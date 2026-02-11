En California, el cambio de horario 2026 no es solo un trámite en el calendario: marca el momento en que millones de residentes y empresas reajustan su rutina para aprovechar mejor la luz solar, coordinarse con el resto del país y mantener en orden una economía impulsada por sectores como el entretenimiento, la tecnología y el comercio internacional.

Saber exactamente cuándo adelantar el reloj en marzo, cuándo atrasarlo en noviembre y qué dispositivos se actualizan o no de forma automática es clave para no perder reuniones, clases, vuelos ni oportunidades de negocio.

Este artículo te guía paso a paso por el horario de verano en California 2026, las indicaciones del gobierno, el impacto en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego, y te ofrece una lista práctica de consejos para que el cambio de hora no te tome por sorpresa.

¿Cuándo cambia la hora en California en 2026?

En California, el horario de verano 2026 comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan una hora y pasan directamente a las 3:00 a. m. El regreso al horario estándar será el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se atrasan para volver a marcar la 1:00 a. m. en todo el estado.

Inicio horario de verano (DST) en California: domingo 8 de marzo de 2026.

Hora oficial del cambio: 2:00 a. m. hora local (Pacific Time).

Movimiento del reloj en marzo: de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. (adelantar 1 hora).

Fin del horario de verano: domingo 1 de noviembre de 2026, 2:00 → 1:00 a. m. (atrasar 1 hora).

Fechas del cambio de horario en California 2026

Evento Fecha 2026 Hora oficial Acción en el reloj Inicio horario de verano Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. (pierdes 1 hora). Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2026 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m. (ganas 1 hora).

¿Cómo debo adelantar y atrasar el reloj en California?

La forma más sencilla de ajustar tu reloj en California es hacerlo la noche anterior, para despertar ya con la hora correcta. Aunque el cambio legal sucede a las 2:00 a. m., la mayoría de personas adelanta o atrasa sus relojes analógicos antes de irse a dormir para evitar errores al día siguiente.

Pasos para el cambio de marzo (adelantar):

Noche del sábado 7 al domingo 8 de marzo: adelanta todos los relojes 1 hora (ejemplo: de 10:00 p. m. a 11:00 p. m.).

Recuerda que oficialmente, el domingo a las 2:00 a. m. el reloj salta a las 3:00 a. m.

Verifica tu horario de trabajo, clases, misas o vuelos del domingo, porque amanecerá “una hora más tarde”.

Pasos para el cambio de noviembre (atrasar):

Noche del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre: atrasa los relojes 1 hora (ejemplo: de 11:00 p. m. a 10:00 p. m.).

Legalmente, el reloj pasa de 2:00 a. m. a 1:00 a. m., por lo que “ganas” una hora de sueño.

Aprovecha para revisar que todos los dispositivos del hogar, auto y oficina queden sincronizados.​

¿Qué ciudades de California se ven más impactadas por el cambio de horario?

Todas las principales ciudades de California, regidas por la zona Pacific Time, siguen el mismo esquema de horario de verano. Esto incluye los grandes centros urbanos y económicos, donde el ajuste horario impacta en tráfico, horarios laborales, turismo y servicios.

Ciudades clave donde se aplica el cambio:

Los Ángeles.

San Francisco.

San Diego.

San José y Silicon Valley.

Sacramento (capital del estado) y otras ciudades como Oakland, Fresno y Santa Ana.

Ciudades principales de California y aplicación del DST 2026

Ciudad Zona horaria 2026 ¿Aplica horario de verano? Qué debes hacer en marzo y noviembre Los Ángeles Pacific Time Sí Marzo: adelantar 1 h; noviembre: atrasar 1 h. San Francisco Pacific Time Sí Adelantar en marzo, atrasar en noviembre. San Diego Pacific Time Sí Mismo cambio que el resto del estado. San José Pacific Time Sí Ajustar 2:00 → 3:00 en marzo; 2:00 → 1:00 en noviembre. Sacramento Pacific Time Sí Sigue el calendario federal de DST.

¿Qué dice el gobierno sobre el horario de verano en California y por qué se aplica?

California se rige por el calendario federal de horario de verano, que fija el inicio el segundo domingo de marzo y el fin el primer domingo de noviembre. En los últimos años ha habido debates y propuestas para mantener un horario de verano permanente, pero cualquier cambio definitivo requiere la aprobación del Congreso de Estados Unidos, por lo que el esquema de 2026 sigue siendo el tradicional.

Motivos principales del horario de verano según la normativa federal y el discurso oficial:

Mejor aprovechamiento de la luz solar por la tarde, favoreciendo actividades comerciales y de ocio.

Potencial ahorro energético al reducir el uso de luz artificial en ciertas franjas horarias.​

Alineación de horarios con otros estados y mercados financieros de Estados Unidos.

Mayor seguridad vial en horas de salida del trabajo y la escuela gracias a más luz diurna.​

¿Qué relojes y electrodomésticos debo cambiar manualmente en California?

Muchos dispositivos electrónicos actuales cambian la hora de forma automática, pero otros requieren todavía un ajuste manual para adecuarse al horario de verano o al regreso al horario estándar. Para evitar confusiones el día del cambio, conviene hacer una revisión rápida de todos los relojes del hogar y la oficina.​

Dispositivos que suelen actualizarse solos (si están bien configurados):

Teléfonos móviles inteligentes.

Computadoras y tablets.

Smartwatches y algunos sistemas de infoentretenimiento de autos.

Dispositivos que normalmente debes ajustar a mano:

Relojes de pared y despertadores analógicos o digitales sencillos.

Microondas, hornos eléctricos y algunos refrigeradores con reloj.​

Sistemas de climatización antiguos y termostatos sin conexión a internet.

Relojes del tablero de autos más antiguos o que no tengan actualización automática.

¿Qué consejos clave seguir para el cambio de horario en California 2026?

El cambio de horario puede alterar rutinas de sueño y puntualidad, por lo que es recomendable prepararte con algunos días de anticipación. Además, el ajuste impacta en el transporte, la coordinación con otros estados y países, y en la organización de actividades familiares y laborales.

Consejos prácticos:

Ajusta tu hora de dormir 15–20 minutos antes durante los 2 o 3 días previos al cambio de marzo para reducir la sensación de “sueño perdido”.

Programa alarmas y recordatorios con la hora correcta una vez hecho el cambio de reloj.

Revisa horarios de vuelos, trenes, buses y reuniones virtuales con otras zonas horarias.

Comprueba que tus sistemas de seguridad, cámaras y dispositivos inteligentes queden con la hora adecuada.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en California 2026

¿Cuándo empieza el horario de verano en California en 2026?

Empieza el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m., cuando el reloj pasa a las 3:00 a. m. en todo el estado.

¿Cuándo termina el horario de verano en California en 2026?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m., momento en el que el reloj se atrasa a la 1:00 a. m. para volver al horario estándar.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo en California?

En marzo 2026 el reloj se adelanta una hora: de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en noviembre en California?

En noviembre 2026 el reloj se atrasa una hora: de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

¿Afecta el cambio de horario a todas las ciudades de California por igual?

Sí, todo el estado se rige por Pacific Time y sigue el mismo calendario de horario de verano.

¿Qué pasa si no cambio la hora en mis relojes manuales?

Podrías llegar una hora antes o después a tu trabajo, citas médicas, clases o vuelos, así que es importante actualizar todos los relojes.