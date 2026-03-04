¡Cambia la hora en California este 2026! El horario de verano ya tiene fecha y es momento de prepararse. Este ajuste anual busca aprovechar mejor la luz del día y reducir el consumo de energía, aunque también altera las rutinas de sueño y trabajo. En el “Estado Dorado”, como en gran parte de Estados Unidos, el reloj se adelanta una hora en marzo, lo que significa que amanecerá más tarde y las tardes serán más largas.

El inicio del horario de verano 2026 en California está programado para el domingo 8 de marzo a las 2:00 a.m., cuando los relojes pasarán automáticamente a las 3:00 a.m. Este cambio aplica en Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Fresno y otras ciudades del estado. Es importante ajustar también los relojes manuales y aprovechar el día anterior para dormir un poco más temprano. Este pequeño cambio influye en tu energía, productividad y hasta en los horarios de transporte y servicios.

Aunque el Daylight Saving Time genera opiniones divididas, muchos valoran las tardes más largas para disfrutar al aire libre, realizar actividades o pasar más tiempo en familia. Si vives en California o en otro estado del Pacífico, marcar la fecha en tu calendario evitará confusiones y te ayudará a adaptarte sin sobresaltos. Recuerda: el horario de verano llega cada marzo, así que prepárate para adelantar una hora tu reloj y disfrutar más luz natural durante los próximos meses.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS).- Conoce cuándo es el horario de verano en California 2026. Cuándo se adelanta el reloj, cómo ajustar tus relojes y qué ciudades aplican el DST. (Foto: Nito100 de iStock / Composición Gestión Mix) / Jairo Rúa

Fecha y hora exacta del cambio al horario de verano en California 2026

En 2026, California cambia al horario de verano el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan una hora (de las 2:00 a las 3:00 a. m.) en todo el estado.

Inicio del horario de verano (Daylight Saving Time, DST) en California 2026 Fin del horario de verano en 2026 Domingo, 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a. m., cuando el reloj pasa directamente a las 3:00 a. m. Domingo, 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., cuando el reloj se atrasa una hora (de las 2:00 a la 1:00 a. m.).​

¿Cómo te afecta el cambio de hora en California 2026?

Esa noche del cambio de hora en California 2026 se “pierde” una hora de sueño, porque la hora entre las 2:00 y las 3:00 a. m. desaparece al adelantarse el reloj.

Desde el 8 de marzo, el amanecer y el atardecer se producen aproximadamente una hora más tarde respecto al día anterior, lo que se traduce en más luz por la tarde y menos luz por la mañana.

California pasa de horario estándar del Pacífico (PST, UTC−8) a horario de verano del Pacífico (PDT, UTC−7), lo que puede afectar reuniones, vuelos, y llamadas con otros husos horarios.

Por ejemplo: si el sábado 7 de marzo el atardecer es a las 6:00 p. m., tras el cambio el domingo 8 se sentirá como si anocheciera alrededor de las 7:00 p. m. en el reloj.

¿Cuándo cambia la hora en California? Mira la fecha del horario de verano 2026 en Los Ángeles. Ajusta tu reloj a tiempo y no te pierdas ni un minuto de sol en la Costa Oeste este marzo. | Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini

¿En qué ciudades de California se adelanta el reloj?

Todo el estado de California se encuentra en la zona horaria del Pacífico y todo el estado observa el horario de verano, sin excepciones regionales en 2026.

Esto incluye tanto grandes ciudades como Los Ángeles, San Diego, San Francisco, San José, Sacramento, Fresno, Oakland, Long Beach, Anaheim y Bakersfield, como cientos de ciudades y localidades más listadas en directorios oficiales de tiempo.​

Ejemplos de ciudades de California que cambian la hora en 2026

Ciudad (ejemplos) ¿Adelanta el reloj el 8 de marzo de 2026? Los Ángeles Sí, pasa de PST a PDT. San Diego Sí.

​ San Francisco Sí.

​ San José Sí.

​ Sacramento Sí.

​ Fresno Sí.

​ Oakland Sí.

​ Long Beach Sí.

​ Anaheim Sí.

​ Bakersfield Sí.

​