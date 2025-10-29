El cambio de hora regresa a Fort Lauderdale. Este domingo 2 de noviembre de 2025, los relojes deberán atrasarse una hora a las 2:00 a.m., marcando nuevamente la 1:00 a.m. Este ajuste marca el fin del horario de verano (Daylight Saving Time) y el inicio del horario estándar del Este (EST), que permanecerá vigente hasta el 8 de marzo de 2026.

Aunque muchos dispositivos digitales —como celulares, tablets o computadoras— se actualizan automáticamente, los residentes deben recordar modificar manualmente relojes analógicos, electrodomésticos o tableros de autos antes de dormir el sábado por la noche.

¿Cuándo cambia la hora en Fort Lauderdale?

De acuerdo con los registros del portal Time and Date, el ajuste se realizará en la madrugada del 2 de noviembre de 2025, cuando los relojes se retrasen una hora para regresar al horario estándar. Este proceso busca aprovechar mejor la luz solar durante los meses más fríos y reducir el consumo energético.

Durante este periodo, los amaneceres se producirán más temprano, mientras que los atardeceres llegarán antes, modificando ligeramente las rutinas diarias.

Cómo ajustar tu reloj correctamente

A las 2:00 a.m. del domingo 2 de noviembre , atrasa una hora tu reloj para volver al horario estándar del Este (EST).

, para volver al horario estándar del Este (EST). Los dispositivos electrónicos (teléfonos, relojes inteligentes y computadoras) suelen realizar el cambio automáticamente.

(teléfonos, relojes inteligentes y computadoras) suelen realizar el cambio automáticamente. En cambio, relojes de pared, electrodomésticos o vehículos deberán ajustarse de forma manual.

El ajuste de hora no solo afecta la rutina diaria, sino también los horarios laborales, escolares y de transporte, por lo que se recomienda verificar con antelación los itinerarios de vuelos y actividades programadas para ese día.

¿Por qué se cambia la hora en Estados Unidos?

El cambio de hora en Estados Unidos es una práctica regulada por el Departamento de Transporte, cuyo objetivo es optimizar el uso de la luz solar y contribuir a un menor consumo energético.

Este sistema fue implementado oficialmente en 1966 con la Ley de Horario Uniforme, aunque su origen se remonta al siglo XVIII, cuando Benjamin Franklin propuso aprovechar mejor la luz natural. En 2007, bajo el mandato del presidente George W. Bush, se amplió la duración del horario de verano, lo que fijó el calendario actual.

¿Seguirá aplicándose el cambio de hora en el futuro?

El debate sobre mantener o eliminar el cambio de hora sigue abierto en varios estados del país, incluyendo Florida. En 2018, se aprobó una propuesta para adoptar el horario de verano permanente, pero aún falta la autorización del Congreso para implementarlo.

Hasta entonces, el ajuste bianual seguirá vigente, y los residentes de Fort Lauderdale deberán atrasar sus relojes este domingo 2 de noviembre de 2025, para dar la bienvenida al horario de invierno.