A pocos días del Thanksgiving 2025, muchos en Florida se preguntan si este año tocará sudar o si el estado repetirá las temperaturas frescas que la semana pasada activaron refugios por frío en algunos condados. Pero, según los primeros pronósticos, la respuesta es clara: si te quedas en el Sunshine State, probablemente no necesitarás chaqueta.

Con el Día de Acción de Gracias fijado para el jueves 27 de noviembre, los expertos ya adelantan un panorama mayormente cálido, con pocas lluvias y un ambiente más propio del inicio del invierno en Florida: variable, pero lejos del frío intenso que sí llegará a otras regiones del país.

NOAA anticipa temperaturas por encima del promedio

El Climate Prediction Center de NOAA prevé temperaturas superiores a lo normal en Florida del 24 al 30 de noviembre, periodo que abarca Thanksgiving y Black Friday (27 y 28 de noviembre).Este patrón contrasta con el panorama nacional: mientras Florida se mantendría cálida, el oeste de Estados Unidos entrará en una fase más fría, e incluso podría transicionar a condiciones invernales con nieve y temperaturas muy por debajo del promedio en el centro y norte del país hacia finales de noviembre.

El clima en Florida será clave para quienes viajen durante el Día de Acción de Gracias. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

AccuWeather: calor, humedad y un frente débil al cierre del feriado

El meteorólogo Paul Pastelok, experto de AccuWeather, coincide en la tendencia cálida:

Las temperaturas estarán varios grados por encima del promedio , con un posible repunte en la humedad .

, con un posible repunte en la . Previo al feriado, las condiciones serán mayormente secas en casi todo el estado.

en casi todo el estado. Podrían darse algunos chubascos aislados en la Costa Este .

. Un frente frío débil podría llegar más tarde durante el fin de semana festivo, dejando lluvias ligeras o una tormenta puntual, pero nada significativo por ahora.

Pastelok también señala que los vientos del sureste moderarán un poco el calor —aunque seguirá bien metido en los 80°F en gran parte de la península— y que un frente algo más fuerte podría alcanzar Panhandle cerca de Thanksgiving, con posibilidad de tormentas aisladas.

Los viajes en Thanksgiving moverán a millones en Estados Unidos, mientras Florida sigue pendiente del pronóstico del clima para el feriado. | Crédito: GIORGIO VIERA / AFP

Thanksgiving 2025 será récord de viajes

La AAA anticipa un movimiento histórico: 81.8 millones de viajeros se desplazarán al menos 50 millas entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre.Se trata de 1.6 millones más que el año pasado, lo que establece un nuevo récord para el feriado más concurrido del año.

Así planean viajar:

En auto: 73 millones

73 millones En avión: 6 millones

6 millones Otros (bus, tren, crucero): 2.5 millones

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!