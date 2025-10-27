Los angelinos deberán prepararse para un nuevo cambio de hora. Este domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2:00 a. m., termina oficialmente el Horario de Verano (Daylight Saving Time) y comienza el horario de invierno en todo el estado de California.En ese momento, los relojes deberán atrasarse una hora, pasando nuevamente a marcar la 1:00 a. m., para ajustarse al Horario Estándar del Pacífico (PST).

¿Cuándo se cambia la hora en Los Ángeles?

El cambio de hora en Los Ángeles se producirá en la madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025.Aunque la modificación ocurre de madrugada, la mayoría de los expertos recomienda atrasar los relojes antes de dormir el sábado por la noche, para evitar confusiones al día siguiente.

Si usas un teléfono inteligente, computadora o reloj conectado a internet, el ajuste se realizará automáticamente. Sin embargo, deberás modificar manualmente los relojes analógicos, electrodomésticos o tableros de autos.

¿Por qué se cambia la hora en Los Ángeles?

El cambio al horario de invierno busca aprovechar mejor la luz solar durante los meses con menos horas de día y reducir el consumo energético.Durante esta temporada, amanece más temprano y oscurece antes, lo que permite que las actividades matutinas se realicen con luz natural, algo especialmente útil en una ciudad con tanto movimiento como Los Ángeles.

El sistema actual rige en todo Estados Unidos desde 2007, cuando una reforma aprobada bajo el gobierno de George W. Bush amplió la duración del horario de verano.Sin embargo, la idea de ajustar los relojes para optimizar la luz del día es mucho más antigua: Benjamin Franklin la propuso por primera vez en el siglo XVIII.

¿Hasta cuándo durará el horario de invierno?

En Los Ángeles, el horario de invierno se mantendrá hasta el segundo domingo de marzo de 2026, cuando volverá a aplicarse el Horario de Verano.Es decir, los angelinos disfrutarán de una hora extra de sueño en este cambio, pero deberán adaptarse a que el sol se oculte más temprano por la tarde.

Consejos para adaptarte al cambio de hora

El ajuste horario puede parecer mínimo, pero tiene impacto en el descanso. Según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, los cambios pueden afectar el ritmo circadiano y provocar fatiga o dificultad para dormir.

Los expertos recomiendan:

Mantener horarios regulares de sueño los días posteriores.

los días posteriores. Evitar el uso de pantallas antes de dormir.

antes de dormir. Aprovechar la luz natural por la mañana para que el cuerpo se adapte más rápido.