Aunque el inicio de la semana trajo un respiro con temperaturas más frescas, el panorama cambiará rápidamente en el sur de California. Los meteorólogos advierten que, tras un martes relativamente templado, una intensa masa de aire cálido comenzará a instalarse en la región a partir del miércoles, elevando las temperaturas de forma progresiva. El pronóstico apunta a un episodio de calor inusual para esta época del año, con varias áreas que podrían registrar temperaturas cercanas o incluso superiores a los récords históricos. Las autoridades recomiendan estar atentos, ya que algunas zonas podrían pasar de máximas moderadas a valores propios del verano en apenas unos días.

El martes será el último día con clima moderado antes de la subida térmica. En los condados de Los Angeles County y Orange County se espera cielo mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 66 °F (19 °C) y una mínima alrededor de 54 °F (12 °C). Este ambiente agradable cambiará a medida que avance la semana, cuando el termómetro comenzará a escalar rápidamente.

Varias zonas del sur de California podrían registrar calor récord hacia finales de la semana. | Crédito: Jonathan Alcorn / AFP

Las zonas donde el calor será más intenso

El calentamiento empezará el miércoles y se extenderá hasta comienzos de la próxima semana. Sin embargo, jueves y viernes se perfilan como los días más calurosos para gran parte de la región.

Condados de Los Ángeles y Orange: las temperaturas podrían subir a mediados de los 90 °F el jueves y cerca de los 100 °F el viernes , niveles que podrían romper récords locales.

las temperaturas podrían subir a y , niveles que podrían romper récords locales. Valles y el Inland Empire: después de un martes con máximas cercanas a 70 °F , el calor se intensificará rápidamente, con temperaturas de hasta 100 °F el viernes bajo condiciones secas.

después de un martes con máximas cercanas a , el calor se intensificará rápidamente, con bajo condiciones secas. Playas del sur de California: tendrán un martes con mezcla de nubes y sol, con máximas cercanas a 65 °F , pero también sentirán el aumento del calor a finales de semana.

tendrán un martes con mezcla de nubes y sol, con máximas cercanas a , pero también sentirán el aumento del calor a finales de semana. Zonas montañosas: comenzarán el martes con máximas en los altos 50 °F y mínimas nocturnas cercanas a los 20 °F , pero hacia el final de la semana podrían alcanzar temperaturas en los 70 °F .

comenzarán el martes con máximas en los y mínimas nocturnas cercanas a los , pero hacia el final de la semana podrían alcanzar . Comunidades del desierto: el aumento será aún más notable. En lugares como Palm Springs, las temperaturas podrían superar los 100 °F desde el viernes y mantenerse así hasta inicios de la próxima semana.

Un fin de semana inusualmente cálido

El calor no se limitará solo a los días laborales. Los pronósticos indican que el domingo, coincidiendo con el evento de Academy Awards, también será muy cálido en gran parte del sur de California. Esto significa que el ambiente veraniego podría mantenerse durante varios días consecutivos.

Autoridades piden precaución ante el intenso calor que se espera en distintas regiones de California. | Crédito: Jonathan Alcorn / AFP

Los expertos recomiendan hidratarse bien, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas más calurosas y prestar atención a personas vulnerables, como adultos mayores y niños, especialmente en las áreas donde el termómetro podría alcanzar cifras de tres dígitos.

En resumen, el sur de California pasará de un martes relativamente fresco a un episodio de calor intenso y potencialmente récord en cuestión de días, con desiertos, valles y zonas interiores como los lugares donde se espera el mayor impacto térmico.

