En 2026, la mayoría de los estados de Estados Unidos cambia la hora dos veces: una para entrar al horario de verano y otra para volver al horario estándar. El esquema sigue siendo el clásico “spring forward, fall back”, regulado a nivel federal por el Departamento de Transporte bajo el Uniform Time Act y el Energy Policy Act de 2005.

El horario de verano se implementó como medida de ahorro energético durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con la intención de ser una medida temporal. Sin embargo, en 1966, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Horario Uniforme para estandarizar la hora en un país que había permitido que los estados observaran el horario de verano de forma inconsistente, según el Departamento de Transporte de EE. UU. , organismo que supervisa la observancia del horario de verano, así como las zonas horarias de EE. UU.

El conserje Ray Keen inspecciona un reloj de 100 años de antigüedad en lo alto del Palacio de Justicia del condado Clay, Kansas, el 8 de marzo de 2014. (AP Foto/Charlie Riedel, Archivo) / Charlie Riedel

¿Cuándo es el cambio de hora (Daylight Saving Time) 2026?

Inicio del horario de verano (Daylight Saving Time) : Domingo 8 de marzo de 2026 , a las 2:00 a. m. Los relojes se adelantan a 3:00 a. m. (se pierde una hora).

: Domingo , a las Los relojes se adelantan a (se pierde una hora). Fin del horario de verano: Domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m. Los relojes se atrasan a 1:00 a. m. (se gana una hora).

Si vives en Nueva York (o en casi cualquier gran ciudad del país), estas son las fechas que tienes que marcar sí o sí en tu calendario personal para no llegar tarde al trabajo, al metro o a una cita importante.

Evento Fecha y hora oficial Ajuste del reloj Inicio horario de verano 2026 Domingo 8 de marzo, 2:00 a. m. Adelantar 1 hora (a 3:00) Fin horario de verano 2026 (vuelta a estándar) Domingo 1 de noviembre, 2:00 a. m. Atrasar 1 hora (a 1:00)

Cambia la hora en Estados Unidos: todos los estados que ajustan sus relojes el 8 de marzo

En 2026, casi todos los estados ajustan el reloj el 8 de marzo para entrar al horario de verano; solo Hawái y la mayor parte de Arizona no participan en el Daylight Saving Time. La siguiente tabla resume el inicio del horario de verano por estado:

Estado / Distrito ¿Observa DST en 2026? Periodo DST 2026 (inicio – fin) Alabama Sí​ 8 mar – 1 nov​ Alaska Sí​ 8 mar – 1 nov​ Arizona (noreste, Nación Navajo) Sí 8 mar – 1 nov​ Arizona (resto del estado) No Sin DST 2026​ Arkansas Sí​ 8 mar – 1 nov​ California Sí​ 8 mar – 1 nov​ Colorado Sí 8 mar – 1 nov​ Connecticut Sí​ 8 mar – 1 nov​ Delaware Sí​ 8 mar – 1 nov​ District of Columbia Sí​ 8 mar – 1 nov​ Florida Sí​ 8 mar – 1 nov​ Georgia Sí 8 mar – 1 nov​ Hawái No Sin DST 2026​ Idaho Sí​ 8 mar – 1 nov​ Illinois Sí​ 8 mar – 1 nov​ Indiana Sí​ 8 mar – 1 nov​ Iowa Sí​ 8 mar – 1 nov​ Kansas Sí​ 8 mar – 1 nov​ Kentucky Sí​ 8 mar – 1 nov​ Louisiana Sí​ 8 mar – 1 nov​ Maine Sí​ 8 mar – 1 nov​ Maryland Sí​ 8 mar – 1 nov​ Massachusetts Sí​ 8 mar – 1 nov​ Michigan Sí​ 8 mar – 1 nov​ Minnesota Sí 8 mar – 1 nov​ Mississippi Sí​ 8 mar – 1 nov​ Missouri Sí​ 8 mar – 1 nov​ Montana Sí 8 mar – 1 nov​ Nebraska Sí​ 8 mar – 1 nov​ Nevada Sí​ 8 mar – 1 nov​ New Hampshire Sí​ 8 mar – 1 nov​ New Jersey Sí​ 8 mar – 1 nov​ New Mexico Sí​ 8 mar – 1 nov​ New York Sí 8 mar – 1 nov​ North Carolina Sí​ 8 mar – 1 nov​ North Dakota Sí​ 8 mar – 1 nov​ Ohio Sí​ 8 mar – 1 nov​ Oklahoma Sí​ 8 mar – 1 nov​ Oregon Sí​ 8 mar – 1 nov​ Pennsylvania Sí​ 8 mar – 1 nov​ Rhode Island Sí​ 8 mar – 1 nov​ South Carolina Sí​ 8 mar – 1 nov​ South Dakota Sí​ 8 mar – 1 nov​ Tennessee Sí​ 8 mar – 1 nov​ Texas Sí​ 8 mar – 1 nov​ Utah Sí​ 8 mar – 1 nov​ Vermont Sí​ 8 mar – 1 nov​ Virginia Sí​ 8 mar – 1 nov​ Washington Sí​ 8 mar – 1 nov​ West Virginia Sí​ 8 mar – 1 nov​ Wisconsin Sí​ 8 mar – 1 nov​ Wyoming Sí​ 8 mar – 1 nov​

Además, territorios como Puerto Rico, Guam, Samoa Americana o Islas Vírgenes de EE. UU. no usan horario de verano.

