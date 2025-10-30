Este mes de noviembre se realizará el cambio de horario en Houston, Texas, así como también en todo Estados Unidos, en lo que será la modificación para volver al horario de invierno, también conocido como Standard Time. Aquí te brindo todos los detalles para que puedas hacer los ajustes de forma correcta, con el día y la hora exacta para que puedas realizarlo donde quiera que te encuentres.
¿Cuándo y cómo se ajusta el reloj en Houston 2025 para sincronizar el horario de invierno?
El cambio de horario en Houston para el famoso ‘Fall Back’ se realizará el próximo domingo 2 de noviembre, cuando el reloj marque las 2:00 a.m. deberás atrasarlo una hora y moverlo a la 1:00 a.m. Cabe señalar que si cuentas con un reloj digital, este hará el cambio de forma automática y solo deberás mover los relojes análogos que tengas en casa para que estén alineados correctamente.
¿Cómo realizar correctamente un cambio de horario?
Ajusta tus relojes la noche anterior: aunque la mayoría de los dispositivos electrónicos cambian la hora automáticamente, ajusta manualmente relojes analógicos, microondas, autos y otros aparatos el sábado antes de dormir. Atrasarás una hora (por ejemplo, de las 11:00 p.m. a las 10:00 p.m.).
Adapta tu horario de sueño gradualmente: para evitar el “mini jet lag” que puede causar el cambio, ajusta tu hora de dormir 15–20 minutos más tarde durante los días previos. Esto ayuda a tu cuerpo a adaptarse al nuevo ritmo de luz solar sin afectar tu descanso.
Aprovecha la luz natural por la mañana: en el horario de invierno, amanece más temprano y oscurece antes. Sal a caminar o abre las cortinas al levantarte para estimular tu ritmo circadiano y mantener tu energía durante el día.
Revisa tus rutinas y horarios diarios: ajusta citas, actividades escolares o laborales, alarmas y rutinas de ejercicio para que coincidan con la nueva hora. Esto es especialmente importante si trabajas con personas en otras zonas horarias.
Toma precauciones al conducir al anochecer: con la oscuridad llegando antes (a veces desde las 5:30 p.m.), la visibilidad disminuye y los accidentes aumentan ligeramente las primeras semanas. Asegúrate de tener luces en buen estado y conduce con precaución.
Datos sobre el cambio de horario en Houston
- La ciudad de Houston (Texas) se encuentra en la zona horaria de Central Time (CT).
- El horario de verano, en lo que se conoce como Daylight Saving Time, se realizó el pasado domingo 9 de marzo y fue a las 2:00 a.m. pasando a las 3:00 a.m.
- Este domingo 2 de noviembre se pone fin al horario de verano y se regresa al horario estándar, en lo que se conoce como horario de invierno.
- “Spring forward, fall back” (“primavera adelante, otoño atrás”) es una frase que se utiliza para recordar que en otoño se atrasa el reloj.
- En Texas se ha aprobado una ley estatal (House Bill 1393) para observar el horario de verano (DST) de forma permanente, bajo el nombre “Texas Time”. Sin embargo, esta ley no entra en efecto hasta que el gobierno federal lo autorice.