Pocas decisiones administrativas tienen un impacto tan transversal como el cambio de hora, y 2026 no será la excepción para estados como Arizona, donde convergen grandes centros urbanos, rutas de transporte estratégico y millones de usuarios de tecnología conectados a distintas zonas horarias del planeta.

Mientras Nueva York e Illinois continuarán moviendo sus relojes en marzo y noviembre para alinearse con el Daylight Saving Time federal, Arizona seguirá siendo la excepción que confirma la regla al conservar, casi en todo su territorio, la misma hora durante los doce meses del año.

En este contexto complejo, dominar el calendario del DST, saber si debes adelantar o atrasar el reloj, identificar qué electrodomésticos requieren ajustes manuales, comprender los argumentos del gobierno y anticipar los efectos en ciudades como Nueva York, Chicago o Phoenix se convierte en un conocimiento clave para que tus reuniones, tus viajes y tu descanso no dependan de un simple descuido con la hora.

¿Arizona cambia la hora en 2026 o mantiene el mismo horario todo el año?

En 2026, la mayor parte de Arizona seguirá sin usar el horario de verano y mantendrá la hora estándar todo el año. La única excepción importante es la Nación Navajo, que sí aplica el DST.

Puntos clave:

Estado de Arizona (en general): no cambia la hora; permanece en Mountain Standard Time (MST) todo el año.

Nación Navajo (dentro de Arizona): sí adelanta el reloj el 8 de marzo de 2026 y lo atrasa el 1 de noviembre, siguiendo el esquema nacional.

Resultado: dentro de Arizona coexisten áreas con y sin horario de verano, lo que puede confundir a visitantes.​

Zona de Arizona ¿Usa horario de verano? Acción en marzo/noviembre 2026 Mayor parte del estado No No se mueve el reloj. Nación Navajo Sí Adelanta en marzo, atrasa en noviembre.

¿Se debe adelantar o atrasar el reloj en Arizona?

Para la mayoría de residentes de Arizona, la instrucción es simple: no adelantar ni atrasar el reloj en 2026. Sin embargo, quienes viven o trabajan dentro de la Nación Navajo sí deben seguir las reglas de horario de verano.

Reglas prácticas:

Si estás en Phoenix, Tucson u otras ciudades fuera de la Nación Navajo: no cambias la hora ni en marzo ni en noviembre.

Si estás dentro de la Nación Navajo: sigues el calendario nacional (adelantar el 8 de marzo, atrasar el 1 de noviembre).​

Si viajas con frecuencia entre áreas con y sin DST: revisa siempre los horarios locales antes de una cita o viaje.​

Ubicación en Arizona Marzo 2026 Noviembre 2026 Phoenix, Tucson, etc. No mover la hora. No mover la hora. Nación Navajo Adelantar 1 hora. Atrasar 1 hora.

¿Qué ciudades de Arizona están involucradas y por qué puede haber confusión?

Las principales ciudades de Arizona como Phoenix, Tucson, Mesa o Scottsdale no usan horario de verano, pero la coexistencia con la Nación Navajo genera particularidades. Esto afecta sobre todo a viajeros, transportistas y quienes trabajan en múltiples jurisdicciones.

Ciudades principales sin DST:

Phoenix.

Tucson.

Mesa.

Chandler.

Scottsdale.

Glendale.

Ciudades y áreas donde influye la Nación Navajo:

Comunidades dentro de la Nación Navajo en el noreste de Arizona.​

Zonas colindantes de Utah y Nuevo México, también relacionadas con la Nación Navajo.​

En estos casos, es crucial:

Verificar la hora local en mapas oficiales o aplicaciones de tiempo.​

Confirmar horarios con empresas de transporte y servicios antes de viajar.​

¿Qué electrodomésticos se deben cambiar de hora en Arizona?

En la mayor parte de Arizona, al no haber cambios de horario, los electrodomésticos permanecen con la misma hora durante todo el año. Sin embargo, las personas que se mueven entre Arizona y otros estados sí necesitan ajustar relojes en función del lugar donde estén.

Situaciones típicas:

Residentes de Arizona que viajan a estados con DST: deben dejar que sus dispositivos móviles se ajusten automáticamente según la ubicación.

Personas en Nación Navajo dentro de Arizona: deben cambiar manualmente hornos, microondas, relojes de pared, etc., igual que en otros estados con DST.​

Vehículos y dispositivos sin conexión a internet pueden necesitar ajustes al cruzar fronteras estatales.

Recomendación: activar siempre la actualización automática de zona horaria en celulares para evitar confusiones al entrar o salir de Arizona.​

¿Por qué Arizona no aplica el horario de verano y qué dice el gobierno?

Arizona renunció al horario de verano principalmente por razones climáticas y de consumo de energía: las tardes son muy calurosas y se considera más útil no extender artificialmente la luz de la tarde. De este modo, se intenta evitar que los hogares dependan aún más del aire acondicionado en las horas más cálidas.

Motivos clave:

Temperaturas extremas: más luz por la tarde implica más calor durante horas de actividad.

Posible aumento del uso de aire acondicionado, con impacto en el consumo eléctrico.​

Preferencia política y social por un horario estable todo el año.

Las autoridades y la normativa:

Mantienen al estado en Mountain Standard Time (MST) todo el año.

Reconocen la excepción de la Nación Navajo, que sí aplica DST.​

Recomiendan a residentes y viajeros verificar los horarios cuando interactúan con estados con DST.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Arizona 2026

¿Arizona cambia la hora en 2026?

La mayor parte del estado no; se mantiene en horario estándar todo el año.

¿Cuál es la excepción dentro de Arizona?

La Nación Navajo sí aplica el horario de verano, adelantando y atrasando el reloj como el resto del país.​

¿Por qué Arizona no usa DST?

Por factores climáticos y de consumo de energía, además de preferencia por un horario estable.

¿Qué debo hacer si viajo desde Arizona a otros estados?

Deja que tu celular ajuste automáticamente la hora y verifica tus boletos de transporte.

¿Arizona podría adoptar el horario de verano en el futuro?

Solo con cambios legales; por ahora se mantiene el esquema sin DST salvo en la Nación Navajo.