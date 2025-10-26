El reloj vuelve a moverse en California. Este domingo 2 de noviembre de 2025, millones de personas en el estado deberán atrasar una hora sus relojes para dar la bienvenida al horario de invierno, una tradición que marca el final del Daylight Saving Time y el regreso a la hora estándar del Pacífico (PST).

Aunque el cambio pueda parecer pequeño, impacta en la rutina diaria, el descanso y hasta en el consumo de energía. Aquí te explicamos a qué hora se realiza el ajuste, por qué ocurre y cuánto tiempo durará.

¿Cuándo cambia la hora en California en 2025?

El domingo 2 de noviembre, exactamente a las 2:00 a.m., los relojes deberán retroceder una hora, pasando nuevamente a la 1:00 a.m. De esta manera, los californianos —al igual que la mayoría del país— volverán al horario de invierno que regirá hasta marzo de 2026.

Este cambio afecta a todas las principales ciudades del estado, incluyendo:

Los Ángeles

San Diego

San Francisco

Sacramento

San José

Si usas teléfonos inteligentes, relojes inteligentes o dispositivos conectados a Internet, el ajuste se realiza automáticamente. Sin embargo, es recomendable modificar manualmente los relojes de pared, despertadores o electrodomésticos antes de dormir el sábado por la noche.

¿Por qué cambia la hora en California y el resto de Estados Unidos?

El cambio al horario de invierno tiene un objetivo práctico: aprovechar mejor la luz natural durante los meses con menos horas de sol.Con esta medida, los amaneceres ocurren más temprano, permitiendo que muchas actividades matutinas se realicen con luz solar y contribuyendo a reducir el consumo energético.

El sistema actual se remonta a 2007, cuando una reforma impulsada por el entonces presidente George W. Bush amplió la duración del horario de verano. Sin embargo, la idea de modificar la hora nació siglos atrás: fue Benjamin Franklin, en 1784, quien propuso por primera vez este cambio para ahorrar velas y aprovechar la luz del día.

En Estados Unidos, el ajuste horario fue unificado en 1966 con la aprobación de la Ley de Horario Uniforme, que estableció un calendario común para todos los estados.

¿California seguirá aplicando el horario de invierno en el futuro?

El debate sobre eliminar el cambio de hora sigue vigente en California. En 2018, los votantes aprobaron una medida para mantener el horario de verano de forma permanente, evitando así los dos ajustes anuales.

No obstante, para que la decisión entre en vigor, se requiere la autorización del Congreso de Estados Unidos. Hasta ahora, esa aprobación no se ha concretado, por lo que el estado seguirá ajustando sus relojes cada año.

Por lo tanto, este domingo 2 de noviembre los californianos volverán al horario estándar, que permanecerá hasta el segundo domingo de marzo de 2026, cuando se reanude el horario de verano.

Cómo afecta el cambio de hora a la salud y al descanso

Aunque muchas personas celebran la “hora extra de sueño”, el ajuste también puede alterar el reloj biológico. Según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, los cambios de horario pueden provocar fatiga, somnolencia o alteraciones en los ritmos circadianos durante los primeros días.

Sin embargo, el retorno al horario de invierno suele ser más fácil de asimilar que el de verano, ya que brinda una hora adicional de descanso.

Consejos para adaptarte mejor al cambio:

Mantén horarios regulares para dormir y despertar.

Evita usar pantallas o dispositivos electrónicos antes de dormir.

Aprovecha la luz natural por la mañana para ayudar a tu cuerpo a reajustarse.

Resumen del cambio de hora en California

Fecha del cambio: domingo 2 de noviembre de 2025

domingo 2 de noviembre de 2025 Hora exacta: a las 2:00 a.m. los relojes se atrasan una hora (vuelven a la 1:00 a.m.)

a las 2:00 a.m. los relojes se atrasan una hora (vuelven a la 1:00 a.m.) Nuevo horario: Hora estándar del Pacífico (PST)

Hora estándar del Pacífico (PST) Vigencia: hasta el segundo domingo de marzo de 2026

hasta el Ciudades afectadas: Los Ángeles, San Diego, San Francisco y todo California.

Llega el cambio de hora en California. Te decimos cuándo es y a qué hora exacta debes ajustar el reloj en Los Ángeles para el inicio del horario de invierno. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI / Composición Mag