Miles de familias en el condado de Sacramento, California, están a punto de recibir el último pago del programa Family First Economic Support Pilot (FFESP): el apoyo por US$725 mensuales que impulsó su estabilidad financiera termina este noviembre.

El FFESP, gestionado oficialmente como Family First Economic Support Pilot Program, fue implementado por el condado de Sacramento con un enfoque pionero para proporcionar ingresos mensuales fijos a familias vulnerables con niños pequeños. Iniciado el 15 de diciembre de 2024, el programa anunció el último depósito para el 15 de noviembre de 2025 y su objetivo principal fue fortalecer la economía doméstica evitando condiciones exigidas en otro tipo de ayudas. La iniciativa, respaldada por instituciones como la Universidad de California en Berkeley y la Stanford Basic Income Lab, alimenta el debate nacional sobre el combate a la desigualdad a través de políticas de ingreso garantizado.

FECHA DEL ÚLTIMO PAGO Y DETALLES DEL PROGRAMA FAMILY FIRST DE SACRAMENTO

El Family First Economic Support Pilot Program de Sacramento cerrará el ciclo de ayuda el 15 de noviembre de 2025, con el último pago de US$725 destinados a cada familia beneficiaria. El monto mensual fue recibido sin condiciones, permitiendo que padres y tutores legales de niños de hasta cinco años eligieran entre tarjeta de débito o cuenta bancaria para el depósito, procesado en colaboración con la empresa Usio. “No se pidió participar en ningún servicio ni actividad, la prioridad fue la libertad de uso del ingreso”, confirma el portal oficial del condado.​

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS ECONÓMICOS

Para participar, era necesario ser padre, madre o tutor legal de un niño pequeño (0-5 años) residiendo al menos la mitad del tiempo en algún domicilio de los siguientes códigos postales: 95815, 95821, 95823, 95825, 95828 y 95838. El ingreso familiar anual debía ser menor al 200% del Nivel Federal de Pobreza (FPL), calculado antes de impuestos. Ejemplos recientes:

2 personas: US$40,880

3 personas: US$51,640

4 personas: US$62,400

5 personas: US$73,160

6 personas: US$83,920

7 personas: US$94,680

8 personas: US$105,440.

Por cada persona adicional, se agregan US$10,760. Además, no podían estar inscritos en otro programa de renta garantizada gubernamental o privado.

IMPACTO DEL FFESP Y PROGRAMAS SIMILARES EN CALIFORNIA

El FFESP se une a otras iniciativas destacadas en Los Ángeles, Stockton y Compton, donde gobiernos locales replicaron la entrega de cheques mensuales a familias en situación de vulnerabilidad. Según la Stanford Basic Income Lab, “estos programas mejoran la estabilidad financiera y emocional, además de impulsar la movilidad económica”. Auditores de la Universidad de California en Berkeley han seguido de cerca los resultados, abriendo la puerta a nuevas políticas públicas de ingreso garantizado en el estado y el país.

