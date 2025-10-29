Todo listo para el cambio de horario en Estados Unidos. Estamos a pocos días que el país regrese al Standard Time del horario de invierno y en Dallas, Texas, también deberá realizarse esta modificación. Aquí te cuento todos los detalles para que puedas hacerlo de la manera correcta, además del día y la hora exacta en la que se realiza dicha modificación . Cabe señalar que los relojes digitales se cambian de manera automática, pero hay recomendaciones que puedes seguir.

¿Cuándo se cambia la hora en Dallas y cómo se ajusta el reloj correctamente?

El cambio de horario en Dallas, Texas, se llevará a cabo el próximo domingo 2 de noviembre de 2025, cuando se haga el cambio al Standard Time clásico de todos los años. Por esta razón, cuando tu reloj marque las 2:00 a.m. deberás retroceder una hora y colocarlo a la 1:00 a.m. Esta es la forma correcta en la que deberás realizar la modificación al horario de invierno en dicha ciudad.

¡Atención Texas! Entérate cuándo inicia el horario de invierno en el estado y cómo ajustar tu reloj en ciudades clave como Austin, Dallas y Houston este 2025. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI / Composición Mag

¿Cómo adaptarse de forma correcta al cambio de horario en Dallas?

Modifica tu descanso de forma paulatina: en los días anteriores al cambio de hora, procura irte a dormir y levantarte unos 15 o 20 minutos más tarde cada jornada. Así tu organismo ajustará su reloj interno sin dificultad.

en los días anteriores al cambio de hora, procura irte a dormir y levantarte unos 15 o 20 minutos más tarde cada jornada. Así tu organismo ajustará su reloj interno sin dificultad. Aprovecha la luz del día: busca exponerte al sol durante la mañana, ya sea dando un paseo o simplemente abriendo las cortinas al despertar. La claridad natural favorece el equilibrio del ciclo sueño-vigilia y mejora el estado de alerta.

busca exponerte al sol durante la mañana, ya sea dando un paseo o simplemente abriendo las cortinas al despertar. La claridad natural favorece el equilibrio del ciclo sueño-vigilia y mejora el estado de alerta. Conserva hábitos regulares de descanso: evita alterar tu horario nocturno. Dormir y levantarte a la misma hora todos los días ayuda a estabilizar tu descanso y a sentirte con más energía.

evita alterar tu horario nocturno. Dormir y levantarte a la misma hora todos los días ayuda a estabilizar tu descanso y a sentirte con más energía. Limita estimulantes y alcohol: procura no consumir café, bebidas energéticas o alcohol a partir del mediodía, para permitir que tu cuerpo descanse de manera más profunda durante la noche.

procura no consumir café, bebidas energéticas o alcohol a partir del mediodía, para permitir que tu cuerpo descanse de manera más profunda durante la noche. Incorpora actividad física constante: el ejercicio regular, especialmente por la mañana o primeras horas del día, contribuye a activar tu metabolismo y a sincronizar tu reloj biológico con la nueva rutina.

El horario de invierno en Texas 2025 modificará la rutina diaria en ciudades como Houston, Dallas y Austin, donde los relojes se atrasarán una hora. (Foto: iStock / Composición Mag)

¿Por qué hay horario de invierno y verano en Estados Unidos?

El horario de invierno y de verano en los Estadso Unidos se originó con la finalidad de aprovechar de mejor manera la luz solar y reducir el consumo de energía. Durante la etapa de la primavera, el país mueve hacia adelante una hora en sus relojes, en lo que se conoce como Daylight Saving Time, para extender la luz natural de las tardes, por lo que se disminuye el uso de iluminación artificial y fomentar actividades al aire libre.

Por el contrario, cuando llega el otoño, los relojes en Estados Unidos retroceden una hora para regresar Standard Time, en lo que se conoce como el horario de invierno. Esto sucederá en el país el próximo 2 de noviembre de 2025 y la modificación pretende alinear las horas de luz con las de mayor actividad matutina.