En Illinois el horario de verano 2026 comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. Esta modificación sigue las reglas federales de Estados Unidos, que establecen que el Daylight Saving Time inicia el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.

Durante 2026, el horario de verano estará vigente desde el 8 de marzo a las 2:00 a. m. hasta el 1 de noviembre a las 2:00 a. m., momento en el que los relojes se atrasan una hora para volver al horario estándar. A nivel práctico, eso significa que esa madrugada “pierdes” una hora de sueño, pero ganas más luz solar por la tarde durante buena parte del año.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj y a qué hora se hace el cambio?

En marzo 2026, Illinois adelanta el reloj una hora: se pasa directamente de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. la madrugada del domingo 8. La recomendación práctica es que el sábado por la noche, antes de dormir, adelantes manualmente los relojes que no se actualizan solos para despertar ya en el nuevo horario.

La lógica es sencilla de recordar: en primavera se adelanta (“spring forward”) y en otoño se atrasa (“fall back”). El objetivo es aprovechar mejor la luz del día en los meses más largos, algo que históricamente se ha vinculado con ahorro energético, mejor coordinación económica y más actividades vespertinas al aire libre.

¿En qué ciudades de Illinois se adelanta el reloj?

Todo el estado de Illinois se encuentra en la zona horaria Central y observa el horario de verano sin excepciones relevantes. Esto significa que el cambio aplica por igual en ciudades grandes, medianas y pequeñas, incluyendo:

Chicago

Springfield

Rockford

Peoria

Champaign–Urbana

Waukegan

Bloomington–Normal

Rockford y el corredor industrial del norte del estado.

Región del estado Ciudad / Área urbana ¿Aplica cambio el 8 de marzo de 2026? Noreste (Metro Chicago) Chicago Sí, adelanta de CST a CDT a las 2:00 a. m. Noreste (Metro Chicago) Aurora Sí. Noreste (Metro Chicago) Naperville Sí. Noreste (Metro Chicago) Joliet Sí. Noreste (Metro Chicago) Elgin Sí. Noreste (Metro Chicago) Waukegan Sí. Noreste (Metro Chicago) Cicero Sí. Noreste (Metro Chicago) Schaumburg Sí. Noreste (Metro Chicago) Evanston Sí. Noreste (Metro Chicago) Arlington Heights Sí. Noreste (Metro Chicago) Skokie Sí. Noreste (Metro Chicago) Des Plaines Sí. Noreste (Metro Chicago) Orland Park Sí. Noreste (Metro Chicago) Tinley Park Sí. Noreste (Metro Chicago) Oak Lawn Sí. Noreste (Metro Chicago) Oak Park Sí. Noreste (Metro Chicago) Berwyn Sí. Noreste (Metro Chicago) Lombard Sí. Noreste (Metro Chicago) Glenview Sí. Noreste (Metro Chicago) Mount Prospect Sí. Noreste (Metro Chicago) Hoffman Estates Sí. Noreste (Metro Chicago) Wheaton Sí. Noreste (Metro Chicago) Elmhurst Sí. Noreste (Metro Chicago) Palatine Sí. Noreste (Metro Chicago) Bolingbrook Sí. Noreste (Metro Chicago) Downers Grove Sí. Centro (capital y entorno) Springfield (capital del estado) Sí, cambia a horario de verano el 8 de marzo. Centro Bloomington Sí. Centro Normal Sí. Centro Decatur Sí. Centro Champaign Sí. Centro Urbana Sí. Centro Danville Sí. Norte Rockford Sí. Norte DeKalb Sí. Norte Crystal Lake Sí. ​ Norte Elgin (zona norte) Sí. Oeste Peoria Sí. Oeste Galesburg Sí. ​ Oeste Moline Sí. ​ Oeste Rock Island Sí. Oeste Quincy Sí. ​ Sur Belleville Sí. Sur East St. Louis Sí. ​ Sur Collinsville Sí. Sur Edwardsville Sí. Sur Alton Sí. Sur Carbondale Sí. Sur Marion Sí. ​ Sur Mount Vernon Sí. ​

En la práctica, si vives en Illinois y tu reloj está ajustado correctamente a Central Time, debes adelantarlo una hora en la fecha indicada. Esta uniformidad facilita la coordinación con otros estados de la zona Central, como Iowa, Missouri o Wisconsin, y con los mercados financieros que también operan bajo este huso horario.

