El cambio al horario de verano en Estados Unidos en 2026 será el domingo 8 de marzo, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se adelantan a las 3:00 a. m. en la mayoría de estados del país. El regreso al horario estándar será el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se atrasan a la 1:00 a. m. en las jurisdicciones que aplican horario de verano.

¿Cuándo cambia la hora al horario de verano 2026 en EE.UU.?

El inicio del horario de verano (Daylight Saving Time, DST) en 2026 está fijado para el domingo 8 de marzo de 2026, segundo domingo de marzo según la normativa federal vigente. El ajuste se hace a las 2:00 a. m. hora local, cuando el reloj pasa directamente de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m., lo que implica “perder” una hora de sueño pero ganar más luz por la tarde.

Fecha de inicio DST 2026: domingo 8 de marzo de 2026.

Hora legal del cambio: 2:00 a. m. en cada zona horaria local.

Movimiento del reloj en marzo: de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. (adelantar 1 hora).

Efecto principal: anochece más tarde y hay más luz por la tarde.

Fechas clave del horario de verano 2026 en EE.UU.

Evento Fecha Hora legal local ¿Qué pasa con el reloj? Inicio horario de verano (DST) Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a. m. Pasa a 3:00 a. m. (se adelanta 1 hora). Fin del horario de verano (vuelta a estándar) Domingo 1 de noviembre 2026 2:00 a. m. Pasa a 1:00 a. m. (se atrasa 1 hora).

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo y noviembre de 2026?

En el cambio al horario de verano de marzo 2026, los relojes se adelantan una hora: cuando marcan las 2:00 a. m., pasan a ser las 3:00 a. m. en las zonas que aplican DST. En noviembre 2026, al finalizar el horario de verano, los relojes se atrasan una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. para volver al horario estándar.

Marzo 2026 (inicio DST): se adelanta el reloj 1 hora (2:00 → 3:00 a. m.).

Noviembre 2026 (fin DST): se atrasa el reloj 1 hora (2:00 → 1:00 a. m.).

Regla práctica: en primavera se “pierde” una hora de sueño, en otoño se “gana” una.

Impacto: cambios en horarios de trabajo, vuelos, eventos y diferencia horaria con otros países.

¿Marzo o noviembre, se adelanta o se atrasa?

Mes y evento Movimiento del reloj Fórmula rápida Marzo 2026 (inicio horario de verano) Adelantar 1 hora (2:00 → 3:00) “Primavera: reloj adelante”. Noviembre 2026 (fin horario de verano) Atrasar 1 hora (2:00 → 1:00) “Otoño: reloj atrás”.

¿Qué estados cambian la hora y cuáles no en 2026?

La mayoría de los estados de Estados Unidos participa en el horario de verano, incluyendo casi todos los estados continentales en las zonas horarias del Este, Central, Montaña, Pacífico y Alaska. Sin embargo, existen excepciones como Hawái y la mayor parte de Arizona, además de algunos territorios, que no aplican el horario de verano y mantienen la misma hora todo el año.

Estados que normalmente no cambian la hora: Hawái y casi todo Arizona (excepto algunas áreas como la Nación Navajo).

Territorios que no tienen DST: Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes de EE.UU., Samoa Americana y otros territorios insulares.​

Estados continentales: en términos generales, adelantan el reloj en marzo y lo atrasan en noviembre.

Recomendación: revisar la normativa local si se vive en zonas con excepciones dentro de un mismo estado (como regiones indígenas).

Aplicación general del horario de verano 2026 por tipo de región

Región / tipo de jurisdicción ¿Aplica horario de verano 2026? ¿Qué hacer en marzo y noviembre? Estados continentales (Este, Central, Montaña, Pacífico) Sí, en la mayoría de los casos. Marzo: adelantar 1 h; noviembre: atrasar 1 h. Alaska Sí. Marzo: adelantar 1 h; noviembre: atrasar 1 h. Hawái No. No se cambia la hora. Mayor parte de Arizona No, salvo excepciones. En general no se cambia; confirmar en zonas especiales. Territorios (Puerto Rico, Guam, etc.) No. No se cambia la hora.

