El cambio al horario de verano 2026 en Estados Unidos será el domingo 8 de marzo de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se adelantan a las 3:00 a. m. Este ajuste aplica en casi todos los estados, salvo excepciones como Hawái y gran parte de Arizona, que no adoptan el horario de verano.

¿Cuándo es exactamente el cambio al horario de verano 2026 en EE.UU.?

En 2026, el inicio del horario de verano (Daylight Saving Time, DST) está fijado para el domingo 8 de marzo. El cambio se realiza de madrugada, cuando el reloj marca las 2:00 a. m. hora local y salta directamente a las 3:00 a. m. en las zonas horarias que aplican DST.

Calendario para ajustar la hora del reloj en EE.UU.

Evento Fecha y hora oficial Movimiento del reloj Inicio horario de verano 2026 (DST) Domingo 8 de marzo, 2:00 a. m. Adelantar 1 hora (pasa a 3:00 a. m.) Fin horario de verano 2026 (vuelta estándar) Domingo 1 de noviembre, 2:00 a. m. Atrasar 1 hora (pasa a 1:00 a. m.)

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en marzo y en noviembre de 2026?

Al iniciar el horario de verano, en marzo, el reloj se adelanta una hora: a las 2:00 a. m. pasa a ser las 3:00 a. m., por lo que se “pierde” una hora de sueño. Cuando termina el periodo de horario de verano y se regresa al horario estándar el domingo 1 de noviembre de 2026, el reloj se atrasa una hora: de las 2:00 a. m. vuelve a la 1:00 a. m.

¿Cómo modificar la hora del reloj en EE.UU. este 2026?

Marzo 2026 (inicio DST): adelantar 1 hora (2:00 a. m. → 3:00 a. m.).

Noviembre 2026 (fin DST): atrasar 1 hora (2:00 a. m. → 1:00 a. m.).

En marzo se “pierde” una hora de sueño; en noviembre se “recupera”.

¿Qué estados cambian la hora y cuáles no en EE.UU. 2026?

La mayoría de los estados de Estados Unidos participan en el horario de verano, incluyendo grandes estados como California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois, entre otros. En general, los estados de las zonas horarias del Este, Central, Montaña, Pacífico y Alaska adelantan el reloj en marzo y lo atrasan en noviembre.

Estados que no aplican el horario de verano

Categoría Detalle Estados que no cambian la hora en 2026 Hawái y gran parte de Arizona (excepto algunas zonas navajo). Territorios con reglas particulares Algunos territorios de EE.UU. tampoco aplican DST (como Puerto Rico, Guam, etc., según la normativa general del país).

¿Cómo saber si en tu estado debes adelantar o atrasar el reloj en 2026?

Para saber si debes ajustar el reloj, primero identifica si tu estado participa en el horario de verano: si está en el territorio continental y no es Hawái ni gran parte de Arizona, lo más probable es que sí. Luego, recuerda la regla práctica: en marzo, si tu estado tiene DST, adelantas el reloj una hora; en noviembre, lo atrasas una hora al volver al horario estándar.

Pasos simples para no confundirte

Verifica si vives en Hawái o Arizona (fuera de la Nación Navajo): allí normalmente no se cambia la hora.

Si vives en un estado continental común (por ejemplo, California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois), aplica el cambio en marzo y noviembre.

Configura tus relojes manuales la noche del sábado 7 de marzo (adelantar) y del sábado 31 de octubre (atrasar), para amanecer ya con la hora correcta.

¿A qué hora exacta se hace el cambio en cada zona horaria de Estados Unidos?

El ajuste de horario se realiza oficialmente a las 2:00 a. m. de la madrugada del domingo en cada zona horaria, comenzando por la Costa Este y siguiendo con Central, Montaña, Pacífico y Alaska. Esto significa que el salto de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. se aplica de manera local en cada región, no de forma simultánea en todo el país.

Zona Este (ET): el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m. pasa a 3:00 a. m. hora del Este.

Zona Central (CT), Montaña (MT), Pacífico (PT) y Alaska: el cambio se hace también a las 2:00 a. m. hora local, adelantando a las 3:00 a. m. en cada zona.

¿Qué beneficios y efectos tiene el horario de verano 2026 en la vida diaria?

El horario de verano busca aprovechar mejor la luz natural durante las tardes, lo que puede traducirse en más actividades al aire libre y potencial ahorro energético en iluminación. Muchas personas sienten el impacto en su sueño, ya que en marzo “pierden” una hora, por lo que se recomienda ajustar gradualmente los horarios de descanso unos días antes.​

Consejos rápidos para adaptarte

Ajusta tu hora de dormir 10–15 minutos antes cada noche durante varios días previos al cambio.​

Programa alarmas y revisa horarios de vuelos, reuniones y clases para evitar confusiones el domingo del cambio.

Verifica la configuración automática de la hora en tu celular, computadora y dispositivos inteligentes.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el cambio de horario de verano en EE.UU. 2026

¿Cuándo empieza el horario de verano 2026 en Estados Unidos?

Empieza el domingo 8 de marzo de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se adelantan a las 3:00 a. m. hora local.

¿Cuándo termina el horario de verano 2026 y se vuelve al horario estándar?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasan una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. en las zonas que aplican DST.

En marzo de 2026, ¿se adelanta o se atrasa el reloj?

En marzo se adelanta el reloj una hora (2:00 a. m. → 3:00 a. m.), lo que implica perder una hora de sueño, pero ganar más luz por la tarde.

¿Todos los estados de EE.UU. cambian la hora en 2026?

No; aunque la mayoría sí lo hace, Hawái y gran parte de Arizona no aplican el horario de verano y mantienen la misma hora durante todo el año.

¿A qué hora exacta debo cambiar la hora en mi reloj?

La normativa indica que el ajuste oficial se hace a las 2:00 a. m. hora local; sin embargo, muchas personas prefieren adelantar o atrasar sus relojes antes de ir a dormir el sábado, para despertar ya con el horario correcto.