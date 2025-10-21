El ritual semestral de ajustar nuestros relojes en Estados Unidos está de vuelta. Para los millones de residentes y visitantes de Florida, el próximo cambio de hora marcará el regreso al Horario Estándar (Standard Time), una transición que afectará a la mayor parte del estado y que es esencial conocer para mantener la puntualidad y el orden en nuestra vida diaria.

¿Cuándo termina el horario de verano en Florida 2025 y a qué hora se debe ajustar el reloj?

El “fall back” ocurre el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m., cuando los relojes pasan de 2:00 a 1:00 a.m., añadiendo una hora de sueño y marcando el inicio del horario estándar hasta marzo de 2026. La regla aplica por igual en las zonas Eastern y Central de Florida, respetando la hora local de cada región durante la transición oficial.

Final del horario de verano 2025 en Florida : domingo 2 de noviembre, 2:00 a.m. ET → 1:00 a.m. ET

: domingo 2 de noviembre, 2:00 a.m. ET → 1:00 a.m. ET Inicio 2025 ya realizado : domingo 9 de marzo, 2:00 a.m. ET → 3:00 a.m. ET

: domingo 9 de marzo, 2:00 a.m. ET → 3:00 a.m. ET Efecto principal : más luz por la mañana, menos por la tarde tras el “fall back”.

: más luz por la mañana, menos por la tarde tras el “fall back”. Vigencia legal : cambios bianuales continúan hasta acción del Congreso federal.

: cambios bianuales continúan hasta acción del Congreso federal. Confirmación local: WKMG ClickOrlando y The News-Press reafirman fecha y hora del ajuste.

Todos los residentes del estado de Florida deben atrasar 1 hora de su reloj cuando marquen las 2:00 a.m. ET del 2 de noviembre de 2025. Foto de stevecoleimages para iStock y Getty Images / stevecoleimages

En la práctica, la recomendación es realizar el ajuste antes de dormir el sábado por la noche para evitar confusiones, especialmente en citas, vuelos y turnos laborales del domingo y lunes posteriores. Tras “fall back”, se observa más luz en las mañanas y menos en las tardes, un efecto notorio que impacta rutinas escolares, comercio y actividades al aire libre durante la semana siguiente.

Esta transición también se aplica en ambas zonas horarias de Florida (Este y Central), respetando la hora local de cada región al momento del ajuste oficial de las 2:00 a.m.

¿Qué zonas de Florida afecta este cambio de hora?

Florida es un estado con una particularidad horaria, ya que se divide en dos zonas de tiempo, pero el cambio aplica para prácticamente la totalidad del territorio:

Zona Horaria del Este (Eastern Time - ET): Esta es la zona de la gran mayoría de la población y las principales ciudades, incluyendo Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y la península. En estas áreas, el reloj pasará de EDT (Eastern Daylight Time) a EST (Eastern Standard Time). Zona Horaria Central (Central Time - CT): Incluye la región del Panhandle (como Pensacola, Panama City y Destin) en el noroeste de Florida. En esta zona, el reloj pasará de CDT (Central Daylight Time) a CST (Central Standard Time), también a la 2:00 a.m. hora local de esta región.

En ambos casos, la acción es la misma: atrasar una hora.

Florida ajustará los relojes por el horario de invierno en 2025. (Foto: AFP)

¿Cómo ajustar los dispositivos de forma automática?

Para que los dispositivos se ajusten automáticamente al cambio de hora en Florida, basta con activar la configuración de fecha y hora automática y mantener conexión a internet o red móvil; así, teléfonos y computadoras actualizan solos a las 2:00 a.m. ET en la fecha oficial del cambio.

Android: Configuración > Sistema > Fecha y hora > activar “Fecha y hora automáticas” y “Zona horaria automática” ; con esto el teléfono toma la hora del operador o de la red y aplica el cambio de horario sin intervención manual.

; con esto el teléfono toma la hora del operador o de la red y aplica el cambio de horario sin intervención manual. iPhone: Ajustes > General > Fecha y hora > activar “Ajuste automático” ; asegúrese de que “Ubicación” esté activa para que el sistema determine la zona horaria correcta y haga el cambio a la hora programada.

; asegúrese de que “Ubicación” esté activa para que el sistema determine la zona horaria correcta y haga el cambio a la hora programada. Windows: Configuración > Hora e idioma > Fecha y hora > activar “Establecer hora automáticamente” y “Ajustar al horario de verano automáticamente” ; mantener sincronización de hora con los servidores de Microsoft o NTP.

; mantener sincronización de hora con los servidores de Microsoft o NTP. macOS: Configuración del Sistema > General > Fecha y hora > activar “Establecer fecha y hora automáticamente” y “Establecer zona horaria automáticamente usando tu ubicación”; requiere Wi‑Fi/red para confirmar zona horaria y aplicar DST.

Consejos rápidos para no confundirte en el cambio de hora de Florida

Activa la hora automática: la mayoría de teléfonos, computadoras y relojes inteligentes ajustan solos. Verifica “Fecha y hora automáticas” el sábado por la noche. Ajusta manualmente relojes de pared, estufa y auto.

Vuelos y viajes: confirma la hora local en boletos y apps, especialmente si vuelas temprano el domingo o lunes. Cruceros y parques temáticos ajustan sus horarios a la hora oficial local.

Trabajo y eventos: si trabajas turno nocturno, consulta con tu empleador cómo se cuenta la hora adicional. Revisa horarios de misas, partidos, reservaciones y eventos del domingo.

Si te mueves entre zonas del estado: recuerda que en el Panhandle occidental la hora cambia según la zona central; crea recordatorios con zona horaria si conduces entre ciudades del Este y del Centro.

Salud y rutina: aprovecha la luz de la mañana para reajustar tu reloj biológico y considera adelantar tu hora de dormir 10–15 minutos los días previos. El atardecer llegará más temprano tras el cambio.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida

¿Cuándo termina el horario de verano en Florida?

Termina el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m. ET, cuando los relojes se atrasan una hora y se regresa al horario estándar con amaneceres más tempranos y atardeceres más tempranos.

¿A qué hora exacta hay que cambiar el reloj?

El ajuste oficial es a las 2:00 a.m. hora local; en ese instante los relojes vuelven a la 1:00 a.m., lo que añade una hora de sueño y fija el horario estándar hasta marzo de 2026.

¿Por qué Florida sigue cambiando la hora?

Aunque Florida aprobó mantener el horario de verano permanente en 2018, la medida depende de la autorización del Congreso federal, que no se ha aprobado; por eso el estado sigue el calendario nacional de marzo y noviembre.

¿Qué medios locales confirman la fecha?

WKMG ClickOrlando y The News-Press han publicado recordatorios sobre el final del horario de verano el 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m., indicando el “fall back” de una hora en Florida bajo las reglas federales vigentes.