¿Cómo saber si debo adelantar o atrasar el reloj según mi estado?

Para saber si debes ajustar tu reloj en 2026, primero debes identificar si tu estado o territorio está dentro de los que aplican el horario de verano. En términos generales, casi todos los estados continentales de EE.UU. adelantan la hora en marzo y la atrasan en noviembre, mientras que estados como Hawái y la mayor parte de Arizona, así como ciertos territorios, no hacen ningún cambio.

Pasos básicos para no confundirte:

Verifica si tu estado se encuentra en la lista de estados que observan DST (la mayoría lo hace).

Si tu estado aplica DST, en marzo 2026 adelanta el reloj 1 hora; en noviembre 2026, atrasa el reloj 1 hora.

Si vives en Hawái, gran parte de Arizona o en determinados territorios, probablemente no tendrás que ajustar el reloj.

Revisa la configuración de hora automática en tu móvil y computadora, que suelen adaptarse solos al cambio.

Guía rápida para saber qué hacer con el reloj en 2026.

Si vives en… ¿Aplica DST 2026? Marzo 8 de 2026 (2:00 a. m.) Noviembre 1 de 2026 (2:00 a. m.) Estado continental típico (ej. Nueva York, Texas, California) Sí. Adelantar a 3:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m. Alaska Sí. Adelantar a 3:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m. Hawái No. No se cambia No se cambia Mayor parte de Arizona No. No se cambia No se cambia Territorios (Puerto Rico, Guam, etc.) No. No se cambia No se cambia

¿Qué recomendaciones seguir para el cambio de horario de verano 2026 en EE.UU.?

El cambio de hora puede afectar el sueño, la puntualidad y la coordinación de actividades con otros países, por lo que conviene prepararse con antelación. Además de adelantar o atrasar el reloj en la fecha correcta, es útil ajustar ligeramente tus horarios en los días previos para que el cambio sea más llevadero.

Consejos prácticos para el cambio de hora:

Cambia los relojes analógicos la noche anterior, antes de dormir, para despertar ya con la hora correcta.

Ajusta tu hora de dormir 15–20 minutos antes durante algunos días previos para minimizar el impacto en el sueño.

Verifica horarios de vuelos, videollamadas y eventos internacionales, ya que la diferencia con otros países puede variar tras el cambio.

Comprueba que electrodomésticos, autos y otros dispositivos que no se actualizan solos estén bien configurados tras el cambio.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en EE.UU. 2026

¿Cuándo empieza el horario de verano en EE.UU. en 2026?

Empieza el domingo 8 de marzo de 2026, segundo domingo de marzo, a las 2:00 a. m. hora local, cuando los relojes se adelantan a las 3:00 a. m.

¿Cuándo termina el horario de verano en 2026 en Estados Unidos?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se atrasan a la 1:00 a. m. en las jurisdicciones que aplican DST.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo de 2026?

En marzo de 2026, al inicio del horario de verano, el reloj se adelanta una hora: de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en noviembre de 2026?

En noviembre de 2026, al finalizar el horario de verano, el reloj se atrasa una hora: de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. para volver al horario estándar.

¿Todos los estados de EE.UU. cambian la hora en 2026?

No, la mayoría sí, pero estados como Hawái y la mayor parte de Arizona, además de varios territorios, no observan el horario de verano y no cambian su hora.

¿A qué hora exacta se debe cambiar el reloj?

La hora legal del cambio es a las 2:00 a. m. en cada zona horaria local, aunque muchas personas prefieren ajustar sus relojes antes de irse a dormir.

¿Qué impacto tiene el horario de verano en vuelos y reuniones internacionales?

El inicio de DST modifica la diferencia horaria con otros países y puede afectar horarios de vuelos, reuniones virtuales y transmisiones en vivo, por lo que es recomendable verificar la hora local tras el cambio.