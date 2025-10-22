Se acerca una nueva modificación en el horario de Los Ángeles. Como cada año, millones de personas en California deberán atrasar sus relojes una hora para dar fin al horario de verano y regresar al horario estándar. El cambio de hora en Los Ángeles 2025 se realizará el domingo 2 de noviembre, justo cuando el reloj marque las 2:00 a.m., momento en que deberá ajustarse a la 1:00 a.m.

Este cambio forma parte del sistema Daylight Saving Time (DST), que busca aprovechar mejor la luz del día durante los meses más cálidos y reducir el consumo de energía. Con este ajuste, las tardes serán más cortas, pero las mañanas tendrán más luz natural.

Cómo y cuándo hacer el cambio de hora en Los Ángeles

La madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025, los relojes deberán atrasarse una hora. Si tu dispositivo está conectado a internet, el cambio se hará automáticamente; de lo contrario, tendrás que hacerlo de forma manual antes de dormir el sábado 1 de noviembre.

Detalle del cambio:

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Domingo 2 de noviembre de 2025 Hora del ajuste: A las 2:00 a.m., el reloj se atrasa a la 1:00 a.m.

A las 2:00 a.m., el reloj se atrasa a la 1:00 a.m. Duración del horario estándar: Desde noviembre de 2025 hasta marzo de 2026

Qué implica el cambio de hora en Los Ángeles

El cambio marca el fin del horario de verano, que comenzó el 9 de marzo de 2025. A partir de noviembre, el amanecer llegará antes y las tardes serán más breves.Aunque muchos disfrutan de la hora extra de sueño, otros sienten los efectos del ajuste en su descanso y rutina durante los primeros días.

Ciudades de California afectadas

El cambio de hora aplica en todo el estado de California, incluyendo las ciudades de Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Sacramento y Fresno, todas bajo el huso horario del Pacífico (Pacific Time, PT).

Consejos para adaptarte al cambio de hora en California

Ajusta tus relojes manuales la noche del sábado 1 de noviembre.

Duerme un poco más los días previos al cambio.

Revisa tus citas, vuelos o reuniones programadas ese fin de semana.

Aprovecha la hora extra para descansar o hacer actividades matutinas.

Verifica que tus dispositivos tengan la opción de actualización automática activada.

El estado de California participará del cambio de hora en 2025 con los ajustes habituales al horario de verano y al horario estándar. (Foto: Open AI)