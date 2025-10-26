Prepárate para atrasar el reloj: el horario de invierno en Florida 2025 está por comenzar. Este domingo 2 de noviembre, los residentes del estado deberán retroceder una hora sus relojes a las 2:00 a. m., volviendo a marcar la 1:00 a. m.

Con este cambio se da por terminado el Daylight Saving Time (Horario de Verano) y se da paso al Horario Estándar del Este (EST), que regirá hasta el 8 de marzo de 2026. Aunque muchos dispositivos ajustan la hora automáticamente, conviene saber cómo y por qué se realiza este cambio, que cada año transforma la rutina en ciudades como Miami, Orlando y Tampa.

¿Cuándo inicia el horario de invierno en Florida 2025?

El domingo 2 de noviembre a las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora, marcando nuevamente la 1:00 a. m. El cambio busca aprovechar mejor la luz natural durante los meses fríos y reducir el consumo energético en hogares, oficinas y espacios públicos.

Si usas teléfonos, relojes inteligentes o computadoras conectadas a Internet, el ajuste será automático. Aun así, no olvides modificar manualmente los relojes de pared, microondas, autos o electrodomésticos antes de dormir el sábado por la noche.

Durante esta temporada, ciudades como Miami, Orlando, Tampa y Fort Lauderdale amanecerán más temprano y los atardeceres llegarán antes, lo que marca el inicio visible del invierno en el estado del sol.

¿Por qué cambia la hora en Florida y en Estados Unidos?

El cambio horario es una práctica regulada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, que coordina los ajustes a nivel nacional para optimizar el uso de la luz solar.

Esta tradición busca que las personas puedan aprovechar las primeras horas de luz del día, especialmente durante los meses más oscuros, y así ahorrar energía.

Sin embargo, los cambios de horario también tienen un impacto en el cuerpo humano. Según el cronobiólogo Till Roenneberg, citado por el National Institutes of Health (NIH), los ajustes temporales pueden alterar el ritmo circadiano, afectando brevemente el sueño y la productividad. Afortunadamente, la mayoría logra adaptarse en pocos días.

¿Cómo afecta el cambio de hora en Miami, Orlando y Tampa?

Con el inicio del horario de invierno, Florida pasa de la Hora de Verano del Este (EDT) a la Hora Estándar del Este (EST), equivalente a UTC-5.Esto implica una hora menos de diferencia con varios países de América Latina y Europa que no aplican cambio estacional.

En la práctica, los residentes notarán que:

Amanece más temprano , ideal para quienes comienzan su jornada al amanecer.

, ideal para quienes comienzan su jornada al amanecer. Oscurece antes , lo que puede ajustar horarios laborales, escolares o recreativos.

, lo que puede ajustar horarios laborales, escolares o recreativos. En zonas turísticas como Orlando, Miami y Fort Lauderdale, los visitantes deberán verificar los nuevos horarios de vuelos, reservas y actividades al aire libre.

Según el portal Timeanddate, alrededor del 60 % de los países del mundo no aplican horario de verano y mantienen el estándar durante todo el año. En cambio, Estados Unidos continúa con este sistema, aunque el debate sobre eliminarlo sigue abierto.

¿Florida seguirá aplicando el cambio de hora?

En los últimos años, Florida ha discutido la posibilidad de mantener un horario fijo durante todo el año. En 2018, el estado aprobó una medida para adoptar de forma permanente el horario de verano (EDT); sin embargo, necesita la aprobación del Congreso de EE. UU. para hacerlo oficial.

Hasta que eso ocurra, los floridanos deberán seguir ajustando sus relojes dos veces al año, como dicta la normativa nacional.

Cómo adaptarte al horario de invierno sin afectar tu descanso

El cambio de hora puede alterar el sueño, pero hay formas sencillas de adaptarse rápidamente:

Acuéstate 15 a 30 minutos antes durante los días previos.

Evita mirar pantallas justo antes de dormir.

Expónte a la luz solar durante la mañana.

Mantén una rutina de sueño constante.

Aunque el cuerpo puede tardar uno o dos días en adaptarse, el lado positivo es que este ajuste ofrece una hora extra de descanso el domingo.

Resumen del cambio de horario en Florida 2025

Fecha del cambio: domingo 2 de noviembre de 2025

domingo 2 de noviembre de 2025 Hora exacta: a las 2:00 a. m. los relojes se atrasan a la 1:00 a. m.

a las 2:00 a. m. los relojes se atrasan a la 1:00 a. m. Nuevo horario: Hora Estándar del Este (EST)

Hora Estándar del Este (EST) Vigencia: hasta el 8 de marzo de 2026

hasta el 8 de marzo de 2026 Ciudades afectadas: Miami, Orlando, Tampa y todo el estado de Florida

El horario de invierno en Florida inicia el 2 de noviembre de 2025. (Foto: iStock / Getty Images)