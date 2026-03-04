La cuenta regresiva para el cambio de hora en Houston 2026 ya comenzó. Como cada año, millones de residentes en Texas se preparan para adelantar el reloj y dar la bienvenida a tardes más largas y luminosas. El ajuste, que marca el inicio del horario de verano, suele generar expectativa: algunos celebran más luz después del trabajo, mientras otros se preparan para perder una hora de sueño.

En una ciudad dinámica como Houston, donde la actividad laboral empieza temprano y el tráfico puede marcar la rutina diaria, el cambio de hora no pasa desapercibido. El horario de verano modifica los tiempos de descanso, los horarios escolares y hasta la planificación de eventos deportivos y familiares. Por eso es clave conocer la fecha exacta y cómo impactará en 2026.

¡Que no se te pase el tiempo! Conoce cuándo cambia la hora en EE. UU. este 2026. Aquí la fecha exacta del horario de verano (DST) y la lista de estados que deben adelantar su reloj próximamente. | Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini

📅 ¿Cuándo cambia la hora en Houston en 2026?

El horario de verano 2026 en Houston, Texas, comenzará el domingo 8 de marzo de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán adelantarse una hora, pasando directamente a las 3:00 a. m. Este ajuste aplica a toda la ciudad de Houston y al estado de Texas, ya que ambos siguen la normativa federal del Daylight Saving Time (DST).

Houston se rige por la zona horaria Central (CT), por lo que tras el cambio pasará oficialmente a Central Daylight Time (CDT). El horario de verano se mantendrá vigente hasta el 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes volverán a retrasarse una hora para regresar al horario estándar.

🏙️ Ciudades de Texas donde se adelanta el reloj

El cambio de hora aplica en prácticamente todo el estado de Texas. Estas son algunas de las principales ciudades donde el reloj se adelanta el 8 de marzo de 2026:

Houston

Dallas

San Antonio

Austin

El Paso

Fort Worth

Arlington

Corpus Christi

Plano

Lubbock

Laredo

Irving

Amarillo

Brownsville

McKinney

Es importante señalar que todo el estado de Texas observa el horario de verano, por lo que no hay excepciones dentro del territorio estatal.

⚠️ ¿Cómo afecta el cambio de hora en Houston?

El ajuste al horario de verano puede generar diversos efectos en la rutina diaria:

Menos sueño esa madrugada : Se pierde una hora oficial de descanso, lo que puede provocar cansancio temporal.

: Se pierde una hora oficial de descanso, lo que puede provocar cansancio temporal. Alteración del reloj biológico : El cuerpo puede tardar algunos días en adaptarse al nuevo horario.

: El cuerpo puede tardar algunos días en adaptarse al nuevo horario. Más luz por la tarde : Beneficio principal del cambio, ideal para actividades al aire libre y ejercicio después del trabajo.

: Beneficio principal del cambio, ideal para actividades al aire libre y ejercicio después del trabajo. Impacto en horarios laborales y escolares : Puede sentirse más pesado levantarse temprano durante los primeros días.

: Puede sentirse más pesado levantarse temprano durante los primeros días. Ajustes en dispositivos manuales : Aunque celulares y computadoras cambian automáticamente, algunos relojes deben modificarse manualmente.

: Aunque celulares y computadoras cambian automáticamente, algunos relojes deben modificarse manualmente. Cambios en reuniones internacionales: Si interactúas con personas en otros países, los horarios pueden variar temporalmente.