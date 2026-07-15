Las altas temperaturas continúan afectando al sur de California este miércoles, considerado el día más intenso de esta ola de calor. Gran parte de la región permanecerá bajo una Advertencia por Calor Extremo hasta las 8:00 p.m. del jueves, mientras que en varias ciudades se esperan máximas superiores a los 100 °F. En las zonas costeras, aunque no rige la misma advertencia, sí permanece vigente un aviso por calor debido a las elevadas temperaturas.

Según los pronósticos de ABC7, los condados de Los Ángeles y Orange alcanzarán temperaturas cercanas a los 96 °F, mientras que los valles y el Inland Empire podrían llegar hasta los 107 °F. En las áreas desérticas se pronostican máximas de 108 °F, aunque Palm Springs podría alcanzar los 112 °F, convirtiéndose en uno de los puntos más calurosos de la región.

Las autoridades mantienen advertencias por calor extremo hasta el jueves debido al riesgo que representan las altas temperaturas. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Riesgo de tormentas en California

Aunque el calor será el principal protagonista, la humedad subtropical presente en la atmósfera mantiene la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas en las comunidades de montaña y zonas desérticas durante toda la semana.

Para este miércoles, las montañas tienen un 20 % de probabilidad de tormentas, mientras que en el desierto la posibilidad es del 10 %.

Cuándo llegará el alivio

El cambio comenzará a sentirse desde el viernes, cuando una masa de aire más fresco provoque un descenso de entre 10 y 12 grados en varias localidades.

Debido a esta variación, el medio citado emitió una Weather Change Alert, ya que las temperaturas volverán a niveles más habituales para esta época del año. En las zonas de playa, los valores máximos también descenderán y se ubicarán entre los 70 y 80 °F durante el fin de semana.

Las condiciones estables no durarían demasiado. Los meteorólogos prevén un nuevo cambio en el tiempo para el próximo martes, cuando aumentarán nuevamente las probabilidades de lluvia en el sur de California.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y extremar las precauciones durante los días de calor extremo.

A partir del viernes se espera un descenso de entre 10 y 12 grados gracias a la llegada de aire más fresco. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Protégete de los riesgos del calor extremo

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el calor extremo no es solo una molestia del verano, sino un riesgo serio que puede causar enfermedades graves o fatales al impedir que el cuerpo se enfríe correctamente.

Especialmente ante temperaturas y niveles de humedad superiores al promedio, es necesario tomar medidas preventivas para proteger tu salud y la de quienes te rodean.

Medidas clave para mantenerse a salvo: