 2026 llega con movimientos importantes. Muchos estados, entre ellos California, Nueva York, Washington, Florida y Colorado, se preparan para actualizar sus salarios mínimos en un contexto en el que el monto federal sigue estancado en US$7.25 desde 2009. Y aunque a veces pareciera que este tema avanza lento, lo cierto es que cada año más entidades ajustan sus cifras para compensar la inflación y mantener el poder adquisitivo.

ESTADOS QUE TENDRÁN AUMENTOS CONFIRMADOS EN 2026

Si algo salta a la vista es la diversidad de incrementos. Hay estados que aplicarán ajustes automáticos, otros que se basan en la inflación y algunos que realizan aumentos puntuales programados. Pero todos comparten el mismo objetivo: actualizar salarios que ya no alcanzan.

A continuación te dejo un resumen claro de los nuevos montos que entrarán en vigor:

Estado Nuevo salario mínimo 2026 Fecha de entrada en vigor Alaska US$14.00 Julio 2026 Arizona US$15.15 1 de enero California US$16.90 1 de enero Coloradop US$15.16 1 de enero Connecticut US$16.94 1 de enero Florida US$15.00 Septiembre 2026 Hawaii US$16.00 1 de enero Maine US$15.10 1 de enero Michigan US$13.73 1 de enero Minnesota US$11.41 1 de enero Missouri US$15.00 1 de enero Montana US$10.85 1 de enero Nebraska US$15.00 1 de enero New Jersey US$15.92 1 de enero New York US$16.00 (NYC, Long Island y Westchester: US$17.00) 1 de enero Ohio US$11.00 1 de enero Oregon Monto por confirmar Julio 2026 Rhode Island US$16.00 1 de enero Dakota del Sur Monto por confirmar 1 de enero Vermont US$14.42 1 de enero Virginia US$12.77 1 de enero Washington US$17.13 1 de enero

CALIFORNIA Y NUEVA YORK, DOS DE LOS INCREMENTOS MÁS RELEVANTES

Cuando hablamos de salarios mínimos en Estados Unidos, California y Nueva York siempre marcan tendencia. Para 2026, California subirá su salario mínimo a US$16.90, mientras que Nueva York lo lleva a US$16, con un ajuste especial para Nueva York City, Long Island y Westchester, donde el monto será de US$17. Esto responde al costo de vida más alto en esas zonas urbanas, que desde hace años exigen cifras diferenciadas.

ESTADOS CON MONTOS AÚN POR CONFIRMAR

Hay casos como Oregon y Dakota del Sur, donde sí está confirmado el aumento, pero las cifras finales aún no han sido anunciadas. En ambos estados, los salarios se ajustan según indicadores económicos, por lo que se espera que las autoridades publiquen los montos oficiales más cerca del verano.

AUMENTOS EN FECHAS DISTINTAS AL 1 DE ENERO

Aunque la mayoría de los incrementos comenzarán el 1 de enero de 2026, no todos hacen el ajuste al mismo tiempo. Alaska y Oregon aplicarán el nuevo salario en julio, mientras que Florida lo hará en septiembre, siguiendo su calendario gradual rumbo a los US$15 establecidos por la enmienda estatal aprobada hace unos años.

