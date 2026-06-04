Miles de conductores que recorren el área metropolitana de Sacramento deben prepararse: Caltrans confirmó el cierre temporal de la conexión desde la Highway 99 (norte) hacia la Highway 50 (oeste) durante todo el fin de semana. El cambio afectará a quienes se desplazan diariamente entre el centro de Sacramento, Natomas y las comunidades del norte del Valle; incluirá rutas escolares, servicios de autobús y movimientos de camiones que suelen usar ese enlace. Si vas a salir este fin de semana —sea para trabajo, visitar a la familia o un concierto en el Memorial Auditorium— conviene planificar tu trayecto con antelación y considerar rutas alternas. La entidad asegura que el cierre es necesario para trabajos de refuerzo de concreto dentro del conector, parte del ambicioso proyecto “Fix 50” que busca modernizar la U.S. Highway 50 y aliviar los cuellos de botella que sufren los residentes y trabajadores del área.

¿QUÉ CONEXIÓN DE AUTOPISTAS CERRARÁ ESTE FIN DE SEMANA?

La agencia estatal confirmó que permanecerá cerrada la conexión que permite pasar desde la Highway 99 en dirección norte hacia la Highway 50 en dirección oeste. Este conector es habitual para conductores que van desde South Sacramento hacia el centro y barrios como Midtown o East Sacramento, y también lo usan viajeros que van hacia Davis y Woodland.

FECHAS Y HORARIOS CONFIRMADOS

Evento Fecha y hora Inicio del cierre Viernes 5 de junio a las 10:00 p.m. Fin del cierre Lunes 8 de junio a las 5:00 a.m. Duración estimada Todo el fin de semana

Según informó Caltrans, la restricción permanecerá vigente durante toda la ejecución de los trabajos programados.

Este es el mapa de los cambios planificados (Foto: Caltrans)

¿POR QUÉ CERRARÁN EL CONECTOR ENTRE HIGHWAY 99 Y HIGHWAY 50?

Las cuadrillas realizarán trabajos de concreto reforzado en un tramo de aproximadamente 24 pies de ancho dentro del conector afectado. Estas tareas forman parte del proyecto U.S. Highway 50 Multimodal Corridor Enhancement Project (Fix 50), una inversión mayor a los 500 millones de dólares destinada a rehabilitar pavimentos, aumentar capacidad y añadir carriles HOV en puntos críticos del corredor de Sacramento. El objetivo: más seguridad, menos atascos y una vía preparada para el crecimiento de la región.

RUTA ALTERNA RECOMENDADA POR CALTRANS

Para minimizar demoras, Caltrans sugiere la siguiente alternativa:

Continuar por la Highway 50 en dirección este hasta 65th Street.

Tomar la salida hacia 65th Street.

Girar a la izquierda sobre 65th Street.

Incorporarse nuevamente a la Highway 50 en dirección oeste por la rampa correspondiente.

Las autoridades recomiendan agregar tiempo extra al viaje, sobre todo entre las 6:30–9:30 a.m. y las 3:30–7:00 p.m., horas típicas de mayor tráfico el sábado y domingo.

¿QUÉ INCLUYE EL PROYECTO FIX 50?

Fix 50 es una de las mayores inversiones viales recientes en el área. A continuación, un resumen claro de las mejoras:

Mejoras del proyecto Alcance Rehabilitación de pavimento 53 millas-carril Nuevos carriles HOV (alta ocupación) 14 millas-carril Área de intervención Desde el intercambio Highway 50/I-5 hasta Highway 50/Watt Avenue

Los carriles HOV están pensados para facilitar los desplazamientos compartidos (carpools, vanpools) y mejorar la eficiencia del transporte regional, algo que muchas empresas y familias latinas en la zona valoran por los largos desplazamientos.

VELOCIDAD Y SEGURIDAD EN LA ZONA DE OBRAS

Durante la intervención, el límite de velocidad en la zona de construcción se mantiene en 55 mph. La California Highway Patrol (CHP) tendrá presencia activa para vigilar el cumplimiento y proteger tanto a los trabajadores como a los automovilistas. Recuerda: reducir la velocidad en zonas de obras no solo evita multas, también salva vidas.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA CONDUCTORES HISPANOHABLANTES EN CALIFORNIA

Revisa Waze o Google Maps antes de salir y activa alertas de tráfico en tiempo real.

Si dependes del transporte público, consulta los avisos de Sacramento Regional Transit por posibles cambios en rutas.

Si vas a recoger o dejar a niños en escuelas, consulta con el distrito escolar si hay desvíos en rutas de autobuses.

Planea actividades fuera de las horas pico, especialmente si asistes a eventos en Old Sac, el Golden 1 Center o mercados locales.

Ten a mano números de emergencia y la app de Caltrans QuickMap para ver cierres en vivo.

LO MÁS IMPORTANTE PARA ESTE FIN DE SEMANA

Cierra el conector de Highway 99 norte hacia Highway 50 oeste.

Cierre: viernes a las 10:00 p.m.; reapertura: lunes a las 5:00 a.m.

Trabajos: parte del proyecto multimodal Fix 50.

Desvío recomendado: vía 65th Street.

Límite en zona de obras: 55 mph; CHP vigilará controles.

Si vas a circular por Sacramento este fin de semana, la recomendación esencial es salir con tiempo, revisar rutas en tiempo real y avisar a quien te espere si tu llegada se retrasa. Estas molestias temporales buscan, según Caltrans, generar beneficios a largo plazo para la movilidad del área. Mantendré esta nota actualizada si la entidad publica cambios en los horarios o desvíos adicionales.

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