Este domingo 2 de noviembre de 2025, los relojes se atrasarán una hora para marcar el final del horario de verano. Averigua por qué los estadounidenses se oponen cada vez más a esta práctica anual. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

Cómo ajustar tus relojes (y tu rutina) en el lugar que te encuentres

Aunque muchos dispositivos se actualizan automáticamente, un pequeño checklist ayuda a evitar errores el día del cambio.

Confirma tu zona horaria : en el móvil, deja activada la hora automática y la zona correcta (por ejemplo, “New York” si vives en la ciudad).

: en el móvil, deja activada la hora automática y la zona correcta (por ejemplo, “New York” si vives en la ciudad). Actualiza relojes manuales : cocina, horno, auto, relojes analógicos y despertadores antiguos deben adelantarse o atrasarse manualmente la noche del sábado.​

: cocina, horno, auto, relojes analógicos y despertadores antiguos deben adelantarse o atrasarse manualmente la noche del sábado.​ Cuida tu sueño : de cara al “spring forward” del 8 de marzo, adelantar la hora de dormir unos días antes reduce el impacto de perder una hora.

: de cara al “spring forward” del 8 de marzo, adelantar la hora de dormir unos días antes reduce el impacto de perder una hora. Revisa tu agenda: reuniones, vuelos, turnos y clases pueden “moverse” una hora si fueron programados sin considerar el cambio; conviene revisarlos el lunes siguiente.

Si vives en Nueva York, las autoridades locales recomiendan aprovechar el cambio de hora para revisar baterías de detectores de humo y monóxido de carbono en casa, añadiendo un plus de seguridad a tu rutina.

¿Seguirá cambiando la hora en el futuro?

Varios estados han aprobado leyes para hacer permanente el horario de verano o el estándar, pero necesitan luz verde del Congreso para aplicarlas de forma efectiva. Por ahora, en 2026 el calendario federal de Daylight Saving Time sigue vigente y el reloj se moverá el 8 de marzo y el 1 de noviembre en casi todo el país.

Medios nacionales y locales recuerdan cada año que el debate sigue abierto, pero hasta que haya un cambio legal, la regla práctica para el ciudadano es muy clara: en marzo el reloj se adelanta, en noviembre se atrasa.

¿Por qué Arizona y Hawaii no usan DST?

Arizona y Hawái no usan el horario de verano (DST) por una combinación de factores geográficos, climáticos, energéticos y legales que hacen que el cambio de hora sea poco útil o incluso contraproducente para su vida diaria y su economía. Ambos estados optaron formalmente por quedar fuera del DST en los años 60 y desde entonces mantienen el horario estándar todo el año.

1. Clima y consumo de energía

En Arizona, el principal argumento contra el horario de verano es el calor extremo en gran parte del año. Si se “extendiera” artificialmente la luz de la tarde con DST, la gente seguiría activa con temperaturas muy altas durante más horas, lo que dispara el uso de aire acondicionado y, en lugar de ahorrar energía, la aumentaría.

En la práctica, los residentes de Arizona prefieren que anochezca antes para poder hacer actividades al aire libre cuando ya bajó el sol y el calor es más soportable. Por eso, mantener el horario estándar se percibe como más lógico para el confort térmico y el consumo eléctrico diario.

2. Geografía y poca variación de luz solar

Hawái está cerca del ecuador, “debajo” del trópico de Cáncer, y eso hace que la duración del día cambie muy poco entre verano e invierno. En un lugar así, adelantar o atrasar el reloj no añade una franja significativa de luz aprovechable como sí ocurre en latitudes medias o altas del continente.

Por ese motivo, el gobierno de Hawái consideró que el DST era innecesario: los días ya son relativamente estables en cuanto a luz y el beneficio de “aprovechar más el sol” es mínimo. Algo similar ocurre en varios territorios de EE. UU. cercanos al ecuador (Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, Islas Vírgenes), que también optan por no aplicar DST.

3. Decisiones políticas y marco legal

La ley federal de horario (Uniform Time Act de 1966) permite que un estado decida no acogerse al horario de verano, con la condición de que, si lo hace, debe mantenerse en horario estándar todo el año (no puede adoptar permanentemente el horario de verano).

Hawái decidió permanecer en horario estándar en 1967, amparado en su ubicación geográfica y la falta de beneficios del cambio de hora.​

Arizona tomó la misma decisión en 1968, alegando exceso de calor, escasos beneficios energéticos y la preferencia de la población por no extender las tardes calurosas.

Desde entonces, ambos estados son excepciones estables dentro del sistema horario estadounidense, y cualquier intento de restablecer el DST en Arizona ha fracasado en la legislatura estatal.

4. Salud, ritmo de vida y argumentos sociales

En el debate local se han usado también argumentos de salud y bienestar. Mantener horario estándar todo el año se alinea mejor con la luz natural de la mañana, algo que muchos especialistas consideran más sano para el reloj biológico y los ciclos de sueño.

En Arizona, además, se subraya que vivir sin cambio de hora simplifica la vida cotidiana: menos confusión con relojes, con horarios de trabajo y escuela, y menos problemas para personas mayores o quienes dependen de rutinas muy fijas. En Hawái, donde el turismo es clave, la estabilidad horaria también reduce malentendidos en vuelos, tours y actividades programadas a lo largo del año.

5. Excepciones internas y territorios asociados

Aunque “Arizona no usa DST” es cierto a nivel estatal, hay un matiz importante: la Nación Navajo, que se extiende por parte del noreste de Arizona, sí observa el horario de verano para mantenerse alineada con sus áreas en Utah y Nuevo México. En cambio, la Nación Hopi, enclavada dentro de territorio navajo, no aplica DST, lo que crea un mosaico horario muy peculiar en esa región.