Florida, uno de los destinos turísticos más importantes de Estados Unidos, vive cada cambio de horario como un ajuste masivo que afecta a hoteles, parques temáticos, aeropuertos, puertos de cruceros y millones de visitantes que dependen de la puntualidad para no perder reservas ni traslados.

En 2026, el inicio y el fin del horario de verano vuelven a situar el foco en una pregunta básica pero vital: ¿cuándo se adelanta el reloj, cuándo se atrasa y cómo se aplica el DST en un estado que combina Eastern y Central Time? Aquí encontrarás la explicación detallada de las fechas, las razones oficiales del cambio, las ciudades más afectadas —como Miami, Orlando y Tampa— y un checklist de dispositivos que debes revisar para atravesar la temporada de cambios sin confusiones.

¿Cuándo cambia la hora en Florida en 2026?

En Florida, el horario de verano 2026 comenzará el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan para marcar las 3:00 a. m. El retorno al horario estándar será el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., cuando el reloj se atrasará una hora y volverá a la 1:00 a. m. en todo el estado.

Inicio horario de verano en Florida: domingo 8 de marzo 2026, 2:00 → 3:00 a. m. (adelantar 1 hora).

Fin del horario de verano: domingo 1 de noviembre 2026, 2:00 → 1:00 a. m. (atrasar 1 hora).

Afecta tanto a la parte del estado en Eastern Time como a la franja en Central Time.

Fechas del horario de verano 2026 en Florida

Evento Fecha 2026 Hora del cambio Acción en el reloj Inicio horario de verano Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. (pierdes 1 hora). Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2026 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m. (ganas 1 hora).

¿Cómo se debe adelantar y atrasar el reloj en Florida?

Aunque el cambio se registra oficialmente a las 2:00 a. m., la mayoría de residentes ajusta sus relojes antes de dormir para evitar confusiones al despertar. Adelantar o atrasar correctamente la hora es clave para no llegar demasiado temprano o tarde a vuelos, reservas en parques temáticos, cruceros o citas laborales.

Instrucciones para el cambio de marzo (adelantar):

Noche del 7 al 8 de marzo: adelanta tus relojes 1 hora (por ejemplo, de 11:00 p. m. a 12:00 a. m.).

Ten presente que “pierdes” una hora de sueño, así que procura acostarte un poco antes.

Revisa horarios de transporte, sobre todo en trayectos nocturnos, para confirmar la hora local correcta.

Instrucciones para el cambio de noviembre (atrasar):

Noche del 31 de octubre al 1 de noviembre: atrasa tus relojes 1 hora (por ejemplo, de 12:00 a. m. a 11:00 p. m.).

Aprovecha la “hora extra” para dormir o para planificar actividades matutinas.

Asegúrate de que tus alarmas estén configuradas con la nueva hora para evitar malentendidos.

¿Qué ciudades principales de Florida se ven afectadas por el cambio de horario?

El cambio de horario impacta de forma directa en los grandes centros turísticos y económicos del estado, donde la planificación del tiempo es vital para el turismo, el comercio y el transporte. Florida combina zonas Eastern y Central, pero ambas siguen el calendario de horario de verano 2026.

Ciudades principales afectadas:

Miami y Fort Lauderdale (turismo, puertos de cruceros, aeropuertos internacionales).

Orlando (parques temáticos y resorts).

Tampa y St. Petersburg (zona de la bahía y puertos).

Jacksonville y Tallahassee (centros administrativos y logísticos).​

Región del Panhandle (área en Central Time) que también ajusta la hora bajo el mismo esquema.

Ciudades de Florida y aplicación del DST 2026

Ciudad / región Zona horaria 2026 ¿Aplica DST? Qué hacer en marzo y noviembre Miami Eastern Time Sí Marzo: adelantar 1 h; noviembre: atrasar 1 h. Orlando Eastern Time Sí Ajustar 2:00 → 3:00 y luego 2:00 → 1:00. Tampa Eastern Time Sí Misma regla de cambio que el resto del estado. Jacksonville Eastern Time Sí Seguir el calendario federal DST. Panhandle (NW Florida) Central Time Sí Cambia igual: adelanta en marzo, atrasa en noviembre.

¿Qué dice el gobierno de Florida y cuál es el motivo del horario de verano?

Florida ha impulsado iniciativas para fijar un horario de verano permanente, pero, al igual que otros estados, está sujeta a la autorización del Congreso federal para modificar el esquema actual. Mientras tanto, el estado continúa cumpliendo el calendario nacional de DST, que busca un mejor aprovechamiento de la luz diurna en las tardes.

Motivos centrales del horario de verano en Florida:

Favorecer el turismo, permitiendo más horas de luz para playas, parques temáticos y actividades al aire libre.

Potencial ahorro energético en iluminación residencial y comercial en horarios vespertinos.​

Alineación con el resto de la costa Este y con los mercados financieros de Nueva York.

Contribuir a una mayor seguridad en la vía pública durante las horas de retorno del trabajo y la escuela.​

¿Qué electrodomésticos y relojes debo cambiar manualmente en Florida?

En la mayoría de hogares de Florida, los teléfonos y computadoras se actualizan de forma automática, siempre que la configuración de zona horaria y “ajuste automático” esté activada. Sin embargo, muchos relojes y electrodomésticos requieren un cambio manual tanto en marzo como en noviembre.

Dispositivos que suelen cambiar solos:

Smartphones y tablets.

Laptops, PCs y smart TVs conectadas a internet.

Algunos autos modernos con sistema de navegación actualizado.

Dispositivos que debes revisar y ajustar manualmente:

Relojes de cocina: microondas, hornos eléctricos y cafeteras programables.​

Relojes de pared, despertadores clásicos y radios reloj.

Sistemas de riego, cámaras de seguridad y timbres inteligentes más antiguos, si no están sincronizados.

Relojes del auto en vehículos sin actualización automática.

¿Qué consejos clave seguir para el cambio de horario en Florida 2026?

En un estado con gran movimiento turístico y comercial, llegar con la hora correcta es crucial para no perder reservas, vuelos o entradas a parques. Por ello, conviene preparar el cambio con anticipación y apoyarse en herramientas digitales para reducir errores.

Consejos prácticos:

Activa el ajuste automático de hora en tu móvil y verifica la zona horaria correcta (ET o CT según tu región).

Programa recordatorios el día anterior al cambio para revisar los relojes manuales.

Si trabajas en turismo, hostelería o transporte, confirma con tus empleadores los horarios del día del cambio.

Ten en cuenta la nueva diferencia horaria con países de origen de turistas o familiares para coordinar llamadas y reuniones.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida 2026

¿Cuándo inicia el horario de verano en Florida en 2026?

Inicia el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m., cuando el reloj pasa a las 3:00 a. m.

¿Cuándo termina el horario de verano en Florida en 2026?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. el reloj se atrasa a la 1:00 a. m.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo en Florida?

En marzo se adelanta una hora: de 2:00 a. m. a 3:00 a. m.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en noviembre en Florida?

En noviembre se atrasa una hora: de 2:00 a. m. a 1:00 a. m.

¿Todo Florida cambia la hora de la misma forma?

Sí, tanto la parte en Eastern Time como la zona en Central Time siguen el mismo calendario de DST.

¿Qué pasa si viajo a Florida justo el día del cambio?

Debes ajustarte a la hora local tras el cambio para no perder conexiones, reservas o tours turísticos.