Cómo te afecta el horario de verano en tu día a día

El impacto más inmediato es en el sueño: la madrugada del 8 de marzo “pierdes” una hora, lo que puede hacer que te sientas más cansado los primeros días si no te preparas. Ajustar la hora de ir a la cama uno o dos días antes, evitando pantallas justo antes de dormir, puede ayudarte a adaptarte mejor.

Además, notarás que amanece un poco más tarde, pero atardece más tarde también, lo que se traduce en tardes con más luz para trabajar, hacer deporte, salir con la familia o realizar compras. Para quienes trabajan en comercio, transporte, logística o servicios que dependen de horarios de otros estados, es clave revisar reuniones, vuelos y conexiones, ya que muchas operaciones se reprograman en función del horario de verano.

Relojes y dispositivos: qué cambia solo y qué debes ajustar

En la mayoría de hogares de Illinois, muchos dispositivos se actualizarán de forma automática al cambiar la hora al horario de verano. Generalmente se ajustan solos:

Teléfonos inteligentes y tablets (iOS, Android) cuando está activa la opción de hora automática.

Computadoras y laptops conectadas a internet.

Relojes inteligentes, smartwatches y algunos sistemas de infoentretenimiento en autos modernos.

En cambio, tendrás que revisar manualmente:

Relojes de cocina, microondas y hornos.

Relojes de pared y despertadores analógicos.

Reloj del auto en modelos antiguos o sin sincronización con GPS.

Un buen hábito es hacer un “chequeo de casa” la noche del sábado: ajustar todos los relojes manuales y confirmar que tu teléfono tiene la zona horaria Central configurada correctamente y la función de actualización automática activada.​

¿Por qué Illinois sigue usando el horario de verano?

El uso del horario de verano en Estados Unidos está regulado a nivel federal y se rige por el Energy Policy Act of 2005, que amplió la duración del DST a partir de 2007. Desde entonces, la norma general es: segundo domingo de marzo se adelanta la hora, primer domingo de noviembre se atrasa.

Illinois se alinea con este calendario por varias razones: mantener la sincronización con otros estados de la zona Central, facilitar el funcionamiento de los mercados nacionales y reducir la confusión en transporte, radiodifusión y actividades interestatales. Aunque ha habido debates y propuestas en distintos estados para hacer permanente el horario de verano o eliminar los cambios, a día de hoy Illinois continúa aplicando los ajustes de marzo y noviembre como el resto de la región.

Consejos rápidos para Illinois ante el cambio de hora 2026

Marca en tu calendario el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m. como el inicio del horario de verano en Illinois.

Ajusta los relojes manuales antes de dormir el sábado anterior para no llegar tarde a tus compromisos del domingo.

Revisa horarios de vuelos, transporte público y eventos deportivos, ya que todos se basan en el nuevo horario.

Adelanta tu hora de dormir uno o dos días antes para amortiguar la pérdida de una hora de sueño.

Verifica la configuración automática de hora en tu celular y dispositivos inteligentes para evitar desajustes.​

Con estos pasos, el cambio al horario de verano 2026 en Illinois será más fácil de manejar y podrás aprovechar mejor las tardes más largas y luminosas en ciudades como Chicago, Springfield, Peoria o Champaign–Urbana.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Illinois 2026

¿Illinois cambia de hora en marzo de 2026?

Sí, adelanta el reloj una hora el 8 de marzo para iniciar el horario de verano.

¿Cuándo se atrasa el reloj en Illinois?

El 1 de noviembre de 2026, cuando finaliza el DST y se vuelve al horario estándar.

¿Todas las ciudades del estado siguen el mismo esquema?

Sí, desde Chicago hasta Springfield y las ciudades universitarias.

¿Los celulares en Illinois cambian la hora automáticamente?

En la mayoría de casos sí, si está activada la actualización automática y la zona horaria correcta.

¿Illinois podría dejar de cambiar la hora?

Solo si se aprueban cambios legales amplios; por ahora sigue el calendario federal.