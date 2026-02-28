En Miami, el calendario de 2026 trae consigo el adelanto de los relojes por el horario de verano, un ajuste que marca el inicio de días con más luz y organiza las actividades diarias de manera diferente. En esta nota se indica la fecha oficial del cambio y la hora exacta en la que se deberá adelantar el reloj, para que tanto residentes como visitantes puedan planificar su día sin contratiempos.

¿Cuándo cambiará la hora en Miami en 2026?

El inicio del horario de verano (Daylight Saving Time, DST) en Miami será el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 am, cuando los relojes se adelantarán una hora y pasarán a marcar las 3:00 am, lo que implica perder una hora de sueño esa noche. El fin del horario de verano se producirá el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 am los relojes se atrasarán a la 1:00 am, recuperando la hora perdida en primavera.

Fechas del cambio de horario en Miami 2026

Evento Fecha y hora local Acción en el reloj Inicio horario de verano (DST) 8 de marzo 2026 – 2:00 am Adelantar a 3:00 am (pierdes 1 hora) Fin horario de verano 1 de noviembre 2026 – 2:00 am Atrasar a 1:00 am (ganas 1 hora)

Motivos clave del DST en Miami

Extender las horas de luz en la tarde para actividades turísticas, parques, deportes y compras.

Alinear el horario con otras ciudades de Eastern Time como Nueva York y Washington D. C., facilitando negocios y comunicaciones.

Responder a una normativa federal que establece el segundo domingo de marzo y el primer domingo de noviembre como fechas oficiales de cambio.

Dispositivos que suelen requerir cambio manual de hora en Miami

Relojes de pared y despertadores tradicionales.​

Equipos de cocina como hornos, microondas, cafeteras programables.​

Relojes del auto y sistemas multimedia sin conexión a datos.

Cámaras de seguridad y sistemas domésticos antiguos que no se sincronizan por internet.​

Consejos clave para el cambio de horario en Miami

Ajustar gradualmente la hora de acostarse y levantarse unos días antes del cambio de marzo.​

Revisar la hora de vuelos, cruceros y reservas de hotel, especialmente en una ciudad con alto volumen turístico.

Evitar actividades que requieran mucha concentración la mañana siguiente al cambio, cuando el cuerpo aún se está adaptando.​

Considerar el impacto del cambio de hora en niños y personas mayores, que pueden ser más sensibles a la modificación del sueño.​