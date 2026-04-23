Nueva York volverá a vivir una de esas jornadas que cambian por completo el ritmo de la ciudad. Este 25 de abril, varias calles quedarán cerradas al tránsito vehicular por la celebración del Día de la Tierra, una iniciativa que busca darle más espacio a los peatones, ciclistas y familias que aprovechan este tipo de actividades para salir a caminar, pedalear o simplemente pasar un rato distinto en la calle. En una ciudad donde el ruido, el tráfico y las prisas suelen marcar el día a día, este tipo de eventos se sienten casi como un respiro, especialmente para muchas comunidades hispanas que viven en barrios como Washington Heights, el Bronx, Brooklyn o Queens, donde el uso del espacio público tiene un valor muy cotidiano y muy de barrio.

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La medida forma parte de una programación especial impulsada por la ciudad para promover una movilidad más limpia y una relación distinta con el entorno urbano. No se trata solo de cerrar avenidas: también habrá actividades culturales, educativas y recreativas, además de beneficios para quienes se muevan en bicicleta. Para quienes viven, trabajan o se desplazan por NYC, conviene tener presente qué zonas estarán afectadas para evitar retrasos y ajustar los trayectos con tiempo.

¿POR QUÉ SE CIERRAN CALLES EN NUEVA YORK?

El evento conocido como “Día de la Tierra sin Autos” es organizado por el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. La propuesta es sencilla, pero con un mensaje claro: recuperar el espacio público para las personas y no solo para los vehículos.

Según explicó Mike Flynn, comisionado del organismo, la jornada busca recordar que las calles también forman parte de la respuesta frente al cambio climático. Durante el día, distintas zonas de la ciudad ofrecerán arte público, música en vivo y actividades educativas, una mezcla que suele atraer tanto a residentes como a visitantes.

Además, Citi Bike ofrecerá viajes gratuitos de 30 minutos, algo que siempre anima a más de uno a dejar el auto en casa y moverse de una forma más práctica por la ciudad.

Usuarios de Citi Bike manejando por las calles de Nueva York (Foto: Citi Bike)

CALLES CERRADAS EN MANHATTAN

Si vives, trabajas o piensas moverte por Manhattan, estas son las calles que estarán afectadas:

Principales cierres en Manhattan:

Broadway: entre la calle 17 Este y la calle 46 Oeste.

Avenida St. Nicholas: entre la calle 181 Oeste y la 185 Oeste.

Calle Dyckman: entre Broadway y Dyckman Marina.

Calle 18 Este: entre Broadway y Park Avenue South.

Calle 22 Oeste: entre Quinta Avenida y Sexta Avenida.

Calle 35 Oeste: entre Quinta Avenida y Sexta Avenida.

Calle 40 Oeste: entre Broadway y Sexta Avenida.

Calle 47 Oeste: entre Broadway y Octava Avenida.

Calle 183 Oeste: entre Wadsworth Avenue y St. Nicholas Avenue.

Avenida Payson: en dos tramos, de Riverside Drive a Dyckman, y de Dyckman a Beak.

Avenida Seaman: entre Dyckman y Riverside Drive.

CIERRES EN OTROS DISTRITOS

La jornada no se limitará a Manhattan. Otros barrios y distritos también tendrán calles cerradas para facilitar las actividades programadas.

El Bronx:

Calle 188 Este: entre Grand Concourse y Valentine Avenue.

Avenida Valentine: entre la calle 188 Este y East Fordham Road.

Brooklyn:

Quinta Avenida: entre las calles 41 y 45.

Calle 44: entre Quinta Avenida y Sexta Avenida.

Queens:

Avenida Woodside: entre las calles 75 y 78.

Calle 76: entre Woodside y 41 Avenue.

Staten Island:

Avenida Port Richmond: entre Bennett Street y Castleton Avenue.

Avenida Port Richmond: entre Bennett Street y Ann Street.

MÁS QUE UN CIERRE, UNA FORMA DISTINTA DE VIVIR LA CIUDAD

Lo más interesante de estas jornadas es que cambian la percepción de Nueva York, aunque sea por unas horas. Calles que normalmente están llenas de autos, bocinas y entregas se convierten en espacios para caminar, conversar, andar en bicicleta o disfrutar de actividades al aire libre.

Para muchas familias hispanas en la ciudad, este tipo de eventos también tiene algo familiar: recuerdan las plazas, las peatonales o los domingos en los que el barrio se vive distinto, con más gente en la calle y menos prisa. Esa sensación de comunidad, muy presente en sectores latinos de Nueva York, es justamente una de las razones por las que este tipo de iniciativas terminan conectando tanto con el público.

Si estarás en la ciudad el 25 de abril, lo más recomendable es revisar tu ruta con anticipación y considerar más tiempo de traslado. Y si estás cerca de alguno de los puntos cerrados, puede ser una buena oportunidad para ver Nueva York desde otro ángulo: más caminable, más abierta y, por un día, un poco menos dominada por los autos.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

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