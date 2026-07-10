Moverse por Nueva York en automóvil será un poco más estricto a partir del viernes 10 de julio. Si vives o trabajas en Manhattan o Queens —y especialmente si sueles manejar cerca de corredores donde pasan buses llenos de pasajeros— conviene prestar atención a este cambio: la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) ampliará el alcance de su sistema de cámaras automáticas instaladas en autobuses, una medida que busca evitar que los conductores bloqueen carriles exclusivos, paradas de autobús o estacionen en doble fila sobre las rutas donde circula el transporte público. Esta política, coordinada con el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYCDOT) y el Departamento de Finanzas (NYCDOF), apunta a agilizar los desplazamientos de más de un millón de pasajeros cada día, muchos de ellos residentes latinos que dependen de dicho transporte para ir al trabajo, a la escuela, a citas médicas o para viajar entre barrios como el Alto Manhattan, Jackson Heights o Corona.

Una nueva línea de buses de Nueva York contará con las cámaras automáticas (Foto: MTA)

DESDE EL 10 DE JULIO COMENZARÁN LAS MULTAS EN DOS NUEVAS RUTAS

La MTA confirmó que el sistema Automated Camera Enforcement (ACE) empezará a aplicar sanciones económicas en las rutas de autobús M7 y Q10/Q80 desde el viernes 10 de julio. Hasta ahora, ambas líneas se encontraban dentro del período obligatorio de advertencias de 60 días que establece el programa antes de comenzar a emitir multas. Finalizada esa etapa educativa, cualquier infracción detectada por las cámaras podrá traducirse en una sanción económica.

Ruta Distrito Principales corredores M7 Manhattan 6th Avenue, 7th Avenue y Columbus Avenue Q10/Q80 Queens Lefferts Boulevard

Con esta ampliación, el programa ACE ya opera en 63 rutas de autobús distribuidas en los cinco distritos de la ciudad.

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR UNA MULTA?

Las cámaras instaladas en los autobuses no buscan sancionar cualquier maniobra. Están diseñadas para detectar conductas específicas que afectan la circulación del transporte público y ponen en riesgo a los pasajeros.

Los conductores podrán recibir una multa si:

Circulan, se detienen o estacionan en un carril exclusivo para autobuses.

Bloquean una parada de autobús.

Se estacionan ilegalmente en doble fila sobre una ruta donde opera ACE.

Esperan pasajeros ocupando un carril exclusivo o una parada de autobús.

En cambio, sí está permitido:

Recoger o dejar pasajeros de manera rápida cuando la normativa lo autoriza.

Entrar brevemente al carril exclusivo para realizar el siguiente giro a la derecha.

Acceder a un estacionamiento o entrada privada utilizando momentáneamente el carril para autobuses.

Respetar siempre la señalización de carriles exclusivos, paradas y zonas de estacionamiento.

¿CUÁNTO DEBERÁ PAGAR CADA CONDUCTOR?

Las sanciones aumentan progresivamente para quienes acumulan infracciones.

Número de infracción Multa Primera US$50 Segunda US$100 Tercera US$150 Cuarta US$200 Quinta y siguientes US$250

Es importante tener en cuenta que las multas impagas pueden generar recargos adicionales. Además, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, remolcarlo o bloquear el registro hasta que la deuda sea cancelada. Otro aspecto relevante es que las infracciones detectadas mediante ACE no afectan el historial de conducción ni las tarifas del seguro, ya que se consideran sanciones de carácter civil.

ASÍ FUNCIONAN LAS CÁMARAS INSTALADAS EN LOS AUTOBUSES

Una de las dudas más frecuentes es cómo se detectan las infracciones. El sistema ACE utiliza cámaras montadas directamente sobre los autobuses de la MTA.

Cuando una cámara registra una posible infracción, recopila:

Video.

Fotografías.

Matrícula del vehículo.

Lugar exacto.

Fecha y hora.

