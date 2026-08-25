Las altas temperaturas en Texas han incrementado el uso de aires acondicionados, refrigeradores y otros aparatos necesarios para sobrellevar el calor. Esto puede elevar considerablemente las facturas de electricidad y dificultar el pago a muchos hogares. Pero ¿qué ocurre cuando el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emite una alerta de calor extremo en el estado de la Estrella Solitaria? ¿La compañía puede suspender el servicio por falta de pago y qué opciones tienes si sabes que no podrás cubrir la factura antes de su vencimiento? Te lo explicamos a continuación.

¿QUÉ PASA CON TU SERVICIO ELÉCTRICO SI NO PUEDES PAGAR LA FACTURA DURANTE UNA ALERTA DE CALOR?

Si tienes una factura de electricidad vencida y el Servicio Nacional de Meteorología emite una alerta de calor extremo, los proveedores minoristas de electricidad regulados no pueden suspender el servicio por falta de pago mientras esté vigente la protección por emergencia climática, precisó la Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUCT).

La protección es especialmente relevante en Texas, por ser uno de los estados con mayor número de desconexiones residenciales por problemas de facturación o falta de pago. Según datos de la Administración de Información Energética (EIA), en 2024 se registraron aproximadamente 13.4 millones de desconexiones entre clientes residenciales en Estados Unidos; de ese total, más de 3 millones ocurrieron en Texas, lo que equivale al 22.5%, publica N+ Univision.

¿EN QUÉ SITUACIÓN ESTÁ PROTEGIDO UN RESIDENTE DE TEXAS?

La protección depende del tipo de proveedor. Para los clientes de proveedores minoristas de electricidad (REP) en el área ERCOT (Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas), las reglas prohíben cortar el servicio por falta de pago durante una emergencia climática extrema NWS, incluida una alerta de calor. Las empresas también deben ofrecer planes de pago diferido cuando una factura vence durante esa emergencia.

Entonces, ¿cuándo no pueden cortar el servicio? En el caso de calor extremo, la protección se activa cuando el NWS emite una heat advisory para el condado correspondiente. Cabe mencionar que no toda alerta meteorológica o día caluroso activa automáticamente la protección: debe existir una alerta oficial que cumpla la definición de “emergencia climática extrema” aplicable bajo las reglas de la PUCT.

¿Qué hacer si no puedes pagar?

No esperes a que venza la factura o llegue un aviso de corte:

Comunícate cuanto antes con tu compañía eléctrica y explica que tienes dificultades económicas.

Solicita un plan de pago diferido, especialmente si la factura vence durante una emergencia climática extrema. Las REP reguladas deben ofrecerlo en esas circunstancias.

Pide conocer programas de asistencia, acuerdos de pago, extensiones u otras alternativas disponibles.

Por eso se recomienda revisar cuidadosamente cualquier aviso de desconexión. Por lo general, el proveedor debe enviar un aviso por escrito con al menos 10 días de anticipación antes de cortar el servicio, publica Texas Power Cost.

Si el proveedor no resuelve el problema, comunícate con la División de Protección al Consumidor de la PUCT: 1-888-782-8477 o consumer@puc.texas.gov.

Si estás en el condado de Dallas – CEAP: 214-819-1848

Si te encuentras en Fort Worth / Tarrant Comunnity Action Partners: 817-392-2276

Si llamas al 211 hay otros programas de asistencia que te pueden ayudar

OJO: un plan de pago aplaza o divide la deuda, NO elimina el saldo pendiente. Lee sus condiciones porque puede afectar el depósito de garantía o establecer pagos mínimos posteriores.

¿Y SI NO HAY CALOR EXTREMO?

Sí existen otras excepciones y protecciones, aunque no sustituyen el pago. Entre ellas están:

Frío extremo: las reglas también restringen cortes durante emergencias climáticas extremas de invierno, de acuerdo con los criterios del NWS.

las reglas también restringen cortes durante emergencias climáticas extremas de invierno, de acuerdo con los criterios del NWS. Necesidad médica: hogares con una persona que depende de equipos médicos eléctricos pueden solicitar designaciones como Critical Care o Chronic Condition. Si bien no perdonan la factura ni aseguran la electricidad, pero pueden ofrecer protecciones adicionales y requieren certificación médica.