Toda esa información se envía de forma segura al Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYCDOT), donde empleados municipales revisan cada caso antes de emitir la sanción correspondiente. Es decir, la multa no se genera automáticamente sin supervisión humana. Además, para determinadas infracciones el vehículo debe ser observado por dos autobuses distintos, lo que ayuda a confirmar que realmente existió una violación de las normas.

El sistema también tiene tiempos mínimos antes de emitir una infracción:

Tipo de infracción Tiempo para generar la multa Permanecer en un carril exclusivo para buses Más de 5 minutos Bloquear una parada de autobús Más de 2,5 minutos Estacionarse ilegalmente en doble fila Más de 2,5 minutos

Más buses de la MTA tendrán cámaras equipadas para grabar infracciones de los demás conductores (Foto: MTA)

MÁS DE 1.900 AUTOBUSES YA CUENTAN CON ESTAS CÁMARAS

La expansión del programa ha sido rápida desde su lanzamiento en junio de 2024.

Dato Información Rutas con ACE 63 Autobuses equipados Más de 1.900 Millas de recorrido cubiertas Aproximadamente 810 Pasajeros beneficiados cada día laboral Más de 1 millón

Según la MTA, el objetivo principal no es aumentar la recaudación por multas, sino mantener despejados los carriles exclusivos y las paradas para que los autobuses circulen de forma más rápida y segura. La agencia sostiene que, junto con la creación de carriles exclusivos y otras mejoras viales, el programa ha permitido aumentar la velocidad de los autobuses hasta en casi un 30% en algunos corredores de la ciudad. También facilita que las unidades puedan detenerse junto a la acera, algo especialmente importante para personas con discapacidad, adultos mayores y pasajeros con movilidad reducida.

LAS 63 RUTAS DE AUTOBÚS DONDE YA FUNCIONA EL SISTEMA ACE

Además de las nuevas incorporaciones de las líneas M7 y Q10/Q80, el sistema de cámaras automáticas ya está activo en 63 rutas de autobús distribuidas en los cinco distritos de Nueva York.

Bronx

Ruta Principales calles Bx2 Grand Concourse Bx3 Sedgwick Avenue / University Avenue / West 181 Street Bx5 Bruckner Boulevard / Story Avenue Bx6-SBS East 161 Street / East 163 Street / West 155 Street Bx7 Riverdale Avenue / Broadway

Brooklyn

Ruta Principales calles B11 49 Street / 50 Street / Avenue I / Avenue J / Bedford Avenue B12 Clarkson Avenue / Empire Boulevard / East New York Avenue B15 Marcus Garvey Boulevard / New Lots Avenue B25 Fulton Street B26 Halsey Street / Fulton Street

Manhattan

Ruta Principales calles M2 Fifth Avenue / Madison Avenue / Adam Clayton Powell Jr. Boulevard M4 Fifth Avenue / Madison Avenue / Broadway M7 Sixth Avenue / Seventh Avenue / Columbus Avenue (las multas comienzan el 10 de julio) M14-SBS 14 Street M15-SBS First Avenue / Second Avenue

Queens

Ruta Principales calles Q5 Merrick Boulevard (Hook Creek Boulevard y Sunrise Highway los fines de semana) Q6 Sutphin Boulevard / Rockaway Boulevard Q8 101 Avenue (permanece en período de advertencia) Q10/Q80 Lefferts Boulevard (las multas comienzan el 10 de julio) Q17 Kissena Boulevard / Horace Harding Expressway / 188 Street / Hillside Avenue

Staten Island

Ruta Principales calles S46 Castleton Avenue S79-SBS Hylan Boulevard / Richmond Avenue

La MTA recuerda que mantener despejados los carriles exclusivos y las paradas de autobús no solo mejora la puntualidad del transporte público. También incrementa la seguridad vial, facilita el acceso de personas con discapacidad y contribuye a que el tránsito sea más fluido para todos los usuarios de las calles de Nueva York. Con la incorporación de las líneas M7 y Q10/Q80, el programa ACE continúa expandiéndose como una de las principales herramientas de la ciudad para hacer más eficiente el servicio de autobuses.

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